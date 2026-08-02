La 'cara Ozempic': el efecto de los medicamentos para adelgazar que está llenando las consultas de dermatología

Archivo - Rostro de mujer con los pómulos muy resaltados. - MARINA DEMESHKO/ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Ago. (EDIZIONES) -

Los nuevos medicamentos para la obesidad han revolucionado el tratamiento del exceso de peso y están ayudando a miles de personas a adelgazar de forma eficaz. Sin embargo, a medida que aumenta su uso también empiezan a conocerse algunos de sus efectos más visibles.

Uno de ellos es la llamada 'cara Ozempic', un término popular que describe la pérdida de volumen facial y el aumento de la flacidez que pueden aparecer tras una reducción rápida y significativa del peso corporal, según nos explica durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus el dermatólogo Ricardo Ruiz, fundador y director médico de la Clínica Dermatológica Internacional.

Lejos de tratarse de un efecto exclusivo de un fármaco concreto, los especialistas recuerdan que esta transformación es consecuencia de la pérdida de grasa subcutánea, un fenómeno que también puede observarse tras dietas estrictas o cirugía bariátrica. La cuestión ahora es cómo afrontar este nuevo reto estético sin comprometer la naturalidad del rostro, ni tampoco la salud de la piel.

"Poco a poco vamos conociendo más sobre los nuevos fármacos antiobesidad y uno de los efectos secundarios más visibles de la pérdida de peso rápida es lo que se conoce como 'cara Ozempic', por esa pérdida de grasa subcutánea que con el paso del tiempo afecta a nivel facial", subraya.

Según explica en 'Larga vida a tu piel' (La Esfera de los Libros), se trata de medicamentos inyectables u orales que imitan a la hormona natural GLP-1 para aumentar la saciedad, ralentizar el vaciamiento gástrico, y mejorar el control de la glucosa, siendo los más conocidos la semaglutida ('Ozempic' para diabetes, 'Wegovy' para control de peso) y la tirzepatida o 'Mounjaro'.

MEJORAR LA FLACIDEZ DE LA PIEL TRAS ADELGAZAR

A nivel dermatológico, explica que con estos tratamientos que se pierde el soporte de la piel: "Los fármacos antiobesidad producen un aumento de la flacidez tanto a nivel de cara como de cuerpo". Así, cuenta el doctor Ruiz que estos pacientes lo que demandan no es recuperar el volumen perdido, sino mejorar la flacidez. Por eso, señala que, entre las principales técnicas antiflacidez empleadas se encontrarían las siguientes:

-Inductores de colágeno: sustancias como la hidroxiapatita cálcica, el ácido poliláctico, o la policaprolactona estimulan la producción natural de colágeno, mejorando la flacidez, y con resultados duraderos; "utilizados con criterio son magníficos para mejorar la calidad de la piel y producir un efecto tensado".

-Radiofrecuencia: calienta las capas internas de la piel, mejorando la textura y la firmeza de la piel, consiguiendo reafirmar la piel.

-Ultrasonidos focalizados: Estimulan la producción de colágeno y tensan la piel en las capas profundas de la dermis; ideal para personas con pieles descolgadas que no quieren cirugía, se pueden realizar en verano.

LA OBESIDAD SARCOPÉNICA

En opinión de este especialista, la revolución de los fármacos antiobesidad no ha hecho sino empezar, van a ayudar a lograr un envejecimiento más saludable, y revela que ahora hay cientos de moléculas que se están testando y que van a ser más eficaces y con menos riesgo que las actuales. "En 2030 pasaremos de las inyecciones a fármacos orales. Y todos esperamos el bimagrumab, que consigue eliminar grasa y potenciar músculo, crucial para la obesidad sarcopénica", remarca.

Precisamente, uno de los problemas de estos fármacos es la obesidad sarcopénica, tal y como reseña: "Cuando pierdes peso con Ozempic pierdes grasa, pero también músculo, y como la gente lo usa mucho puntualmente, al recuperar el peso por dejar el fármaco recuperan grasa pero no músculo, de manera que se va perdiendo la masa muscular si haces un tratamiento periódico. Ahora salen fármacos que solo actúan sobre la grasa y que respetan el músculo".