Los fármacos GLP-1 para adelgazar se asocian a menos complicaciones cardiovasculares y menor riesgo de muerte

Archivo - Inyector de pluma de liraglutida con aguja para tratar la diabetes tipo 2, obesidad, GLP-1 - PETER TOGEL - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las terapias con agonistas del receptor de GLP-1 (GLP-1RA) se prescriben habitualmente para la pérdida de peso y el control de los niveles de glucosa en sangre en personas con diabetes tipo 2. Este nuevo estudio examina los beneficios de los GLP-1RA para la salud cardiovascular en personas con obesidad y al menos una enfermedad autoinmune, con el fin de determinar si se produce una reducción de los eventos cardíacos graves u otros beneficios cardiovasculares positivos.

La obesidad y las enfermedades autoinmunes se asocian con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y trombos sanguíneos. Este es el primer estudio que examina los efectos de los agonistas del receptor de GLP-1 en personas con obesidad y otros tipos de enfermedades autoinmunes, incluidas las gastrointestinales (p. ej., enfermedad celíaca), cutáneas (p. ej., vitíligo), endocrinas (p. ej., diabetes tipo 1) o musculoesqueléticas (p. ej., artritis reumatoide o psoriásica).

"Esta es una población de alto riesgo y, tradicionalmente, hemos contado con datos limitados para guiar las decisiones de tratamiento", argumenta Amy Sheer, profesora asociada de medicina y directora del programa de especialización en medicina de la obesidad de la Universidad de Florida en Gainesville.

Entre los adultos con obesidad y una enfermedad autoinmune, aquellos que tomaban un agonista del receptor 1 del péptido similar al glucagón (GLP-1RA) presentaban menores tasas de visitas a urgencias y eran menos propensos a sufrir eventos cardíacos graves, como accidente cerebrovascular, embolia pulmonar o muerte, en comparación con adultos similares que no tomaban estos medicamentos, según una nueva investigación de la Universidad de Florida en Gainesville (Estados Unidos), publicada en el 'Journal of the American Heart Association'.

Esta investigación también se presenta en las Sesiones Científicas de la American Diabetes Association 2026 en Nueva Orleans (Estados Unidos).

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"En este análisis de la práctica clínica real, observamos una tendencia consistente hacia una menor incidencia de complicaciones graves, como coágulos sanguíneos, y una menor mortalidad entre los pacientes tratados con agonistas del receptor de GLP-1. Nuestra investigación amplía el debate sobre estos fármacos. Esperamos que, para los médicos, estos hallazgos impulsen un enfoque más reflexivo e individualizado al considerar estas terapias en pacientes de alto riesgo que presentan tanto obesidad como enfermedades autoinmunes".

Los investigadores revisaron los datos de los registros médicos electrónicos de más de 26.000 adultos tratados en la red OneFlorida+ entre 2014 y 2024. Se analizaron los resultados cardíacos de las personas que tomaban un medicamento agonista del receptor de GLP-1 (GLP-1RA) en comparación con las que no lo tomaban.

Las personas con obesidad y una enfermedad autoinmune que tomaban un medicamento agonista del receptor de GLP-1 tenían un riesgo un 17% menor de que se formaran coágulos de sangre en una vena (tromboembolia venosa); un riesgo un 31% menor de que un coágulo de sangre de una vena profunda se desprendiera y viajara a través del torrente sanguíneo hasta los pulmones (embolia pulmonar); una probabilidad un 21% menor de visitas a urgencias; y un riesgo de muerte un 44% menor.

El análisis halló solo una modesta disminución del riesgo de accidente cerebrovascular (reducción del riesgo relativo del 13%) y una tendencia no significativa (reducción del riesgo relativo del 14%) en el riesgo de infarto.

"La reducción del 44% en la mortalidad por todas las causas observada entre los pacientes con obesidad y enfermedad autoinmune concomitante es un hallazgo sorprendente que exige nuestra atención", declara Fatima Cody Stanford, médico, científico, educador y formulador de políticas en el campo de la medicina de la obesidad en el Hospital General de Massachusetts y la Facultad de Medicina de Harvard, ambos en Boston, además de miembro del Consejo de Estilo de Vida y Cardiometabólico de la Asociación Estadounidense del Corazón.

"Como médico investigador especializado en medicina de la obesidad que atiende regularmente a pacientes con afecciones inflamatorias complejas, este estudio refuerza lo que muchos de nosotros sospechábamos clínicamente: que los beneficios de los agonistas del receptor GLP-1 van mucho más allá del control del azúcar en sangre y la pérdida de peso, y pueden alterar fundamentalmente la trayectoria de la enfermedad en algunos de nuestros pacientes de mayor riesgo", finaliza.

Las limitaciones del estudio incluyen que, dado que el análisis se basó en una revisión de registros médicos electrónicos, no puede demostrar una relación de causa y efecto. Además, las enfermedades autoinmunes son muy diversas, y este estudio las trató principalmente como un grupo amplio (el análisis secundario las evaluó en subgrupos).

Otros factores, como la pérdida de peso o la mejora de los niveles de glucosa en sangre, podrían haber contribuido a los resultados positivos observados. Se necesita más investigación para estudiar y evaluar el papel de los medicamentos basados en GLP-1 como tratamiento y terapia preventiva para la obesidad y las enfermedades autoinmunes.