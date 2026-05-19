Adelgazar con éxito: Estos son los 5 principales errores al perder peso (y por qué no es falta de fuerza de voluntad)

Archivo - Mujer pesándose en una báscula. - RIKE_/ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 May. (EDIZIONES) -

Con la llegada del buen tiempo, los días más largos y la ropa más ligera, son muchas las personas que sienten de nuevo la motivación de retomar el ejercicio y de compensar los kilos ganados durante el invierno.

Es una época en la que proliferan los propósitos de pérdida de peso, las rutinas exprés, y las dietas rápidas que prometen resultados visibles en pocas semanas. Sin embargo, los especialistas en nutrición y salud advierten de que, detrás de este impulso estacional, se repiten una serie de errores que explican por qué tantas estrategias fracasan a medio y largo plazo.

Desde creer que todo depende exclusivamente de 'hacer bien la dieta', hasta utilizar el ejercicio como un castigo, o el no confiar en soluciones milagro. El problema no suele ser la falta de voluntad, sino la forma en la que se plantea el cambio. Porque perder peso puede ser relativamente sencillo; y lo verdaderamente complejo -y lo que marca la diferencia- es mantenerlo en el tiempo.

Por eso, entrevistamos en Europa Press Salud Infosalus al médico especialista en endocrinología y nutrición Víctor Bravo, quien precisamente centra su último libro 'Adelgaza en menopausia' (Grijalbo) en este asunto. Le pedimos que nos detalle cuáles son los 5 principales errores a la hora de perder peso y nos apunta a los siguientes.

1. Pensar que todo depende "hacer bien la dieta". Sostiene aquí que "comer menos sin moverte más y hacer ejercicio tiene un recorrido corto". Por ello, comenta en el libro que cuando tratas de perder peso centrándote solo en lo que comes o dejas de comer te aporta una visión "miope" del problema. Haciendo hincapié en todo ello en la importancia del estilo de vida.

2. Buscar soluciones rápidas o remedios milagro: Dietas milagro, cambios extremos, suplementos mágicos señala que funcionan unos días, pero que fracasan en el largo plazo.

3. El perfeccionismo y el pensar que si sufro o me sacrifico lo hago mejor. Si no lo hago perfecto, no vale. "Y ahí es donde todo se rompe", tal y como asegura. "Tu problema no es la falta de motivación. Lo que pasa es que confundes compromiso con perfección y con castigo y esto al final mata a la motivación. Nadie puede motivarse si vive en un gulag de las dietas con barrotes de brócoli y silla de pollo. No tiene sentido. La motivación aparece cuando disfrutas por el camino y ves resultados. Cuando tienes un propósito".

4. Usar el ejercicio como castigo para quemar más calorías. Entrenar para "quemar lo que has comido" es insostenible y además que no es así como funciona, según valora el doctor Bravo.

"Igual que sucede con los alimentos, el ejercicio no es un instrumento para perder peso, sino otra manera de cuidar el cuerpo. Fíjate, todo parte del respeto a ti mismo y de tu autocuidado. Si no empiezas por ahí vas mal y siempre cederás a cosas intolerables porque no te quieres ni te respetas. Eso te separará del camino de la sabiduría y vivirás para los demás pero no para ti", advierte.

5. No entender que esto es para siempre y no para dos semanas. Perder peso no es difícil, pero mantener los hábitos adecuados toda la vida, sí lo es, tal y como asegura este médico especialista en endocrinología. "Perder peso es muy fácil. Sólo tienes que hacer tres cosas: ejercicio de fuerza, caminar más de 10.000 pasos al día, y mantenerte en déficit calórico con la alimentación. Ahora bien, si es tan simple, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque lo difícil no es eso, sino que lo duro es asumir que tienes que cambiar tu mentalidad y tu personalidad.