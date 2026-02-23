Estos son los 5 beneficios del ejercicio para tu cerebro

Archivo - Conceptos de gimnasio de entrenamiento cruzado, ejercicio y concentración. - TEMPURA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Feb. (EDIZIONES) -

El sedentarismo se ha convertido en uno de los mayores enemigos silenciosos de nuestra salud, con un impacto directo no sólo en el corazón o en los músculos, sino también en el cerebro.

Así lo explica el neurocientífico José Luis Trejo, director del Grupo de Estilo de Vida y Cognición en el Instituto Cajal del CSIC, quien en el libro '¿Qué sabemos de? El cerebro en movimiento' (CSIC-Catarata) detalla cómo la actividEd física regular aumenta la capacidad cognitiva, potencia la conexión entre neuronas, mejora el estado de ánimo y estimula la irrigación sanguínea cerebral.

Durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus alerta de que no basta con ir al gimnasio una hora al día, sino que para nuestra salud, en especial la de nuestro cerebro, debemos interrumpir el tiempo que pasamos sentados con pequeños 'snacks' de movimiento.

Eso sí, en el cerebro más no siempre es mejor: el exceso de intensidad y el estrés asociado al deporte de élite pueden reducir parte de los beneficios; tal y como advierte este neurocientífico. "El mayor enemigo para nuestra salud es el sedentarismo. El ejercicio físico produce beneficios indudables en todo el organismo, en nuestra salud y, por supuesto, en el cerebro", remarca.

Así, entre los principales efectos que tiene el ejercicio sobre nuestro cerebro apunta a los siguientes:

1- Aumenta la capacidad cognitiva.

2- Hace una labor de facilitar la sinapsis o la conexión de unas neuronas con otras.

3- Si juntamos ambas te hace más inteligente, tiene efectos pro-cognitivos, y tiene concretamente muchos efectos en el hipocampo.

4- También se controla buena parte del estado de ánimo y así el ejercicio tiene efectivo ansiolítico y antidepresivo.

5- Aumenta la irrigación sanguínea del cerebro, especialmente en aquellas áreas que están más activas.

En este contexto, Trejo mantiene que para que el ejercicio tenga efecto debe constar de cierta duración: "Estamos hablando de 30-40 minutos de ejercicio continuado, y si se hace más, mejor; pero hay estudios recientes publicados que demuestran que, independientemente del ejercicio que hagas al día o a la semana, hay que evitar el sedentarismo".

Insiste así este investigador del CSIC en que te puedes ir al gimnasio o a correr una hora al día, pero pasar el resto estás sentado porque trabajas en una oficina, algo totalmente desaconsejado.

Aquí defiende que hay que hacer los 'snacks de ejercicio', "cosas muy cortas, de 5 minutos", y que no tienen por objeto hacer un ejercicio, pero sí interrumpir el sedentarismo ("subir dos veces dos pisos, unas sentadillas al lado de la mesa, que aumente la frecuencia cardiaca un poco, sin sudar sobre todo, pero que se interrumpa ese sedentarismo").

De hecho, mantiene que hay que hacerlo lo más a menudo posible, "unos minutos cada hora", ya que "está demostrado que interrumpir el sedentarismo con estos snacks de ejercicio incrementa la buena salud, independientemente de cuánto ejercicio hagas".