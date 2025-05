Omega-3: verdades y mentiras sobre uno de los nutrientes más esenciales para tu bienestar

MADRID, 2 May. (EDIZIONES) -

Sí, existen varios mitos y conceptos erróneos sobre los ácidos grasos omega-3 que pueden generar confusión. Aquí os presentamos algunos de los más comunes con la ayuda del catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Murcia, y miembro de la Sociedad Española de Nutrición, Gaspar Ros Berruezo:

1. Mito: "Sólo el pescado es una buena fuente de omega-3"

Realidad: Aunque el pescado graso es una fuente excelente de omega-3, especialmente EPA y DHA, también existen fuentes vegetales ricas en omega-3, como las semillas de lino,de chía, las nueces, y el aceite de algas.

"Estas fuentes contienen ALA (ácido alfa-linolénico), que el cuerpo puede convertir en EPA y DHA, aunque de manera menos eficiente. Esto es importante para las personas que siguen dietas vegetarianas o veganas", afirma en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus.

2. Mito: "El omega-3 sólo es bueno para la salud del corazón"

Realidad: Si bien los omega-3 son bien conocidos por sus beneficios cardiovasculares, también tienen un impacto positivo en otras áreas de la salud, como la función cerebral, la salud ocular, la reducción de la inflamación, y el mantenimiento de la salud de la piel.

Además, dice este experto los omega-3 han mostrado ser útiles en el manejo de trastornos neuropsiquiátricos como la depresión, la ansiedad, y en el trastorno bipolar.

3. Mito: "Tomar suplementos de omega-3 es igual que consumir alimentos ricos en omega-3"

Realidad: Si bien los suplementos de omega-3 pueden ser útiles en algunas situaciones, por ejemplo, para personas con un consumo muy bajo de pescado o con condiciones médicas específicas, no reemplazan los beneficios adicionales de los alimentos ricos en omega-3.

"Los alimentos no sólo proporcionan omega-3, sino también otros nutrientes beneficiosos como proteínas, fibra, vitaminas, minerales, y antioxidantes que los suplementos no pueden ofrecer", asevera este catedrático de Nutrición.

4. Mito: "El omega-3 es sólo para adultos, y no tiene beneficios para los niños"

Realidad: Los omega-3 son fundamentales para el desarrollo cerebral y ocular de los niños. Se ha demostrado que el DHA, en particular, es esencial para el desarrollo cognitivo en la infancia y en la prevención de trastornos de aprendizaje.

"Además, en la infancia, el omega-3 también juega un papel importante en la reducción de la inflamación y en la promoción de un sistema inmunológico saludable", manifiesta Ros Berruezo.

5. Mito: "Demasiado omega-3 no es peligroso"

Realidad: Aunque el omega-3 es generalmente seguro y beneficioso, consumir cantidades excesivas de suplementos puede tener efectos adversos, como trastornos de sangrado (debido a sus efectos anticoagulantes), problemas gastrointestinales y, en casos extremos, un aumento en el riesgo de arritmias cardíacas.

Por ello, recuerda que la cantidad recomendada para la mayoría de las personas es de aproximadamente 250-500 mg de EPA y DHA al día, y no se debe superar esta dosis sin consultar a un médico.

6. Mito: "El omega-3 es sólo para la gente que tiene problemas de salud"

Realidad: Los omega-3 son esenciales para todos, independientemente de si se tiene o no una condición de salud.

"Son ácidos grasos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí mismo, por lo que deben ser obtenidos a través de la dieta. El consumo regular de omega-3 puede contribuir a una buena salud preventiva, mejorando el bienestar general y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas en el futuro", añade este experto en nutrición.

7. Mito: "Los omega-3 sólo se encuentran en alimentos grasos"

Realidad: Aunque los alimentos grasos, como los pescados grasos, son una fuente rica en omega-3, también hay alimentos bajos en grasa que contienen omega-3, como algunas semillas y frutos secos.

"Además, los aceites vegetales como el aceite de linaza o el aceite de canola también son ricos en ALA, el tipo de omega-3 presente en las plantas", añade este profesor de la Universidad de Murcia.

¿ES IGUAL DE BENEFICIOSO SI SE TOMA VÍA SUPLEMENTOS?

Preguntamos, además, a este portavoz de la Sociedad Española de Nutrición si el omega-3 es igual de beneficioso si se toma en suplemento o directamente a través de la dieta, subrayando este experto que "todo tiene ventajas y posibles inconvenientes".

Señala que si se obtiene a través de alimentos naturales se adquiere una mayor biodisponibilidad, indicando que los omega-3 presentes en pescados grasos (como el salmón, caballa, sardina, o boquerón) suelen estar en forma de triglicéridos naturales, que se absorben mejor que los de muchos suplementos; pero no queda ahí la cosa porque añade que el alimento completo aporta no sólo omega-3, sino también otros nutrientes beneficiosos (proteínas de alta calidad, vitamina D, selenio, etc.), que actúan de forma sinérgica; aparte de un menor riesgo de sobredosificación, dado que "es difícil alcanzar dosis excesivas de omega-3 sólo con alimentos, lo que lo hace más seguro".

Por otro lado, aporta Ros Berruezo que entre los beneficios de los suplementos de omega-3 se encontraría el que las dosis que se ingieren se hace de forma controlada y específica, útiles para alcanzar niveles terapéuticos, difícilmente alcanzables sólo con la dieta; así como estabilidad y comodidad; aparte de que algunos suplementos están farmacológicamente estandarizados (como el icosapento de etilo), con indicaciones médicas específicas.