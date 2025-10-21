Empresas.- Un estudio muestra que la vacuna antigripal 'Efluelda' (Sanofi) reduce las hospitalizaciones en mayores

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica Sanofi ha anunciado que su vacuna antigripal de alta dosis 'Efluelda' permite reducir "significativamente" el riesgo de hospitalizaciones en personas de 65 años o más, en comparación con las vacunas de dosis estándar.

Los datos del estudio Flunity-HD, publicados en la revista 'The Lancet', ha mostrado un 8,8 por ciento de protección adicional de la vacuna frente a hospitalizaciones por neumonía o gripe; una reducción del 6,3 por ciento de las hospitalizaciones por eventos cardiorrespiratorios; un 31,9 por ciento menos de hospitalizaciones por gripe confirmadas por laboratorio; y un 2,2 por ciento de protección adicional frente a hospitalizaciones por cualquier causa.

"Esta nueva evidencia refuerza la confianza clínica que los profesionales sanitarios necesitamos de que la vacuna de alta dosis logra una protección mayor a la de dosis estándar, para tomar la decisión correcta sobre la vacuna antigripal a recomendar a la población mayor de 65 años", ha afirmado el coinvestigador principal del estudio, Federico Martinon-Torres

La necesidad de una mayor protección para las personas tiene que ver con que su sistema inmunológico se encuentra "debilitado por la edad", lo que aumenta su riesgo de desarrollar complicaciones graves por la gripe.

Por su parte, el coinvestigador principal del estudio, Tor Biering-Sorensen, ha subrayado que esta investigación no tiene precedentes en su diseño y escala, y que aporta una "evidencia crucial" para transformar tanto las estrategias de salud pública como las directrices clínicas, especialmente en la población de edad avanzada.

"Los resultados de Flunity-hd son contundentes: nuestra vacuna de alta dosis es hoy la mejor opción para proteger a los más de trece millones de españoles mayores de 60 años tanto de la gripe como de sus posibles complicaciones graves", ha expresado la directora general de Vacunas para Sanofi Iberia, Marta Díez.

Tras ello, ha destacado la cooperación con la Consejería de Sanidad de Galicia a través del estudio Galflu, realizado durante las dos últimas temporadas y que ha permitido aportar los datos de 130.000 adultos de la comunidad para esta investigación.

"Las personas a partir de 65 años representan hasta el 70 por ciento de las hospitalizaciones por gripe. Los datos de Flunity-hd confirman que nuestra vacuna de alta dosis les ofrece una mayor protección frente a las hospitalizaciones en comparación con las vacunas de dosis estándar", ha incidido la jefa global de Medicina Global de Sanofi Vacunas, la doctora Bogdana Coudsy.

Así, ha destacado que esta dosis permite prevenir una hospitalización por cada 515 adultos mayores, lo que puede "significar mucho" para un colectivo más vulnerable frente a la gripe y sus complicaciones más graves, lo que les ayuda a mantener su autonomía durante más tiempo.

"Prevenir las hospitalizaciones por gripe también puede aportar beneficios sociales como, por ejemplo, menos costes sanitarios, menos presión sobre los sistemas de salud o menos impacto para sus cuidadores", ha concluido.