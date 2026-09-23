Archivo - Hombre sometiéndose a una prueba ocular. - ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha autorizado 'Susvimo' (ranibizumab), un tratamiento de Roche para la degeneración macular neovascular asociada a la edad (DMAEn), una de las principales causas de pérdida de visión en mayores de 60 años.

La compañía farmacéutica ha explicado que esta nueva alternativa permite a los pacientes una administración continua mediante la plataforma 'Contivue', que integra un implante ocular recargable que se inserta quirúrgicamente en el ojo durante una intervención ambulatoria.

"Muchos pacientes con DMAE neovascular no pueden alargar el intervalo entre dosis más allá de cada ocho semanas, y el 40 por ciento interrumpe el tratamiento a los dos años. Al ofrecer a los pacientes una administración continua mediante un implante recargable, 'Susvimo' supone una alternativa única a las frecuentes inyecciones oculares", ha señalado el director médico y jefe de Desarrollo Global de Productos de Roche, Levi Garraway.

La aprobación de la Comisión Europea se sustenta en los datos de tres estudios clínicos sobre DMAEn. En concreto, un estudio pivotal fase III, 'Archway', y dos estudios complementarios, el estudio fase II 'Ladder' y el estudio de extensión a largo plazo de diseño abierto 'Portal'.

Los datos de 'Archway' mostraron que los pacientes tratados con 'Susvimo' alcanzaron y mantuvieron resultados visuales equivalentes a los de las inyecciones intravítreas (IVT) mensuales con ranibizumab, mientras que los datos a más largo plazo del estudio 'Portal' revelaron que la visión se mantuvo hasta siete años.

Con dos recargas al año, aproximadamente el 95 por ciento de los pacientes tratados con 'Susvimo' no necesitaron tratamiento complementario o adicional con inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-VEGF). Roche ha añadido que, en términos generales, 'Susvimo' se toleró bien a largo plazo.

'CONTIVUE'

'Susvimo' se ha desarrollado específicamente para su uso con 'Contivue', que recibió marcado CE el año pasado y permite administrar una formulación personalizada de forma prolongada. Asimismo, cuenta con cuatro dispositivos auxiliares destinados inicialmente al llenado, la inserción, la recarga y retirar el implante si fuera necesario.

Roche está evaluando otras moléculas en fase de desarrollo que podrían utilizarse con esta plataforma de administración para aumentar la eficacia y/o la durabilidad, con el objetivo de ofrecer múltiples opciones de tratamiento a los pacientes que utilicen 'Contivue'.

"En la práctica clínica, vemos de primera mano cómo el miedo a perder la visión se ve agravado por la carga que suponen las frecuentes visitas a la consulta. Al administrar el medicamento de forma continua directamente en el ojo, 'Contivue' con 'Susvimo' permite a los pacientes mantener su visión con tan solo dos tratamientos al año", ha detallado el catedrático y director del Departamento de Oftalmología de la Universidad de Bonn (Alemania), Frank Holz.