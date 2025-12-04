Corticosteroides: cómo podrían salvar vidas en casos graves de neumonía y SDRA

Archivo - Fármacos pulmón - MI-VIRI/ ISTOCK - Archivo

Cuando una neumonía se vuelve grave, cada minuto cuenta y las decisiones médicas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Un nuevo análisis internacional revela que un tratamiento común, los corticosteroides, podría tener un papel más importante de lo que se pensaba en la recuperación de los pacientes más críticos.

Aunque estos medicamentos llevan décadas en uso, los investigadores han evaluado su eficacia de manera sistemática y descubren pistas sobre cómo reducir complicaciones graves y mejorar la supervivencia a corto plazo. Este hallazgo abre nuevas perspectivas para el manejo de enfermedades respiratorias críticas.

UN VISTAZO GLOBAL A LOS CORTICOSTEROIDES EN NEUMONÍA GRAVE

Una revisión sistemática y un metanálisis realizado por investigadores del Hôpital La Pitié Salpêtrière y la Universidad de la Sorbona, en Francia, ha evaluado la asociación entre el tratamiento con corticosteroides, la mortalidad y las complicaciones infecciosas en adultos con neumonía grave no relacionada con COVID-19 o síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA).

La revisión concluye que los corticosteroides adyuvantes probablemente reducen la mortalidad a corto plazo en casos de neumonía grave y SDRA, y podrían reducir el shock secundario en casos de neumonía grave. Los hallazgos se publican en 'Annals of Internal Medicine'.

Los investigadores analizaron 20 ensayos controlados aleatorios con 3.459 participantes que compararon los corticosteroides sistémicos con placebo y la atención habitual. El análisis primario incluyó estudios que utilizaron corticosteroides a 3 mg/kg o menos por día, durante 15 días o menos, iniciados dentro de los 7 días posteriores al inicio de la neumonía o el SDRA.

La revisión encontró que los corticosteroides adjuntos probablemente reducen la mortalidad a corto plazo tanto en la neumonía grave como en el SDRA, pero la evidencia de su efecto en la mortalidad a largo plazo sigue siendo incierta.

QUÉ DICEN LOS ENSAYOS SOBRE MORTALIDAD Y COMPLICACIONES

En la neumonía grave, pueden reducir el choque secundario, pero tienen poco efecto sobre las infecciones adquiridas en el hospital y la neumonía secundaria tanto en la neumonía grave como en el SDRA. La evidencia es muy incierta sobre el efecto sobre las infecciones relacionadas con el catéter en ambas afecciones. Los hallazgos sugieren que no hay evidencia de un aumento de las complicaciones infecciosas con el uso de corticosteroides para la neumonía, que es una de las principales preocupaciones con respecto al uso de corticosteroides para la neumonía no relacionada con COVID-19.

