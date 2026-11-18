Imagen de la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas. - AEMPS

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, ha destacado que el consumo de antibióticos en España ha descendido cerca de un 19 por ciento en salud humana y más de un 52 por ciento en sanidad animal desde 2015, año en que se puso en marcha el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN).

"España ha demostrado que es posible reducir el consumo de antibióticos, mejorar la calidad de la prescripción y construir una red sólida de vigilancia desde una perspectiva 'One Health'", ha señalado Lamas durante la Jornada PRAN por el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, celebrada bajo el lema 'Conectar para proteger: sumando esfuerzos frente a la resistencia a los antimicrobianos'.

Entre los principales hitos alcanzados durante el último año, la directora ha puesto en valor la consolidación de la red de vigilancia microbiológica RedLabRA, el avance de la vigilancia ambiental de las resistencias, la actualización de la guía terapéutica antimicrobiana del Sistema Nacional de Salud y la adecuación de formatos de antibióticos impulsada por la AEMPS para reducir los tratamientos sobrantes y prevenir la automedicación.

Asimismo, ha anunciado la próxima puesta en marcha del módulo de certificación de CertificaPROA, un sistema nacional de certificación que permitirá reconocer a los centros sanitarios que hayan incorporado la optimización del uso de antimicrobianos como una política estructural.

Por último, la directora de la AEMPS ha enumerado los avances logrados en el ámbito medioambiental y en el veterinario, donde, durante 2026, se han formado los primeros grupos PROA específicos para este sector y se han publicado las primeras guías de manejo clínico veterinario impulsadas por el PRAN, destinadas a apoyar la toma de decisiones basadas en la evidencia y favorecer un uso prudente de los antimicrobianos.

DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

La jornada ha incluido también un espacio dedicado a la divulgación y la sensibilización social a través del arte. En este contexto, el coordinador del área de medioambiente del PRAN, Ricardo Carapeto, ha presentado 'Dibujando la resistencia', una iniciativa europea desarrollada en el marco de la Acción Conjunta Europea sobre Resistencia a los Antimicrobianos e Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (EU-JAMRAI 2), que busca acercar a la ciudadanía el desafío que supone la resistencia a los antimicrobianos desde una perspectiva 'One Health'.

El proyecto está compuesto por un álbum ilustrado que reúne obras de artistas de 30 países europeos para acercar a la ciudadanía el problema de la resistencia a los antimicrobianos y la exposición internacional 'Sketching AMR', integrada por las 30 ilustraciones de estos artistas. Esta campaña invita a reflexionar sobre la conexión entre la salud humana, animal y medioambiental, así como sobre la importancia de preservar la eficacia de los antimicrobianos para las generaciones futuras.

La muestra, que ha estado expuesta durante toda la jornada, ha contado con un mensaje del ilustrador español 72 Kilos, autor de una de las obras, quien destacó el poder de la ilustración para transformar conceptos científicos complejos en mensajes cercanos capaces de generar conciencia y promover cambios de comportamiento.

VETERINARIA EN DIÁLOGO

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la mesa redonda 'Veterinaria en diálogo: desafíos actuales, uso responsable de los antimicrobianos y construcción conjunta de soluciones'. El debate ha reunido a representantes de distintos ámbitos de la profesión veterinaria.

Durante el debate, los participantes han coincidido en reconocer el importante esfuerzo realizado por el sector veterinario en la última década para reducir el consumo de antibióticos y mejorar su utilización. También han destacado que los avances conseguidos han sido posibles gracias a la implicación de los profesionales, la mejora de la bioseguridad, la formación continua, el desarrollo de sistemas de vigilancia y la estrecha colaboración entre administraciones y sectores productivos.

Los ponentes han abordado igualmente los desafíos derivados de la evolución del marco normativo europeo y nacional sobre medicamentos veterinarios y antimicrobianos. En este sentido, se ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir trabajando para compatibilizar los objetivos de salud pública y lucha frente a las resistencias con la realidad clínica de los veterinarios, el bienestar animal y la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas.

Todos los participantes de la mesa han coincidido en que mantener los avances alcanzados requerirá reforzar el diálogo entre administraciones, profesionales, universidades y sectores productivos, así como seguir impulsando herramientas de apoyo a la decisión clínica, el diagnóstico, la vigilancia epidemiológica y la formación de las futuras generaciones de veterinarios.