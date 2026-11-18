SIGRE asegura que guardar antibióticos para un futuro uso o tirarlos puede contribuir a generar bacterias resistentes - SIGRE

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

SIGRE ha asegurado que guardar antibióticos para volver a utilizarlos o tirarlos a la basura o por el desagüe puede contribuir a la generación de bacterias resistentes a los antibióticos, por lo que ha sostenido que un medicamento que sobra tras un tratamiento "no debería quedarse en el botiquín por si acaso" ni deshacerse de él de forma incorrecta.

"Conservar antibióticos sobrantes para utilizarlos si vuelven a aparecer síntomas similares es una práctica que puede poner en riesgo la salud de todos", ha insistido la organización, que ha añadido que "no todas las infecciones requieren antibióticos ni todos estos medicamentos sirven para tratar las mismas infecciones". "Además, son ineficaces frente a virus como los que provocan la gripe o los resfriados", ha explicado.

Por ello, y con motivo de la celebración, este miércoles, 18 de noviembre, del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, ha recordado que la automedicación en este sentido "puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento adecuado, dar lugar a errores de dosificación y favorecer la selección de bacterias resistentes". Es necesario utilizar los fármacos "exclusivamente bajo prescripción facultativa, respetando las dosis, los horarios y la duración del tratamiento indicados, sin compartir los sobrantes con otras personas", ha enfatizado.

En esta línea, y desde abril, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) adapta determinados formatos de antibióticos a las pautas clínicas actuales, con la retirada progresiva de algunos envases de mayor tamaño y la incorporación de nuevas presentaciones ajustadas a los tratamientos habituales.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

"La correcta gestión de los antibióticos sobrantes es importante también desde el punto de vista ambiental", ha sostenido, por otro lado, el director general de SIGRE, Miguel Vega, quien ha agregado que "cuando estos residuos se tiran a la basura o por el desagüe, sus principios activos pueden llegar a suelos y aguas y, en determinadas condiciones, favorecer la selección y dispersión de bacterias resistentes". Evitar que lleguen de manera incontrolada al entorno "es otra forma de contribuir a prevenir este problema", ha declarado.

En relación con lo expuesto, la entidad se ha referido a un estudio publicado en 2025 en la revista especializada 'The Lancet Regional Health - Europe', que cifró en más de 173.000 las infecciones por bacterias multirresistentes que se produjeron en 2023 en personas hospitalizadas y en cerca de 24.600 los fallecimientos entre los pacientes afectados durante los 30 días posteriores al diagnóstico.

Al respecto, ha recordado la conexión entre la salud humana, la Sanidad animal y el estado de los ecosistemas, que es la base del enfoque 'One Health' (Una sola salud). "Las bacterias resistentes pueden circular entre personas, animales y medioambiente, de modo que las decisiones sobre cómo utilizamos y desechamos los antibióticos trascienden el ámbito individual".

En este sentido, ha apuntado que el 'Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) 2025-2027', estrategia de carácter interministerial coordinada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), recoge expresamente la función de los 'Puntos SIGRE' y contempla actuaciones para fomentar el depósito de los antibióticos sobrantes en ellos.

Por último, y tras señalar que tres de cada cuatro hogares españoles ya utilizan el 'Punto SIGRE' de las farmacias y que durante 2025 se recogieron cerca de 5.400 toneladas de envases vacíos o con restos de medicamentos -un 5,16 por ciento más que el año anterior-, ha recomendado revisar el botiquín doméstico al menos cada seis meses, no conservar fármacos caducados ni restos de tratamientos finalizados y llevarlos -siempre junto con sus envases- al 'Punto SIGRE' de la farmacia.