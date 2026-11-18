Archivo - Mujer sonándose los mocos. Alergia - WAVEBREAKMEDIA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un picor de garganta, placas en las amígdalas, estornudos, mocos verdes o dolor de oído no justifican por sí solos tomar antibióticos, ya que ninguno de estos síntomas demuestra que exista una infección bacteriana ni que estos medicamentos vayan a acelerar la recuperación, según señalan desde la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC).

Ante las posibles duda de la población, y aprovechando la celebración de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, que se celebra del 18 al 24 de noviembre, ofrecen algunas recomendaciones para el abordaje de las infecciones de garganta, nariz y oído más frecuentes en otoño e invierno y advierten de que el uso innecesario de antibióticos puede provocar efectos adversos y favorecer la aparición de bacterias resistentes.

LO QUE NO SE DEBE HACER CUANDO TIENES UN RESFRIADO

La SEORL-CCC recuerda que los antibióticos son fundamentales para combatir determinadas infecciones bacterianas, pero no se deben tomar al primer picor de garganta o ante los primeros síntomas de un resfriado. La mayoría de las infecciones respiratorias altas son de origen vírico y los antibióticos no actúan contra los virus. Un picor de garganta, la congestión nasal, los estornudos o la tos no justifican por sí solos su utilización.

Además, estas molestias pueden tener causas no infecciosas, como alergias o irritación. La intensidad de las molestias tampoco demuestra por sí sola que exista una infección bacteriana. Cuando el antibiótico no está indicado, tomarlo no acelera la recuperación y puede provocar efectos adversos.

Tampoco se debe dar por hecho que las placas en la garganta o los mocos verdes indican una infección bacteriana. Las placas blanquecinas en las amígdalas pueden aparecer tanto en infecciones bacterianas como víricas. Del mismo modo, el color amarillo o verdoso de las secreciones nasales no demuestra por sí solo que exista una sinusitis bacteriana. Ninguno de estos signos permite determinar, sin una valoración clínica, que es necesario tomar antibióticos. En determinadas infecciones de garganta puede ser necesario realizar una prueba para detectar estreptococos.

Asimismo, recuerdan que tomar antibióticos 'por si acaso' para evitar que un resfriado se complique no está indicado, ya que no actúan contra los virus y no se ha demostrado que su utilización rutinaria evite las complicaciones bacterianas. Hay que tener en cuenta que su uso preventivo está reservado a situaciones médicas específicas y siempre debe responder a una indicación profesional.

Y recuerda que no se puede reutilizar antibióticos de tratamientos anteriores, aunque los síntomas sean parecidos. Dos episodios de dolor de garganta, otitis o sinusitis pueden tener causas diferentes y necesitar tratamientos distintos. "Utilizar restos de un tratamiento anterior supone exponerse a un medicamento que puede no estar indicado, con una dosis o duración inadecuadas y riesgo de efectos adversos", advierte.

EN QUE CASOS DEBE PLANTEARSE, SIEMPRE ACUDIENDO ANTES A UN MÉDICO

Así, recomienda aliviar los síntomas mientras evoluciona la infección, para ello lo mejor es la hidratación, el descanso, los lavados nasales con solución salina y, cuando estén indicados, los medicamentos para aliviar el dolor o la fiebre pueden ayudar a sobrellevar las molestias. Muchos resfriados, faringitis y episodios de sinusitis aguda, así como determinadas otitis, evolucionan favorablemente sin antibióticos.

No obstante, afirman, "la necesidad de tratamiento depende del diagnóstico, la gravedad, la edad y las circunstancias del paciente, por lo que la decisión corresponde al profesional sanitario".

Es importante consultar al médico cuando los síntomas sean intensos, persistan o empeoren. Así, una fiebre persistente, el dolor intenso de garganta u oído, el empeoramiento después de una mejoría inicial o los síntomas nasales que se prolongan sin mejorar justifican una valoración médica. Además, la dificultad para respirar o para tragar saliva requiere atención urgente. El profesional determinará si existe una infección bacteriana y si está indicado un antibiótico.

En todo caso, solo se deben utilizar los antibióticos cuando estén prescritos y seguir las indicaciones del médico. Cuando existe una infección bacteriana que requiere tratamiento, los antibióticos son medicamentos esenciales. Sin embargo, su elección, dosis y duración deben responder al diagnóstico. Además, "no deben modificarse ni interrumpirse por iniciativa propia, aunque los síntomas mejoren".

Finalmente, para proteger la eficacia de los antibióticos para las infecciones que puedan sufrirse en el futuro, recuerdan que tomar antibióticos innecesariamente favorece la selección de bacterias resistentes y puede alterar la microbiota del organismo.

"La aparición de bacterias resistentes puede dificultar el tratamiento de infecciones que sí requieren antibióticos, incluidas determinadas otitis, sinusitis bacterianas y otras infecciones del ámbito de la otorrinolaringología. Por ello, evitar tratamientos innecesarios no solo contribuye a proteger la salud pública, sino también a preservar las opciones terapéuticas del propio paciente", concluyen.