Los fármacos antiobesidad GLP-1 en pastillas: qué opciones hay ya en españa y cuáles están por llegar

Archivo - GLP-1 en pastillas. - APROTT/ISCTOK - Archivo

MADRID, 14 Nov. (EDIZIONES) -

Este 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. El lema principal para la campaña de este año, impulsado por la Federación Internacional de Diabetes y la OMS, es Acción temprana contra la diabetes, es decir, actuar cuanto antes para frenar la diabetes. Desde el pasado 1 de noviembre en España ya se han ampliado las opciones para tratar la diabetes y la obesidad, con la llegada de 'Wegovy' oral a España.

Pero no queda ahí la cosa porque también está cerca la llegada de 'Foundayo', otra pastilla de la familia de los GLP-1, que este octubre ha recibido el respaldo del comité de medicamentos de la Agencia Europea de Medicamentos y llegará, previsiblemente el próximo año, a nuestro país. ¿Qué ganan los pacientes al disponer de una alternativa a las inyecciones?

“El lema de este año por el Día Mundial de la Diabetes es actuar pronto frente a la diabetes, y esto significa llegar antes para modificar la enfermedad. Por eso, la esperanza del fármaco oral. No obstante, no hay que olvidar que el mejor GLP-1 es aquel al que el paciente mejor se adhiere.

Así que los pacientes tienen más opciones donde elegir la mejor manera de cambiar su enfermedad, pero también llegamos antes en la enfermedad. No son fármacos para perder peso, ni para bajar la hemoglobínica del azúcar, sino que son fármacos para modificar la enfermedad, y cuanto antes se usen mejor”, defiende durante una entrevista en exclusiva con Europa Press Salud Infosalus el endocrinólogo Cristóbal Morales, investigador en ensayos clínicos de los nuevos fármacos.

LOS FÁRMACOS HOY EN DÍA DISPONIBLES

En concreto, ‘Wegovy’ es la semaglutida oral en formato comprimidos para la pérdida de peso y el control de la diabetes tipo 2. Se trata del primer agonista de GLP-1 oral indicado para ello, y España es el quinto país del mundo donde puede adquirirse, aunque sólo con receta médica y sin financiación pública, desde el pasado 1 de noviembre de este año.

En mayo de 2026, el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA recomendó ampliar la autorización de ‘Wegovy’ para incorporar un comprimido diario de semaglutida como alternativa a la administración semanal mediante inyección. La indicación es el control del peso, junto con dieta hipocalórica y actividad física.

No obstante, desde noviembre de 2021 ya está disponible en España ‘Rybelsus’, con receta médica. Se trata también de semaglutida oral para el control de la diabetes tipo 2. Ayuda a reducir el peso corporal, aunque no es su indicación principal en todos los países (en España está autorizado para la diabetes tipo 2 y no específicamente como tratamiento exclusivo para la obesidad).

VENTAJAS DE LOS FÁRMACOS ORALES FRENTE A LOS INYECTABLES

Así, el también responsable de la Unidad de Salud Metabólica, Diabetes y Obesidad en el Hopital Vithas Sevilla nos cuenta que entre las ventajas de los fármacos GLP-1 orales se encontrarían el que su empleo es más cómodo, su uso es más fácil, al no tener que inyectarse, sino tomarse de manera oral.

“Tanto ‘Wegovy’ o ‘Rybelsus’ en diabetes tipo dos actúan sobre el recepctor de GLP-1, un péptido que con tecnología snack conseguimos que se absorba vía gástrica, y una vez que el fármaco pasa a sangre actúa sobre el receptor igual que el fármaco subcutáneo, pero lo que cambia es la vía de administración. ‘Foundayo’ también tienen indicación en diabetes tipo 2 y en obesidad, y es una pequeña molécula no peptídica que actúa sobre el mismo receptor”, detalla este experto.

Pero es que, además, avanza el doctor Morales que hay más fármacos GLP-1 en investigación, y se está desarrollando nuevas formulaciones orales, para la administración vía absorción gástrica. “Se busca con esta administración el basarnos en las preferencias del paciente ,y que cada uno pueda elegir la formulación que prefiere, si subcutánea semanal, o oral diaria”, remarca.

EL TIEMPO ES ORO EN DIABETES Y EN OBESIDAD

Tal y como resalta este especialista, igual que sucede con los ictus o con los infartos, en la obesidad y en la diabetes “el tiempo también es oro” y hasta ahora “se ha estado llegando tarde”, cuando la enfermedad está ya muy evolucionada, y con complicaciones, más de 200 en el caso concreto de la obesidad, por ejemplo, según los cálculos de la SEEDO a nivel médico, pero también en el campo de la salud mental y en el funcional, en la calidad de vida de la persona.

“El tiempo es oro, y los fármacos antiobesidad orales representan una terapia más sencilla, que además va a ser económica porque es más fácil de fabricar y que, actuando sobre el mismo receptor, sin lugar a dudas van a facilitar el uso más temprano de estos fármacos reduciendo estos severos problemas de salud”, subraya el doctor Morales.

Por tanto, el doctor Morales insiste en que estas formulaciones orales no sólo van a favorecer un inicio precoz de los tratamientos antiobesidad al ser más accesibles, sino que también van a hacer llevadera la fase de mantenimiento, dado que es más fácil la toma de una pastilla que una inyección subcutánea, como teníamos hasta ahora.

UNA INNOVACIÓN QUE HACE TODO MÁS FÁCIL PARA EL PACIENTE

Sobre todo celebra que se trate de una “verdadera revolución”, dado que la innovación en este campo por fin llega al paciente, y espera que realmente “alcance a todos los pacientes que así lo necesiten”. Eso sí, recuerda que su uso debe ser responsable, según ficha técnica y, de acuerdo con lo aprobado en cada país. En el caso concreto de ‘Wegowy pill’, por ejemplo, dice que, mediante una pastilla vía oral, que se puede administrar media hora antes del desayuno con medio vaso de agua.

En el caso de ‘Foundayo’ (cuyo principio activo es orforglipron) es algo diferente, tal y como nos explica este endocrinólogo. Y es que, aunque también actúa sobre el receptor, se trata de una pastilla clasificada como un agonista del receptor GLP-1 no peptídico, una molécula de bajo peso, de fácil absorción, también interesante en obesidad y en diabetes tipo dos.

Aún todavía se desconoce su fecha de llegada a España. De momento, el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) emitió una opinión positiva acerca del mismo, y recomendó su autorización, el pasado 15 de octubre de 2026, si bien aún falta el visto bueno de la Comisión Europea.

“Se trata de dos nuevas pastillas que van a aumentar el arsenal terapéutico para nuestros pacientes, y que representan un pequeño gran avance al hacer más accesibles las terapias antiobesidad”, concluye el doctor Cristobal Morales.