Novo Nordisk baja el precio de sus fármacos frente a obesidad y diabetes en España

La directora general de Novo Nordisk España, Paula Barriga, ha anunciado este jueves que la compañía ha reducido el precio de sus fármacos indicados frente a la diabetes tipo 2, 'Ozempic' y 'Rybelsus', y la obesidad, 'Wegovy', con el objetivo de que más pacientes puedan tener acceso a ellos en el país.

"Sabemos que para muchas personas el coste es una barrera para el tratamiento, por lo que esta decisión la tomamos porque realmente creemos que el precio no puede impedir que las personas con menos recursos tengan acceso al medicamento", ha señalado durante su primer encuentro con medios desde su nombramiento el pasado junio.

La bajada de precios en 'Wegovy', que se aplica desde este 1 de marzo, afecta a las dosis más altas del fármaco. En concreto, la reducción es del 14 por ciento en la dosis de 1,7 miligramos, que queda con un precio final de 200,19 euros; mientras que para la dosis de 2,4 miligramos es del 17,6 por ciento, con un precio de 223,64 euros.

En lo que respecta a 'Ozempic' y 'Rybelsus', la disminución de precio está vigente desde el pasado 1 de febrero y repercute en todas las presentaciones de estos medicamentos para diabetes. En el primer fármaco, se trata de una reducción del ocho por ciento, que deja un precio de 117,89 euros, mientras que para el segundo es de un siete por ciento, lo que supone un coste de 123,53 euros.

De este modo, Barriga ha detallado que estas reducciones de precio son parte de una "estrategia sólida" que busca reforzar el compromiso de la empresa con la equidad en el acceso de sus fármacos, a fin de que más personas puedan beneficiarse de sus ventajas a corto plazo, pero también con la perspectiva de poder prevenir problemas de salud de cara al futuro.

En cuanto a las negociaciones con el Ministerio de Sanidad para lograr la financiación pública de 'Wegovy', la directora general ha afirmado que la comunicación es "constante" y, hasta ahora, "bastante constructiva". "Creemos que podemos anticipar noticias positivas en un futuro próximo", ha adelantado.

Al hilo, ha destacado que la compañía busca alcanzar un "entendimiento común" que logre combinar los mayores beneficios para 'Wegovy', algo "crucial" para Novo Nordisk, y la sostenibilidad futura del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Sobre la versión oral de 'Wegovy', en forma de píldora, que está aprobada en Estados Unidos desde el pasado diciembre, ha confiado en que llegue a España "lo antes posible", una vez tenga la autorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).

ESPAÑA, ACTOR "ESTRATÉGICO"

Barriga ha asegurado que España es una "palanca clave" y un "actor estratégico" para Novo Nordisk. Esto se debe a que, en la actualidad, más de 800.000 españoles son tratados con medicamentos de la compañía, además de que España supone el octavo país en ingresos para la biofarmacéutica a nivel mundial. Entre 2024 y 2025, sus ingresos aumentaron un 28 por ciento en el país.

El centro de investigación clínica que tiene la empresa danesa en España, y que abarca también Portugal, cuenta con 39 ensayos en curso, de los que 11 son sobre obesidad. La directora ha enfatizado que el objetivo es seguir ampliando este número y apostar por desarrollar más ensayos en fase 1.

"Además, hay muy buena voluntad en términos del potencial de colaboración público-privada, lo que creo que siempre es una muy buena oportunidad para nosotros", ha precisado.

Respecto a los últimos lanzamientos, ha celebrado la aprobación por parte de la Agencia Europea de Medicamentos de la semaglutida 7,2 miligramos, que se espera que llegue a España alrededor de finales de año.

Barriga ha enfatizado que la hoja de ruta de la compañía va más allá de la diabetes y la obesidad y, en este sentido, ha apuntado como ejemplo que 'Alhemo', su fármaco para hemofilia, estará financiado en España a partir del próximo mes de abril.

En la misma línea, ha puesto en valor el ensayo fase 3 para ziltivekimab, una molécula que se está estudiando para la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, más específicamente para la inflamación aterosclerótica. "Esto es muy importante porque (...) alrededor de dos tercios de las personas que viven con obesidad y diabetes tipo 2 en realidad viven con estas condiciones", ha afirmado.