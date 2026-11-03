Empresas.- Llega a España 'Wegovy' (Novo) en formato oral para la pérdida de peso

Presentación de 'Wegovy' oral. - NOVO

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Novo ha anunciado este martes que 'Wegovy' (semaglutida) oral, en formato comprimidos, está a la venta en España desde el pasado 1 de noviembre como tratamiento para la pérdida de peso, lo que supone el primer agonista del receptor de GLP-1 (arGLP-1) oral indicado frente a obesidad o sobrepeso en el país y se suma al formato subcutáneo inyectable.

"Estamos ante una nueva era en el control del peso en España", ha subrayado la directora general de Novo, Paula Barriga, en la presentación del tratamiento. Según ha señalado, España es el quinto país del mundo en el que está disponible este fármaco, sujeto a prescripción médica y, de momento, sin financiación pública.

La llegada de 'Wegovy' oral a España se produce después de la aprobación por parte de la Comisión Europea el pasado julio. El catedrático de Endocrinología en Universitat Pompeu Fabra Albert Goday ha detallado que está indicado para adultos con obesidad, con un índice de masa corporal (IMC) superior o igual a 30 kg/m2, o con sobrepeso, con un IMC superior o igual a 27 kg/m2, y al menos una comorbilidad relacionada con el peso, sin diabetes tipo 2.

El tratamiento se debe tomar una vez al día, preferiblemente en la mañana, tras un ayuno de, al menos, ocho horas. Goday, también jefe de Sección Emérito del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital del Mar de Barcelona, ha enfatizado que tiene que ir acompañado de una dieta saludable y la práctica de ejercicio físico.

'Wegovy' oral ha demostrado su eficacia en pérdida de peso en el ensayo clínico de fase 3b 'Oasis 4', que contó con la participación de 307 adultos que cumplían las características de IMC y comorbilidad para las que se ha aprobado el fármaco. El estudio se desarrolló durante 64 semanas.

Según los resultados, el grupo tratado con 'Wegovy', junto con intervenciones en el estilo de vida, mostró una pérdida de peso media del 16,6 por ciento, frente al 2,8 por ciento observado con placebo. En este punto, Goday ha detallado que la eficacia demostrada es igual a la conseguida en los ensayos clínicos que respaldaron la aprobación del formato subcutáneo.

Además, una de cada tres personas (34,4%) alcanzó una pérdida de peso igual o superior al 20 por ciento. Goday ha resaltado que esta disminución de peso fue acompañada de mejoras en la calidad de vida, que confirmaron haber percibido hasta el 68 por ciento de las personas que recibieron el tratamiento, según los resultados de un cuestionario.

PRECIO DE VENTA

Paula Barriga ha señalado que la dosis de mantenimiento de 'Wegovy' oral, de 25 miligramos, para 30 días, se vende a 236 euros. Sobre las negociaciones para lograr la financiación pública, ha detallado que Novo está en conversaciones con el Ministerio de Sanidad desde 2024 para "formular una ecuación que sea posible y sostenible para el sistema sanitario", tras recordar que ningún fármaco de esta clase indicado para obesidad y sobrepeso cuenta con financiación en España.

Por su parte, Albert Goday ha profundizado en la actuación del fármaco explicando que simula "de cierta forma" las sustancias que fabrica el organismo al comer y ofrece una mayor sensación de saciedad y plenitud en el estómago, además de una disminución de la necesidad de comer cuando no se debe y del 'food noise', como se conoce en inglés al pensamiento reiterativo sobre la comida.

Goday ha resaltado que, para los sanitarios, supone "un antes y un después" que se haya conseguido formular en formato oral un tratamiento que es una proteína, ya que, hasta ahora, lo que pasaba al administrarlo por boca era que el ácido gástrico lo destruía.

Sobre todo, ha hecho hincapié en las ventajas para las personas que viven con obesidad y sobrepeso, que ha apuntado que se enfrentan a "muchas barreras" para acceder a un tratamiento. Una de ellas, según ha apuntado, es la inyección necesaria con las presentaciones subcutáneas, a lo que se niegan algunos pacientes.

En cuanto a los efectos secundarios observados, ha explicado que el 94 por ciento de las personas que empezaron el ensayo 'Oasis 4' lo acabaron, por lo que los efectos adversos no interrumpieron apenas el tratamiento. Asimismo, ha detallado que comenzar por la dosis más baja del tratamiento e ir escalando facilitará la tolerancia.

La médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud Cartagena Casco, en Murcia, Ana Cebrián ha comentado que los efectos secundarios más frecuentes son gastrointestinales, como náuseas, estreñimiento o diarrea.

ENFERMEDAD CRÓNICA, COMPLEJA Y MULTIFACTORIAL

La doctora ha puesto el foco en que se trata de un tratamiento crónico y abandonarlo supondría recuperar el peso perdido, teniendo en cuenta que la obesidad es una enfermedad "crónica, compleja y multifactorial que requiere seguimiento médico continuado", como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En España, más de la mitad de la población, el 55 por ciento, está afectada por obesidad o por sobrepeso, según datos de la Encuesta de Salud 2023, desarrollada por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadísica (INE). Se estima que para 2035 podrían vivir con obesidad hasta el 37 por ciento de personas.

Cebrián ha trasladado a los pacientes que tener obesidad no es su culpa y ha subrayado que los profesionales tienen herramientas para ayudarles. En esta línea, ha abogado por realizar un abordaje temprano, entender la enfermedad y escuchar a los pacientes.