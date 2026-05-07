Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: última hora del brote, los contagios y la llegada del barco a Canarias

El crucero MV Hondius en Praia, Cabo Verde. - CONTACTO VÍA EUROPA PRESS

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer neerlandesa ha sido hospitalizada este jueves en la capital de Países Bajos, Ámsterdam, para ser sometida a pruebas por un posible contagio por hantavirus, según han confirmado las autoridades, después de que medios locales indicaran que se trataba de una azafata de la aerolínea KLM.

"Puedo confirmar que hay una mujer neerlandesa en el hospital y que está siendo sometida a pruebas por el virus", ha dicho un portavoz del Ministerio de Sanidad de Países Bajos en unas breves declaraciones concedidas a Europa Press.

Sigue en directo lo último sobre el brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius: