Mónica García insiste en que hay "instrumentos legales suficientes" para hacer cumplir la cuarentena

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa, en el Complejo de la Moncloa, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido este jueves en que el Gobierno cuenta con los "instrumentos legales suficientes", amparados en la Ley Orgánica de 1986, de medidas especiales en materia de salud pública, para adoptar las "medidas necesarias" que permitan "proteger la salud pública", tras ser preguntada sobre si la cuarentena será de obligado cumplimiento para los pasajeros españoles que desembarquen del crucero 'MV Hondius'.

"Sí, tenemos los instrumentos legales, lo cual no significa que, obviamente, yo estoy convencida de que tanto las familias como los pasajeros van a ser responsables y van a querer estar vigilados y controlados en materia de cuidado de su propia salud y también en materia de cuidado de la salud pública", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

García ha hecho hincapié en la información que ya remitió su departamento después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmara que la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid será voluntaria para los españoles.

En este sentido, la titular de Sanidad ha apelado, en primer lugar, al "sentido común" y a la "responsabilidad" de los pasajeros y de sus familias en el cuidado de su propia salud y de la salud pública. En este punto, ha señalado que el Gobierno ya se puso en contacto con las familias este miércoles para transmitirles "la necesidad de proteger su salud y también proteger la salud pública".

Tras ello, ha detallado que, cuando los 14 españoles lleguen a Madrid tendrán que dar su "consentimiento" para someterse a una evaluación y a "todas las pruebas necesarias" y, día a día, se irá observando cuál es su evolución. Además, están evaluando con organismos internacionales, incluidos la OMS y el ECDC, cual debe ser la duración de la cuarentena, para lo que tienen que determinar primero "el día cero", es decir, en el que los pasajeros han dejado de tener contacto con personas contagiadas.

"Todo esto lo estamos haciendo, lo estamos evaluando y lo iremos viendo casi al minuto y les iremos informando al minuto", ha precisado la ministra.

LA EVALUACIÓN SE HARÁ EN EL BUQUE

La titular de Sanidad ha explicado en una entrevista posterior en 'La Hora de La 1' de TVE que las personas que siguen a bordo del crucero permanecen asintomáticas pero, aun así, cuando atraque en el puerto de Granadilla, en Tenerife, se les hará una primera evaluación clínica por parte de Sanidad Exterior y los organismos internacionales.

"Se hará dentro del buque y solamente el pasaje saldrá del barco cuando tenga que ir a coger sus respectivos vuelos. Ese va a ser el único momento en el que el pasaje va a salir del barco. Haremos esa evaluación y si las condiciones clínicas lo permiten o no lo impiden todas las personas serán evacuadas y repatriadas a sus países. Y los españoles serán traídos aquí, a Madrid, al Hospital Gómez Ulla, para hacer las siguientes evaluaciones, todas las pruebas necesarias y para que cumplan la cuarentena necesaria para poder proteger la salud pública suya y de toda nuestra población", ha detallado.

Asimismo, García ha destacado que es "un orgullo para España" que la comunidad internacional confíe en el país para gestionar esta situación. "No solamente por nuestro sistema sanitario, sino por nuestro manejo de las crisis sanitarias de salud pública", ha señalado.