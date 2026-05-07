La FADSP considera imprescindible una respuesta sanitaria coordinada y rigurosa ante el brote de hantavirus

Archivo - Crucero. - ALEXEY_SEAFARER/ ISTOCK - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha considerado "imprescindible" transmitir un mensaje de rigor, transparencia y responsabilidad sanitaria ante la situación generada por el brote de hantavirus detectado en el crucero 'MV Hondius', además de mantener una adecuada coordinación entre la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Sanidad y las distintas autoridades internacionales.

La aparición de varios casos sospechosos y confirmados, con personas fallecidas y pacientes graves, ha puesto de manifiesto, según la federación, la importancia de disponer de "sistemas públicos de salud fuertes, coordinados y con capacidad de respuesta rápida ante emergencias epidemiológicas internacionales".

Desde la FADSP, han querido señalar que la gestión de este tipo de situaciones debe basarse "exclusivamente en criterios científicos y de salud pública", evitando alarmismos, bulos o utilización política de la emergencia sanitaria.

Además, han recalcado que la cooperación internacional y la coordinación entre organismos sanitarios son "esenciales para proteger tanto a las personas afectadas como al conjunto de la población", por lo que es fundamental reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica, salud pública y sanidad exterior.

En este sentido, la Agencia Estatal de Salud Pública, creada recientemente, debe servir para fortalecer la capacidad del Estado para "anticipar, coordinar y responder ante amenazas sanitarias emergentes", dotándola de recursos suficientes, independencia técnica y capacidad operativa real.

La pandemia de COVID-19 ya evidenció las "debilidades estructurales existentes" en salud pública, epidemiología y coordinación territorial, lecciones que no, en palabras de la FADSP, "no pueden volver a ignorarse".

Por ello, la atención sanitaria y las medidas de aislamiento o seguimiento deben garantizarse desde el "respeto a los derechos humanos y bajo protocolos claros y transparentes".

La información disponible hasta el momento, como ha recordado las FADSP, indica que el riesgo de transmisión comunitaria es bajo y que las autoridades sanitarias mantienen activos los mecanismos de control y seguimiento establecidos por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

La FADSP ha remarcado, a su vez, que el hantavirus es una enfermedad zoonótica poco frecuente cuyo contagio habitual se produce por contacto con excrementos o secreciones de roedores infectados, siendo "muy limitada" la transmisión entre personas en determinadas variantes concretas del virus.

Por esta razón, han hecho un llamamiento a la ciudadanía a seguir "únicamente las recomendaciones oficiales de las autoridades sanitarias y a evitar la difusión de mensajes alarmistas sin base científica".

Esta situación vuelve a poner en el foco la necesidad de fortalecer la Salud Pública como "eje estratégico del sistema sanitario", incrementando la inversión en prevención, vigilancia epidemiológica, investigación y coordinación internacional ante riesgos sanitarios emergentes.