Bruselas destaca el riesgo "bajo"de contagio de hantavirus en la UE y Von der Leyen se muestra "muy agradecida" a España

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo. - Michael Kappeler/dpa

BRUSELAS, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha subrayado este lunes que el riesgo de contagio por hantavirus para la población europea es "bajo", de acuerdo a la evaluación realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS); al tiempo que la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, se ha mostrado "muy agradecida" con España por el "rápido y eficiente" desembarco del crucero afectado por el brote.

"El riesgo para la población europea en general en relación al hantavirus se considera actualmente bajo. Permítame reiterar que la protección de la salud pública es la prioridad número uno de la Comisión Europea", ha indicado en una rueda de prensa en Bruselas la portavoz comunitaria de Salud, Protección Civil y Gestión de Crisis, Eva Hrncirova.

De este modo, Hrncirova ha apuntado también que desde Bruselas trabajan "sin descanso" para coordinar la respuesta europea tras la activación del mecanismo de protección civil de la Unión y en coordinación con la OMS, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y el G7 para asegurar una "respuesta unificada y basada en la ciencia".

El Ejecutivo comunitario permanece preparado para facilitar la disposición "de transportes adicionales, capacidad logística y equipos de protección en caso de que fuera necesario", ha añadido la portavoz, quien ha recordado que durante el fin de semana se han llevado a cabo en el marco de esta cooperación hasta cuatro vuelos para el traslado de los afectados.

Para ello, ha añadido, se han utilizado "medios de transporte específicos e implementado los protocolos sanitarios necesarios para proteger a los pasajeros, a la tripulación, al personal operativo y a la población en general".

VON DER LEYEN AGRADECE AL GOBIERNO Y A TODAS LAS AUTORIDADES EL RÁPIDO DESEMBARCO

En un mensaje difundido en redes sociales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aplaudido la rápida respuesta que ha permitido un desembarco ágil de los viajeros del buque afectado por el brote y afirmado que a Unión no escatimará esfuerzos en su apoyo a la respuesta a esta crisis.

"No escatimaremos esfuerzos en la Unión Europea ni más allá. ¡La salud es lo primero!", ha asegurado la jefa del Ejecutivo comunitario en un comunicado en el que se muestra "muy agradecida por el rápido y eficiente desembarco del buque Hondius en Tenerife".

"Mi agradecimiento al Gobierno español y a todas las autoridades involucradas en el terreno. Estamos trabajando mano a mano con España, la OMS y el ECDC para organizar los vuelos de evacuación", ha detallado al conservadora alemana.