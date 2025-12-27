Ni vaper, ni shishas, ni bolsas: la nicotina "segura" no existe y daña el corazón como fumar

Archivo - Mujer vapeando. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nicotina es tóxica para el corazón y los vasos sanguíneos, independientemente de si se consume a través de un vaporizador, una bolsa, una shisha o un cigarrillo, según un informe de consenso de expertos publicado en el 'European Heart Journal', la revista de la Sociedad Europea de Cardiología, que reúne los resultados de toda la literatura en el campo y es el primero en considerar los daños de todos los productos de nicotina, en lugar de solo fumar.

El informe destaca un aumento drástico en el uso de vaporizadores, tabaco calentado y bolsas de nicotina, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes, con evidencia de que tres cuartas partes de los vapeadores adultos jóvenes nunca han fumado antes.

Por ello, los autores del informe piden medidas urgentes para frenar el creciente número de adolescentes y jóvenes que se vuelven adictos a la nicotina, en particular la prohibición de los sabores y la publicidad en redes sociales y de influencers, y una fiscalidad y regulación efectivas en todos los productos de nicotina.

El informe ha sido elaborado por el profesor Thomas Münzel, del Centro Médico Universitario de Maguncia (Alemania); el profesor Filippo Crea, de la Universidad Católica del Sagrado Corazón (Roma (Italia); el profesor Sanjay Rajagopalan, de la Facultad de Medicina Case Western Reserve (Cleveland (EE.UU.), y el profesor Thomas F. Lüscher, de los Hospitales Royal Brompton y Harefield (Londres (Reino Unido), presidente de la Sociedad Europea de Cardiología).

El documento llega en un momento crucial en la regulación, tras la revisión de la Directiva sobre Impuestos al Tabaco de la Comisión Europea, que por primera vez introduce un impuesto mínimo sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado y las bolsitas de nicotina.

"NINGÚN PRODUCTO CON NICOTINA ES SEGURO"

Entre las principales conclusiones del informe de consenso de expertos, destaca que la nicotina es una potente toxina cardiovascular que causa daños al corazón y a los vasos sanguíneos, independientemente del sistema de administración.

En este sentido, advierten de que ningún producto con nicotina es seguro para los vasos sanguíneos ni el corazón, lo que incluye los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado, las pipas de agua, los puros y las bolsitas de nicotina oral.

Alertan asimismo de que la adicción juvenil "está aumentando rápidamente, impulsada por los sabores, el marketing en las redes sociales y las lagunas regulatorias", y hacen hincapié en que la exposición pasiva al humo, vapor y emisiones de tabaco calentado también causa daño vascular.

Por todo ello, recuerdan que "los vaporizadores y las bolsas no son herramientas eficaces para dejar de fumar, sino que son un punto de entrada al hábito de fumar y a menudo conducen a un uso dual (junto con los cigarrillos)".

LAGUNAS POLÍTICAS EN TODA EUROPA

Así, recuerdan que las enfermedades relacionadas con la nicotina cuestan cientos de miles de millones de euros en atención médica y pérdidas de productividad cada año, pese a lo cual "persisten lagunas en las políticas en toda Europa, lo que permite que los nuevos productos de nicotina eviten impuestos, normas de envasado y restricciones de uso público".

Respecto a los nuevos productos de tabaco, los investigadores advierten de que aún se desconocen sus efectos a largo plazo, por lo que se necesita más investigación para comprender plenamente sus efectos. También reconocen que muchas personas consumen cigarrillos junto con otros productos de nicotina, lo que dificulta determinar con precisión los efectos de cada producto de nicotina por separado.

Ante esta situación, los autores del informe instan a que se prohiban los sabores para todos los productos con nicotina, que se establezcan impuestos sobre todos los productos de nicotina proporcionales al contenido de nicotina y un empaquetado simple para todos los productos de nicotina.

Además, consideran imprescindibles leyes integrales libres de humo y aerosoles en espacios interiores y exteriores, estrictos controles de ventas en línea y prohibiciones de publicidad en redes sociales, la integración de la prevención de la nicotina en la atención cardiovascular y planes nacionales de prevención cardiovascular que aborden explícitamente la nicotina.

LA NICOTINA ES UNA TOXINA CARDIOVASCULAR

"La nicotina no es un estimulante inocuo, es una toxina cardiovascular directa --explica el profesor Münzel--. En cigarrillos, vapeadores, tabaco calentado y bolsas de nicotina, observamos constantemente aumento de la presión arterial, daño vascular y un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Ningún producto que contenga nicotina es seguro para el corazón".

"Nuestros hallazgos demuestran que la nicotina por sí sola, incluso sin la multitud de productos de combustión tóxicos, alquitrán o radicales libres presentes en el humo del cigarrillo, provoca daño cardiovascular", prosigue.

Por ello aboga por "acabar con la narrativa de la 'nicotina más segura'. Europa necesita urgentemente una regulación unificada que abarque todos los productos de nicotina, especialmente para proteger a los adolescentes, quienes ahora son los principales objetivos de una publicidad agresiva --subraya--. De lo contrario, corremos el riesgo de perder a toda una generación por la adicción a la nicotina".

El experto es claro al asegurar que "el próximo infarto, el próximo ictus, la próxima muerte cardiovascular puede que no provenga de un cigarrillo, sino de una cápsula de sabor, una bolsa de nicotina o una pipa de agua en una cafetería. Si Europa no actúa ahora, nos enfrentaremos a la mayor ola de adicción a la nicotina desde la década de 1950", vaticina.

Por su parte, el profesor Crea apunta que el conocimiento sobre el riesgo cardiovascular sigue evolucionando. Así, apunta que es necesario reducir los factores de riesgo tradicionales, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el tabaquismo, que solo responsables de solo la mitad de las enfermedades cardiovasculares. "La mitad restante se explica por factores de riesgo emergentes, como la contaminación, la depresión y las infecciones", asegura.

"NO SUPONE UNA REDUCCIÓN EFICAZ DE LOS DAÑOS"

Igualmente, el profesor Lüscher precisa que este informe es una llamada de atención para los reguladores. "La transición de los cigarrillos a los cigarrillos electrónicos y las bolsitas de sabores no supone una reducción eficaz de los daños; es más bien una transformación de las estrategias contra la adicción", advierte.

"Necesitamos acción política --urge--. La prohibición de los sabores, una fiscalidad eficaz, las restricciones publicitarias integrales y la inclusión del vapeo y el tabaco calentado en todas las leyes antitabaco ya no son opcionales, son medidas esenciales para prevenir las enfermedades cardiovasculares".