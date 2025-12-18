La nicotina mata tu corazón, aunque no fumes: ¿son todos los productos igual de peligrosos?

Archivo - Pimer plano de lata de snus sueco metálico con porciones blancas de bolsas de tabaco sin humo sobre un fondo oscuro - MARKO HANNULA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Durante años, muchos pensaron que vapear o usar bolsas de nicotina era una alternativa segura al tabaco. Sin embargo, la ciencia reciente muestra que no importa cómo la consumas: tu corazón y tus vasos sanguíneos siguen pagando el precio.

Un grupo internacional de expertos alerta de que la nicotina afecta directamente al sistema cardiovascular y que los jóvenes son ahora los más vulnerables. La preocupación no es solo por fumar, sino por el aumento de nuevas formas de consumo, como los vaporizadores, el tabaco calentado y los productos de nicotina oral.

La nicotina es tóxica para el corazón y los vasos sanguíneos, independientemente de si se consume a través de un vaporizador, una funda, una shisha o un cigarrillo, según un informe de consenso de expertos internacionales publicado hoy en el 'European Heart Journal'.

NINGÚN PRODUCTO ES SEGURO PARA EL CORAZÓN

El informe recopila los resultados de toda la literatura en este campo y es el primero en considerar los daños de todos los productos con nicotina, en lugar de solo fumar.

El informe está escrito por el profesor Thomas Münzel del Centro Médico Universitario de Maguncia, Alemania, el profesor Filippo Crea de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, Roma, Italia, el profesor Sanjay Rajagopalan de la Facultad de Medicina Case Western Reserve, Cleveland, EEUU, y el profesor Thomas F. Lüscher de los Hospitales Royal Brompton & Harefield, Londres, Reino Unido.

El informe destaca un aumento dramático en el uso de vaporizadores, tabaco calentado y bolsas de nicotina, particularmente entre adolescentes y adultos jóvenes, con evidencia de que tres cuartas partes de los vapeadores adultos jóvenes nunca han fumado antes.

Los autores del informe piden que se tomen medidas urgentes para frenar el creciente número de adolescentes y jóvenes que se vuelven adictos a la nicotina, en particular la prohibición de los sabores y la publicidad en las redes sociales y a través de influencers, y una fiscalidad y regulación efectivas de todos los productos con nicotina.

LA ADICCIÓN JUVENIL QUE PREOCUPA A LOS EXPERTOS

El documento llega en un momento crucial en materia regulatoria, tras la Directiva revisada de la Comisión Europea sobre impuestos al tabaco, que por primera vez introduce un impuesto mínimo sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado y las bolsas de nicotina.

Entre las principales conclusiones se establece que la nicotina es una potente toxina cardiovascular que causa daños al corazón y a los vasos sanguíneos, independientemente del sistema de administración. Por ello, ningún producto con nicotina es seguro para los vasos sanguíneos ni el corazón. Esto incluye los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado, las pipas de agua, los puros y las bolsitas de nicotina oral. La exposición pasiva al humo, vapor y emisiones de tabaco calentado también causa daño vascular.

En este contexto, la adicción juvenil está aumentando rápidamente, impulsada por los sabores, el marketing en las redes sociales y las lagunas regulatorias.

Por otra parte, es necesario dejar claro que los vaporizadores y las bolsas no son herramientas eficaces para dejar de fumar, sino que son más bien un punto de entrada al hábito de fumar y a menudo conducen a un uso dual (junto con los cigarrillos).

Cabe recordar que las enfermedades relacionadas con la nicotina cuestan cientos de miles de millones de euros en atención médica y pérdidas de productividad cada año. Pese a ello, persisten lagunas en las políticas en toda Europa, lo que permite que los nuevos productos de nicotina eviten impuestos, normas de envasado y restricciones de uso público.

Sin embargo, los investigadores advierten que aún se desconocen los efectos a largo plazo de los nuevos productos de tabaco, por lo que se necesita más investigación para comprender plenamente sus efectos. También reconocen que muchas personas consumen cigarrillos junto con otros productos de nicotina, lo que dificulta determinar con precisión los efectos de cada producto de nicotina por separado.

De esta forma, son necesarias medidas como prohibiciones de sabores para todos los productos con nicotina; impuestos sobre todos los productos de nicotina proporcionales al contenido de nicotina; empaquetado simple para todos los productos de nicotina; leyes integrales libres de humo y aerosoles en espacios interiores y exteriores; estrictos controles de ventas en línea y prohibiciones de publicidad en redes sociales; integración de la prevención de la nicotina en la atención cardiovascular; planes nacionales de prevención cardiovascular que aborden explícitamente la nicotina

El profesor Münzel concluye: "La nicotina no es un estimulante inocuo; es una toxina cardiovascular directa. En cigarrillos, vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina, observamos constantemente un aumento de la presión arterial, daño vascular y un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Ningún producto que libera nicotina es seguro para el corazón".

Hay que acabar con el discurso de la 'nicotina más segura'. Europa necesita urgentemente una regulación unificada que abarque todos los productos con nicotina, especialmente para proteger a los adolescentes, quienes ahora son el principal objetivo de una publicidad agresiva. De lo contrario, corremos el riesgo de perder a toda una generación por la adicción a la nicotina, insisten los expertos.