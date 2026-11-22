Archivo - Hombre enfermo tosiendo en la cama. - DRAZEN ZIGIC/ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Nov. (EDIZIONES) -

Apenas toses durante el día, pero en cuanto te tumbas notas mucosidad en la garganta y empieza la tos. ¿Por qué empeoran la tos y los mocos por la noche? No siempre producimos más moco: al acostarnos, las secreciones pueden acumularse en la garganta y desencadenar la tos. Pero es que, además, el asma y el reflujo también podrían estar detrás de este fenómeno.

Para entenderlo un poco mejor, el médico de familia Leovigildo Ginel Mendoza, de SEMERGEN, y la neumóloga Jessica González, de SEPAR, nos explican en exclusiva a Europa Press Salud Infosalus qué medidas pueden aliviar las molestias antes de dormir, y cuándo conviene consultar si la tos se repite o interrumpe el descanso.

En primer lugar, el doctor Leovigildo Ginel Mendoza, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y coordinador del Grupo de Trabajo de Respiratorio de la SEMERGEN, recuerda que la tos es un mecanismo de defensa de nuestro organismo que permite eliminar secreciones y sustancias irritantes de las vías respiratorias.

"Es relativamente frecuente que algunas personas apenas tosan durante el día y que la tos aparezca o se intensifique al acostarse. Esto ocurre por diferentes motivos: Al adoptar una posición horizontal, las secreciones procedentes de la nariz y de los senos paranasales pueden acumularse en la parte posterior de la garganta y estimular el reflejo de la tos. Es lo que llamamos 'goteo posnasal'. Al estar tumbados, también puede favorecerse el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago lo que hace aumentar la tos", relata este experto.

Además, señala que durante la noche se producen cambios fisiológicos en el calibre de los bronquios, relacionados con los ritmos circadianos y con la regulación del sistema nervioso autónomo: "Estos cambios pueden favorecer el estrechamiento bronquial, especialmente en personas con asma. Por eso, la tos del asmático puede ser más frecuente a primera hora de la noche y por la mañana. Por tanto, la tos nocturna no constituye una enfermedad en sí misma, sino un síntoma que puede tener diferentes causas y que debemos investigar cuando es persistente o recurrente".

Al mismo tiempo, Jessica González, neumóloga del grupo coordinador del Año SEPAR 2026/27 de la Vía Aérea (asma, Epoc y bronquiectasias) de SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) señala que también, al acostarnos, la posición horizontal cambia el efecto de la gravedad y puede dificultar el drenaje habitual de las secreciones de la nariz y de los senos paranasales, de manera que la mucosidad puede acumularse en la parte posterior de la garganta, irritarla y desencadenar tos. "La congestión nasal también puede empeorar. No significa necesariamente que fabriquemos más moco por la noche, sino que cambia cómo se desplaza y dónde se acumula", aclara esta doctora.

Además, incide esta neumóloga en que la postura y el sueño modifican la mecánica de la respiración, de manera que disminuye el volumen de aire que queda en los pulmones después de espirar, favoreciendo así el estrechamiento de las pequeñas vías respiratorias en personas predispuestas. "A esto se suman los ritmos naturales del organismo, que favorecen un mayor estrechamiento bronquial durante la noche, especialmente en personas con asma. Por eso pueden aparecer más tos, sensación de opresión o *pitidos* al respirar, que llamamos sibilancias. No toda la tos nocturna se debe a la mucosidad: también puede indicar que los bronquios se están estrechando", agrega.

FACTORES QUE PUEDEN AGRAVAR LA SITUACIÓN

Sobre si pueden la calefacción, el aire seco, el polvo, o los alérgenos del dormitorio agravar los síntomas, Leovigildo Ginel Mendoza, de SEMERGEN, sostiene que no hay que olvidar tampoco que las condiciones ambientales del dormitorio pueden influir considerablemente en la aparición o en el empeoramiento de la tos nocturna.

"La calefacción excesiva y el aire muy seco pueden favorecer la irritación de las mucosas respiratorias, especialmente en personas con sensibilidad bronquial. Asimismo, el polvo doméstico y los alérgenos de los ácaros, presentes principalmente en colchones, almohadas y ropa de cama, pueden agravar los síntomas de pacientes con rinitis alérgica o asma", remarca.

Por ello, recomienda mantener una temperatura confortable, evitar el sobrecalentamiento de la habitación, ventilar adecuadamente, así como realizar una limpieza periódica que reduzca la acumulación de polvo.

"En pacientes con alergia demostrada a los ácaros pueden ser útiles medidas específicas de control ambiental, aunque su eficacia es variable y habitualmente deben combinarse con el tratamiento médico correspondiente. También es fundamental evitar el humo del tabaco, los ambientadores intensos y otros productos irritantes. Los humidificadores no son necesarios de forma generalizada y, si se utilizan, deben mantenerse correctamente limpios para evitar la proliferación de microorganismos", agrega este doctor.

EVITAR LOS VAHOS

Por su parte, la doctora González, neumóloga de SEPAR coincide en la utilidad de los lavados con suero fisiológico antes de acostarse, pero también con la idoneidad de mantener una hidratación adecuada, así como el evitar el humo del tabaco y procurar que el dormitorio esté libre de irritantes.

"En adultos, elevar ligeramente la cabecera o el tronco puede aliviar las molestias. Si hay reflujo, es recomendable dejar al menos tres horas entre la cena y el momento de acostarse. Una pequeña cantidad de miel puede aliviar algo la tos del catarro, aunque no elimina su causa, ni 'limpia' los bronquios. Nunca debe darse a menores de un año", sostiene.

Considera, a su vez, que es mejor evitar los vahos sobre recipientes con agua hirviendo: pueden provocar quemaduras y no hay pruebas sólidas de que aceleren la recuperación. "Estas medidas pueden aliviar, pero si la tos impide dormir de forma repetida, lo importante es averiguar qué la provoca", concluye.

Sin embargo, sí resalta el experto de SEMERGEN por su parte que, ni los lavados nasales, ni elevar el cabecero son soluciones universales. "Por ejemplo, cuando la tos está provocada por un asma insuficientemente controlada, lo verdaderamente importante es establecer el diagnóstico y ajustar el tratamiento con los fármacos adecuados que suelen ser lo inhaladores pulmonares. Tampoco recomendamos utilizar de manera indiscriminada jarabes antitusivos, los antibióticos, o los mucolíticos sin conocer la causa de la tos", agrega.