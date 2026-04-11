¿Te suenas bien la nariz? La técnica correcta para evitar sinusitis y sangrados o empeorar un catarro

Archivo - Mujer sonándose los mocos. Alergia - WAVEBREAKMEDIA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Abr. (EDIZIONES) -

Sonarse los mocos es un gesto cotidiano que la mayoría hace de la misma forma por rutina, pero que no siempre se hace bien. De hecho, hacerlo de forma incorrecta —demasiado fuerte o taponando ambas fosas nasales a la vez— puede provocar molestias, favorecer infecciones, e incluso afectar al oído.

Los especialistas advierten de que una técnica adecuada no sólo mejora la limpieza nasal, sino que también protege la salud respiratoria. Algo especialmente relevante en épocas de resfriados, de alergias como ahora que ha llegado la primavera, o de infecciones respiratorias.

Precisamente, organismos como la American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery advierten de que una presión excesiva al sonarse la nariz puede contribuir a problemas en los oídos y en los senos paranasales. Y en la misma línea, el National Health Service británico recomienda realizar este gesto de forma suave y controlada para evitar complicaciones.

La técnica correcta es sencilla, pero requiere atención. En una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, la fisioterapeuta respiratoria Teresa García-Barredo Restegui, que es vocal del Comité Ejecutivo del Área de Fisioterapia Respiratoria de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) destaca que entre los errores más frecuentes cita el sonarse muy fuerte, y taparse las dos fosas a la vez, incluso no preparar la nariz cuando hay mucha secreción, por ejemplo, con un lavado nasal. “Esto puede favorecer dolor de oídos, sangrado nasal o paso de secreciones al oído medio”, precisa.

Para hacer una técnica correcta, esta experta aconseja seguir las siguientes indicaciones:

1. Primero, hacer un lavado nasal si hay mucha secreción.

2. Tapar una fosa y sonarse suavemente por la otra.

3. Cambiar de lado.

4. Repetir si es necesario, y siempre sin forzar.

CUIDAR TU SALUD NASAL Y RESPIRATORIA TODOS LOS DÍAS

Pero, más allá de este gesto puntual, los especialistas recuerdan la importancia de cuidar la salud nasal en el día a día. Como subraya la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), una correcta higiene nasal es fundamental para prevenir complicaciones, y también a la hora de mantener el buen funcionamiento del sistema respiratorio.

A este respecto, la fisioterapeuta respiratoria de SEPAR Teresa García-Barredo Restegui aporta los siguientes consejos:

1. Observarse la respiración, por donde la realizan y que se habitúen a la respiración nasal.

2. Mantener una buena hidratación.

3. Ventilar los espacios cerrados.

4. Evitar el humo del tabaco.

5. Tratar adecuadamente las alergias y los procesos respiratorios.

6. No abusar de descongestionantes nasales.

7. Usar lavados nasales con criterio, no como única solución a problemas persistentes.

8. Consultar con un profesional cuando los síntomas son repetidos o duraderos.