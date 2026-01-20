Así es como tu nariz decide si te resfriarás: el mecanismo que podría cambiarlo todo

Archivo - Mujer tocando su nariz. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El resfriado común sigue siendo uno de los procesos infecciosos más frecuentes y, sin embargo, todavía hay aspectos de su desarrollo que resultan sorprendentes. Durante años se ha asumido que el virus es el principal responsable de que una persona enferme o no. Pero nuevas investigaciones apuntan a que la clave puede estar en cómo reacciona el propio organismo ante la presencia del rinovirus.

EL PRIMER MURO DE DEFENSA NO ESTÁ EN LA GARGANTA

Las células de la nariz colaboran para defendernos del resfriado común, según asegura un trabajo de investigadores de la Universidad de Yale (Estados Unidos), en el que sugieren que la defensa de nuestro cuerpo contra el rinovirus -no el virus en sí- suele predecir si nos resfriamos o no, así como la gravedad de nuestros síntomas.

En un artículo publicado en la revista 'Cell Press Blue', de Cell Press, los investigadores demuestran cómo cuando un rinovirus, la causa más frecuente del resfriado común, infecta el revestimiento de las fosas nasales, nuestras células colaboran para combatirlo activando un arsenal de defensas antivirales.

"Como principal causa de resfriados comunes y una de las principales causas de problemas respiratorios en personas con asma y otras enfermedades pulmonares crónicas, los rinovirus son muy importantes para la salud humana", detalla la autora principal, Ellen Foxman, de la Facultad de Medicina de Yale.

"Esta investigación nos permitió observar el revestimiento nasal humano y observar qué sucede durante las infecciones por rinovirus, tanto a nivel celular como molecular", añade.

CUANDO LAS CÉLULAS SE COORDINAN, EL VIRUS NO TIENE OPORTUNIDAD

Para ello, los investigadores crearon tejido nasal humano cultivado en laboratorio. Cultivaron células madre nasales humanas durante cuatro semanas, mientras exponían la superficie superior al aire. En estas condiciones, las células madre se diferenciaron en un tejido con muchos de los tipos celulares presentes en las fosas nasales y el revestimiento de las vías respiratorias pulmonares, incluyendo células productoras de moco y células con cilios (estructuras móviles similares a pelos que barren el moco de los pulmones).

"Este modelo refleja las respuestas del cuerpo humano con mucha más precisión que las líneas celulares convencionales utilizadas en la investigación virológica", informa Foxman. "Dado que el rinovirus causa enfermedades en humanos, pero no en otros animales, los modelos organotípicos de tejidos humanos son particularmente valiosos para el estudio de este virus".

El modelo permitió al equipo examinar las respuestas coordinadas de miles de células individuales a la vez y comprobar cómo cambiaban estas respuestas al bloquearse los sensores celulares que detectan el rinovirus. De este modo, los investigadores observaron un mecanismo defensivo que mantiene a raya las infecciones por rinovirus, coordinado por interferones, proteínas que bloquean la entrada y la replicación de los virus.

Al detectar el rinovirus, las células del revestimiento nasal producen interferones, que inducen una defensa antiviral coordinada de las células infectadas y vecinas, haciendo que el entorno sea inhóspito para la replicación viral. Si los interferones actúan con la suficiente rapidez, el virus no puede propagarse. Cuando los investigadores evitaron esta respuesta experimentalmente, el virus infectó rápidamente muchas más células, causando daño y, en algunos casos, la muerte de los organoides infectados.

"Nuestros experimentos muestran cuán crucial y efectiva es una respuesta rápida de interferón para controlar la infección por rinovirus, incluso sin ninguna célula del sistema inmunológico presente", agrega el primer autor Bao Wang de la Facultad de Medicina de Yale.

LA CLAVE NO ES EL VIRUS… SINO CÓMO RESPONDE TU CUERPO

La investigación también reveló otras respuestas al rinovirus que se activan cuando aumenta la replicación viral. Por ejemplo, el rinovirus puede activar un sistema de detección diferente que provoca que las células infectadas y no infectadas produzcan sinérgicamente un exceso de moco, aumenten la inflamación y, en ocasiones, causen problemas respiratorios en los pulmones. Estas respuestas podrían ser buenos objetivos para intervenir en la infección por rinovirus y promover una respuesta antiviral saludable, afirman los investigadores.

El equipo reconoce que los organoides utilizados contienen tipos celulares limitados en comparación con los del cuerpo, ya que una infección en el organismo atrae a otras células, incluidas las del sistema inmunitario, para que se unan a la defensa contra la infección por rinovirus. Afirman que comprender cómo otros tipos de células y factores ambientales en las fosas nasales y las vías respiratorias calibran la respuesta del cuerpo a la infección por rinovirus es un paso importante en este trabajo.

"Nuestro estudio refuerza el paradigma de que las respuestas del organismo a un virus, más que las propiedades inherentes al virus en sí, son cruciales para determinar si un virus causará o no la enfermedad y su gravedad", finaliza Foxman. "Abordar los mecanismos de defensa es una vía prometedora para nuevas terapias".