Revertir el envejecimiento cerebral y recuperar la memoria con un aerosol nasal: Un estudio apunta un futuro prometedor

Archivo - Aerosol nasal. (CC BY 2.0) - MARCO VERCH PROFESSIONAL PHOTOGRAPHER/FLICKER

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un importante ensayo clínico realizado en modelos de ratón por investigadores de la Facultad de medicina Naresh K. Vashisht de la Universidad Texas A&M (Estados Unidos) sugiere que la inflamación responsable del envejecimiento cerebral y la confusión mental podría ser reversible utilizando un aerosol nasal.

Dirigido por el doctor Ashok Shetty , profesor distinguido de la universidad y director asociado del Instituto de Medicina Regenerativa, junto con los investigadores principales, los doctores Madhu Leelavathi Narayana y Maheedhar Kodali, el equipo desarrolló un aerosol nasal que, con solo dos dosis, redujo drásticamente la inflamación cerebral, restauró las centrales energéticas celulares del cerebro y mejoró significativamente la memoria en cuestión de semanas y duró meses.

Los hallazgos, publicados en el 'Journal of Extracellular Vesicles', podrían transformar el futuro de las terapias neurodegenerativas e incluso cambiar la forma en que los científicos conciben el envejecimiento cerebral.

"Las enfermedades cerebrales relacionadas con la edad, como la demencia, son un grave problema de salud a nivel mundial --afirma Shetty--. Lo que estamos demostrando es que el envejecimiento cerebral se puede revertir, para ayudar a las personas a mantenerse mentalmente ágiles, socialmente activas y libres del deterioro asociado a la edad".

Destacan que las implicaciones de esta investigación podrían ser revolucionarias. "A medida que desarrollemos y ampliemos esta terapia, un simple aerosol nasal de dos dosis podría algún día reemplazar procedimientos invasivos y arriesgados, o incluso meses de medicación", avanza Shetty.

El impacto social podría ser igual de profundo. Solo en Estados Unidos, se prevé que los nuevos casos de demencia se dupliquen en las próximas cuatro décadas, pasando de unos 514.000 en 2020 a cerca de 1 millón en 2060. "Esta tendencia pone de manifiesto la necesidad imperiosa de políticas e intervenciones innovadoras que puedan minimizar tanto el riesgo como la gravedad de los trastornos neurodegenerativos como la demencia", comenta Shetty.

El estudio también sugiere una amplia aplicabilidad, ya que funciona con la misma eficacia en ambos sexos, un resultado poco común en la investigación biomédica. "Es algo universal --asegura--. Los resultados del tratamiento fueron consistentes y similares en ambos sexos". Por ello, considera que algún día, este método incluso podría ayudar a los supervivientes de un ictus a recuperar la función cerebral perdida, o a ralentizar, e incluso revertir, los efectos del envejecimiento cognitivo en los seres humanos.

"Nuestro enfoque redefine lo que significa envejecer --resalta Shetty--. Buscamos un envejecimiento cerebral exitoso: mantener a las personas activas, alerta y conectadas. No solo vivir más tiempo, sino vivir de forma más inteligente y saludable", añadió.

¿CÓMO FUNCIONA?

En el centro de este avance se encuentran millones de partículas biológicas microscópicas conocidas como vesículas extracelulares (VE) que actúan como vehículos de transporte, llevando consigo una poderosa carga genética llamada microARN. "Los microARN actúan como reguladores maestros --explica Narayana--. Ayudan a modular y regular muchas vías genéticas y de señalización en el cerebro".

La ruta de entrega es tan importante como la carga. Envasadas en un aerosol nasal, las diminutas vesículas extracelulares sortean la barrera protectora del cerebro y viajan directamente al tejido cerebral, donde son absorbidas. "La vía de administración es uno de los aspectos más interesantes de nuestro enfoque-- apunta Kodali--. La administración intranasal nos permite llegar al cerebro y tratarlo directamente sin procedimientos invasivos".

Una vez absorbidos por las células inmunitarias residentes del cerebro, los microARN suprimen sistemas, como el inflamasoma NLRP3 y las vías de señalización cGAS-STING, conocidos por impulsar la inflamación crónica en cerebros envejecidos.

A nivel celular, el tratamiento recargó las mitocondrias neuronales, o las centrales energéticas que viven dentro de las células del cerebro. Al recargar estas centrales energéticas celulares, la terapia no solo despejó la mente, sino que mejoró físicamente la capacidad del cerebro para procesar y almacenar información.

"Estamos devolviendo la vitalidad a las neuronas reduciendo el estrés oxidativo y reactivando las mitocondrias del cerebro", celebra Narayana.

Las pruebas de comportamiento confirmaron los resultados biológicos. Los modelos tratados con el aerosol nasal mostraron mejoras notables no solo en el reconocimiento de objetos familiares, sino también en la detección de objetos nuevos y cambios en su entorno, un marcado contraste con el grupo de control.

"Estamos viendo cómo se activan los propios sistemas de reparación del cerebro, curando la inflamación y restaurándose a sí mismo", asegura Shetty.

Aunque se necesita más investigación, el equipo ya ha solicitado una patente estadounidense para la terapia, lo que supone un hito en lo que podría convertirse en un gran avance en los tratamientos contra el envejecimiento cerebral.