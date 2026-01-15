¿Puede un análisis de sangre advertirte de la enfermedad de Crohn antes de los síntomas?

Archivo - Análisis de sangre - KASTO80/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Imagina que tu cuerpo pudiera enviarte una advertencia silenciosa antes de que una enfermedad cambie tu vida. Eso es justo lo que están investigando expertos en Canadá sobre la enfermedad de Crohn, un trastorno digestivo crónico que afecta la calidad de vida de millones de personas. Lo sorprendente es que la clave no estaría en los síntomas, sino en algo mucho más cercano: tu propia sangre.

La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica del tracto gastrointestinal que causa síntomas digestivos persistentes, dolor y fatiga, lo que afecta significativamente la calidad de vida. Su incidencia en niños se ha duplicado desde 1995 y las tasas siguen aumentando.

LO QUE TU SANGRE PODRÍA ESTAR DICIÉNDOTE SOBRE CROHN

Investigadores de Sinai Health (Canadá) han descubierto que un análisis de sangre puede predecir la enfermedad de Crohn años antes de que aparezcan los síntomas. El estudio, publicado en 'Clinical Gastroenterology and Hepatology', abre las puertas al diagnóstico temprano y potencialmente a la prevención.

Esta nueva prueba diagnóstica mide la respuesta inmunitaria de una persona a la flagelina, una proteína presente en las bacterias intestinales. Esta respuesta se encuentra elevada en las personas mucho antes de desarrollar la enfermedad de Crohn, según ha descubierto el equipo dirigido por el doctor Ken Croitoru, científico clínico del Instituto de Investigación Lunenfeld-Tanenbaum, perteneciente a Sinai Health. El equipo también incluyó al residente de medicina gastrointestinal, el doctor Richard Wu, y al científico clínico y gastroenterólogo de planta, el doctor Sun-Ho Lee.

Sus hallazgos destacan la interacción entre las bacterias intestinales y las respuestas del sistema inmunológico como un paso crítico en el desarrollo de la enfermedad de Crohn. La presencia de anticuerpos contra la flagelina mucho antes de la aparición de cualquier síntoma sugiere que esta reacción inmunitaria podría contribuir a desencadenar la enfermedad, en lugar de ser una consecuencia de ella, según Croitoru. El experto opina que una mejor comprensión de este proceso temprano podría abrir la puerta a nuevos enfoques para predecir, prevenir y tratar la enfermedad.

"Con toda la terapia biológica avanzada que tenemos hoy en día, las respuestas de los pacientes son, en el mejor de los casos, parciales. Aún no hemos curado a nadie y necesitamos mejorar", aporta Croitoru, titular de la Cátedra de Investigación de Canadá en Enfermedades Inflamatorias Intestinales.

Esta investigación forma parte del Proyecto Genético, Ambiental y Microbiano (GEM), una cohorte global de más de 5.000 familiares sanos de primer grado de personas con enfermedad de Crohn, dirigida por el doctor Croitoru. Desde 2008, el proyecto ha recopilado datos genéticos, biológicos y ambientales para comprender mejor cómo se desarrolla la enfermedad. Hasta la fecha, 130 participantes han desarrollado Crohn, lo que brinda a los investigadores una oportunidad excepcional para estudiar las etapas iniciales de la enfermedad.

Previamente, el equipo descubrió que mucho antes del desarrollo de la enfermedad de Crohn, puede aparecer una respuesta inmunitaria inflamatoria dirigida a las bacterias intestinales. En individuos sanos, las bacterias coexisten pacíficamente en el intestino y desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de la salud digestiva. Sin embargo, en la enfermedad de Crohn, el sistema inmunitario parece generar una respuesta anormal contra microbios normalmente beneficiosos.

Colaboradores de la Universidad de Alabama (Estados Unidos) habían desarrollado previamente una prueba para detectar anticuerpos contra la flagelina y demostraron que los individuos con enfermedad de Crohn tienen niveles elevados de anticuerpos dirigidos contra la flagelina de las bacterias Lachnospiraceae. Los investigadores ahora querían determinar si esta respuesta inmune también podía detectarse en individuos sanos que corrían el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Para ello, este estudio dio seguimiento a 381 familiares de primer grado de pacientes con enfermedad de Crohn, 77 de los cuales desarrollaron la enfermedad. Entre ellos, 28 individuos (más de un tercio) presentaron respuestas de anticuerpos elevadas. Las respuestas fueron más intensas en los hermanos, lo que pone de relieve el papel de la exposición ambiental compartida, como ya había demostrado el doctor Croitoru.

FAMILIARES SANOS PODRÍAN MOSTRAR LA CLAVE PARA PREVENIR CROHN

Los investigadores también confirmaron que esta respuesta previa a la enfermedad a la flagelina de Lachnospiraceae se asociaba con inflamación intestinal y disfunción de la barrera intestinal, ambas características de la enfermedad de Crohn. El tiempo típico desde la toma de la muestra de sangre hasta el diagnóstico de Crohn en los individuos antes de la enfermedad era de casi dos años y medio.

"Confirmando nuestro estudio previo, la respuesta inmunitaria contra las flagelinas bacterianas muestra una fuerte asociación con el riesgo futuro de enfermedad de Crohn en familiares sanos de primer grado", finalizan los investigadores.

"Descubrimos que esta respuesta inmunitaria está impulsada por un dominio conservado de la proteína flagelina. Esto abre la posibilidad de diseñar una vacuna dirigida contra la flagelina en individuos seleccionados de alto riesgo para la prevención de la enfermedad. Se están realizando más estudios de validación y mecanicismo".