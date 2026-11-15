¿Puede un aire más limpio mientras duermes ayudar a controlar el azúcar en sangre? Esto se ha descubierto

Archivo - Mujer enciendiendo un purificador de aire en el dormitorio. - EVRIM ERTIK/ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio demuestra que el uso de filtros portátiles para reducir la exposición a la contaminación del aire durante el sueño puede estabilizar los grandes picos de azúcar en sangre que experimentan las personas con prediabetes.

Dirigido por investigadores de NYU Langone Health, en Estados Unidos, el equipo evaluó a más de 150 hombres y mujeres con prediabetes que no presentaban acumulación conocida de colesterol en las arterias.

La prediabetes aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y diabetes, y las grandes fluctuaciones en los niveles de azúcar en sangre durante el día se asocian con un empeoramiento de la enfermedad.

Si bien los expertos han vinculado la contaminación del aire tanto con la prediabetes como con las enfermedades cardiovasculares, hasta ahora no estaba claro si el uso de filtros de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA) en el hogar podría mejorar el control del azúcar en sangre.

Para probar esto por primera vez en humanos, los científicos hicieron que la mitad de los participantes del estudio durmieran con filtros de aire reales en sus habitaciones durante aproximadamente un mes, mientras que la otra mitad usó filtros simulados que no limpiaban el aire. Los filtros reales redujeron los niveles de partículas diminutas y dañinas en el aire en un 36 por ciento.

A su vez, este aire más limpio se asoció con una disminución de casi el 8 % en las fluctuaciones diarias de azúcar en sangre y con picos de azúcar matutinos más leves después del desayuno. El exceso total de glucosa en sangre tras el desayuno se redujo en un 17 % de media, mientras que los niveles máximos posteriores al desayuno disminuyeron un 13 %.

"Nuestros hallazgos sugieren que un aire más limpio en el hogar, especialmente en el dormitorio, puede ayudar a las personas con prediabetes a mantener estables sus niveles de azúcar en sangre y atenuar los picos matutinos", explica la doctora Sharine L. Wittkopp, cardióloga y autora principal del estudio, instructora clínica del Departamento de Medicina y de la División de Cardiología Leon H. Charney de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

"Instalar filtros HEPA ofrece una herramienta sencilla y económica para ayudar a proteger la salud cardiovascular y metabólica, junto con una alimentación saludable, ejercicio regular y medicamentos recetados", añade.

Además de los factores de riesgo bien conocidos, como la mala alimentación, el sedentarismo y el tabaquismo, estudios anteriores han relacionado la prediabetes con contaminantes provenientes de los gases de escape de vehículos, incendios forestales y emisiones de centrales eléctricas y sitios industriales. Cuando estas partículas, cuyo tamaño puede ser inferior a una trigésima parte del ancho promedio de un cabello humano, se inhalan, pueden entrar en los pulmones y el torrente sanguíneo y provocar enfermedades.

Según los autores, este nuevo estudio, presentado en las Sesiones Científicas anuales de la Asociación Americana del Corazón, es el primero en comprobar si la filtración HEPA en el hogar puede mejorar el control de la glucosa en adultos con prediabetes.

Para la investigación, el equipo asignó aleatoriamente a voluntarios de la ciudad de Nueva York a usar purificadores de aire portátiles reales o simulados en sus habitaciones durante un mes y midió las concentraciones de contaminación del aire interior a lo largo del estudio.

Los participantes usaron monitores continuos de glucosa, pequeños sensores que registran el nivel de azúcar en la sangre cada pocos minutos, durante una semana antes y nuevamente después de cuatro semanas de filtración para que el equipo pudiera observar cómo cambiaba el nivel diario de azúcar en la sangre con el tiempo.

Se utilizó una herramienta de IA que analizaba los patrones de glucosa para detectar las horas de las comidas, de modo que el equipo pudiera centrarse en los cambios de azúcar en sangre que se producían durante el desayuno.

A continuación, analizaron los datos mediante modelos estadísticos para comparar las lecturas de cada participante a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta la edad, el sexo y el índice de masa corporal (una medida de la obesidad).

"Nuestros resultados se suman a la creciente evidencia de que la mala calidad del aire representa una amenaza no solo para la salud pulmonar, sino también para la salud cardiovascular y metabólica", afirma el autor principal del estudio, Jonathan Newman, profesor asociado del Departamento de Medicina y de la División de Cardiología Leon H. Charney de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

Añade que "estos hallazgos respaldan los esfuerzos para reducir la contaminación del aire y sugieren que los profesionales de la salud deberían considerar la calidad del aire interior al ayudar a los pacientes a controlar su riesgo cardiometabólico".

Según el doctor Newman, el equipo planea realizar estudios a largo plazo para determinar si la filtración del aire puede ralentizar o detener la progresión de la prediabetes a la diabetes y si puede reducir el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y otros signos del síndrome cardiovascular, renal y metabólico.

El experto advierte que los hallazgos podrían no ser aplicables a personas que ya padecen diabetes o a quienes viven en otras regiones del país, expuestas a diferentes tipos y niveles de contaminación.