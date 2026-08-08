Siete datos que puedes medir en casa revelan tu riesgo de prediabetes y diabetes tipo 2: uno es la longitud del muslo

Archivo - Mujer midiendo circunferencia de su abdomen. Diabetes, obesidad, IMC - ETERNALCREATIVE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

¿Cuánto mide tu muslo? La respuesta podría aportar información sobre tu riesgo de padecer diabetes tipo 2 o prediabetes, gracias a una herramienta online desarrollada con inteligencia artificial que permite estimar desde casa el riesgo con medidas sencillas como la edad, el índice de masa corporal, la presión arterial o la longitud del muslo.

La herramienta ha sido creada por investigadores de la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU) en colaboración con el médico e investigador italiano Umberto Maggiore, y utiliza inteligencia artificial y grandes cantidades de datos de salud para evaluar el riesgo de prediabetes y diabetes tipo 2 no diagnosticada.

La investigación, que apoya y valida a esta herramienta, ha sido publicada en el Journal of Clinical Epidemiology, y muestra que MEDWACS es "altamente eficaz" en detectando personas con prediabetes o diabetes tipo 2 no diagnosticada, con un rendimiento igual o superior al de otros métodos de prueba reconocidos.

"La diabetes tipo 2 es fácil de diagnosticar con un análisis de sangre, pero si no sospechas que la tienes, no irás al médico para que te la hagan. Por eso, una prueba en línea desde casa puede animar a la gente a consultar a un médico", afirma el investigador postdoctoral Daniel Yoo, de DTU Sustain, quien ha sido la fuerza impulsora detrás de la nueva prueba en línea.

MEDWACS se desarrolló utilizando datos sanitarios de Estados Unidos procedentes de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES), recopilados durante 30 años en adultos mayores de 18 años de ambos sexos. Los investigadores realizaron dos validaciones externas de la herramienta con datos de dos poblaciones en Estados Unidos y Corea del Sur, donde se conocía el número de personas con y sin la afección.

LOS SIETE DATOS QUE UTILIZA LA PRUEBA

Para utilizar MEDWACS, el usuario debe introducir siete parámetros que pueden medirse en casa con herramientas habituales: una cinta métrica, una báscula y un monitor de presión arterial estándar.

Los datos que incorpora la prueba son: edad, sexo, Índice de masa corporal (IMC), circunferencia de la cintura, presión arterial sistólica, circunferencia del brazo y longitud del muslo. Estos siete parámetros fueron seleccionados por el equipo investigador entre casi 3.700 posibles variables analizadas.

El dato más llamativo es la longitud del muslo, una medida que inicialmente también sorprendió a los propios investigadores. Según explican, puede estar relacionada con factores vinculados al desarrollo temprano y con la cantidad de masa muscular disponible para eliminar glucosa de la sangre.

"La longitud del fémur da testimonio de la nutrición en la primera infancia. Una nutrición deficiente en los primeros años de vida inhibe ligeramente el crecimiento óseo y está estrechamente relacionada con un mayor riesgo de diabetes décadas después", señalan los investigadores.

Además, continúan, "el grupo muscular más grande del cuerpo también se encuentra en los muslos, y estos músculos son responsables de eliminar el azúcar de la sangre". En general, tener piernas más cortas significa que una persona tiene menos masa muscular para absorber ese azúcar, lo que aumenta el riesgo de diabetes.

La herramienta está diseñada para adultos mayores de 18 años que no hayan recibido previamente un diagnóstico de diabetes. Los investigadores señalan que MEDWACS puede facilitar que personas que desconocen su situación consulten con un profesional sanitario.

ACERCA DE LA DIABETES TIPO 2 Y LA PREDIABETES

La diabetes se ha convertido en un importante problema de salud pública mundial, asociado a complicaciones cardiovasculares y metabólicas graves, una peor calidad de vida y un mayor riesgo de mortalidad. Se estima que el número de personas con diabetes podría alcanzar los 700 millones en todo el mundo en 2045, por lo que los investigadores destacan la importancia de mejorar la detección temprana, ya que una parte significativa de las personas con prediabetes o diabetes desconoce que padece la enfermedad.

En este contexto, las herramientas sencillas y accesibles de autoevaluación pueden ayudar a identificar a personas con mayor riesgo y favorecer intervenciones tempranas sobre el estilo de vida, que han demostrado retrasar la progresión hacia la diabetes tipo 2 y reducir las complicaciones cardiovasculares.

La prediabetes es una alteración en la que los niveles de glucosa en sangre son superiores a los valores normales, pero no alcanzan los criterios necesarios para diagnosticar diabetes tipo 2. Se considera una etapa de mayor riesgo en la que los cambios en el estilo de vida pueden ayudar a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad.

En la prediabetes, lo habitual es que no aparezcan síntomas, por lo que muchas personas pueden desconocer que presentan niveles de glucosa elevados. En la diabetes tipo 2, los signos más frecuentes pueden incluir cansancio, aumento de la sed, necesidad de orinar con más frecuencia, pérdida de peso sin causa aparente, visión borrosa, picor en la zona genital e infecciones frecuentes de la piel o las mucosas.