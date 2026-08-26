Prediabetes: la enfermedad silenciosa de la que casi nadie habla

Archivo - Resistencia a la insulina. - RUIZLUQUEPAZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EDIZIONES) -

La prediabetes afecta a millones de personas y, sin embargo, sigue siendo una gran desconocida. No produce síntomas, puede pasar desapercibida durante años y, en muchos casos, se descubre cuando el daño metabólico ya ha comenzado. Considerada la antesala de la diabetes tipo 2, esta alteración de los niveles de glucosa en sangre representa una oportunidad única para actuar a tiempo: con un diagnóstico precoz y cambios en el estilo de vida es posible frenar, e incluso revertir su evolución.

Pero, ¿cómo saber si la padecemos, y quiénes tienen más riesgo de desarrollarla? En una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, el presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes (SED), el doctor Francisco Javier Ampudia-Blasco, advierte de hecho de que si no identificamos a individuos en riesgo de prediabetes se puede perder una "gran oportunidad".

"Los programas de detección y de prevención de la aparición de la diabetes tipo 2 son fundamentales, no sólo para evitar que ésta ocurra, sino también en la detección y en el tratamiento de otros factores de riesgo cardiovascular y, por tanto, en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Siempre digo que el mejor tratamiento de la diabetes tipo 2 es evitar que ésta aparezca", subraya.

QUÉ ES LA PREDIABETES

En concreto, pedimos a este endocrinólogo en el Departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario de Valencia que nos explique qué es en concreto la prediabetes, y nos indica que este fenómeno se corresponde con el conjunto de situaciones clínicas que preceden a la aparición de la diabetes tipo 2: "La prediabetes incluye la glucemia basal alterada (glucemia en ayunas entre 100-125 mg/dL), la intolerancia a la glucosa (glucemia a las 2 horas entre 140-199 mg/dL tras una sobrecarga oral de glucosa de 75 g), y cuando la hemoglobina glicosilada (HbA1C) está entre 5,7-6,4%. Todas ellas son situaciones de alto riesgo de progresión a diabetes tipo 2".

De hecho, comentamos que se trata de una enfermedad silenciosa y son muchos pacientes los que la padecen pero lo desconocen porque no se hacen analíticas de control. Avisa el presidente de la Fundación de la SED que con estos niveles de glucosa, no hay síntomas, y es por eso también por lo que muchas personas lo desconocen.

Así, aconseja el doctor Ampudia-Blasco el identificar aquellos pacientes con mayor riesgo de desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 y recuerda en este sentido que, según la American Diabetes Association, se deben evaluar anualmente pacientes con sobrepeso u obesidad (IMC >25 kg/m2 o >23 kg/m2 en personas de ascendencia asiática) con 1 o más de los siguientes factores de riesgo:

- Familiar de primer grado con diabetes.

- Hipertensión arterial (130/80 mmHg o en tratamiento para la hipertensión).

- Nivel de colesterol HDL <35 mg/dL (<0,9 mmol/L) y/o nivel de triglicéridos >250 mg/dL (>2,8 mmol/L).

- Antecedentes de enfermedad cardiovascular.

- Otras afecciones clínicas asociadas a la resistencia a la insulina (como por ejemplo la obesidad grave, la acantosis nigricans, enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica)

- Personas con síndrome de ovario poliquístico.

- Inactividad física.

CÓMO PODEMOS AVERIGUAR SI TENEMOS PREDIABETES

A la hora de diagnosticar la prediabetes, este experto mantiene que "el diagnóstico es sencillo", y es que basta con incluir en una analítica la glucemia en ayunas y/o la HbA1C: "La prueba de sobrecarga oral a la glucosa de 75 gramos, en ayunas y de dos horas de duración, tiene una mayor sensibilidad para detectar prediabetes, pero es algo más tediosa, y no suele utilizarse de forma habitual a gran escala".

Eso sí, la buena noticia dentro de que la prediabetes es un fenómeno que está creciendo en nuestra sociedad, y son muchas las personas que desconocen que la padecen, tal y como afirma este doctor, es posible revertirla.

¿Cómo hacerlo? El presidente de la Fundación de la SED sostiene que son varios los estudios científicos que han demostrado que, en individuos de riesgo, la adherencia a una terapia nutricional adecuada, y el aumento de la actividad física pueden prevenir la aparición de diabetes tipo 2 hasta en un 58%.

"Diversos patrones de alimentación, como la dieta mediterránea, el ayuno intermitente, y la dieta baja en carbohidratos, han demostrado ser beneficiosos. También el uso de la metformina, un fármaco de uso habitual en la diabetes tipo 2, es eficaz y seguro en la prevención, especialmente en los individuos más jóvenes y con mayor grado de sobrepeso y obesidad", aclara el doctor Ampudia-Blasco.