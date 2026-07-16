Siete signos de prediabetes: experta alerta a millones de personas con posibles alteraciones metabólicas sin síntomas

Experta ofrece signos de prediabetes y alerta de millones de personas con posibles alteraciones metabólicas sin síntomas - QUIRÓNSALUD

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jefa del equipo de Endocrinología y Nutrición del Ruber Internacional Centro Médico Habana de Madrid, la doctora Pilar García Durruti, ha advertido de que "millones de personas pueden presentar alteraciones metabólicas sin síntomas y sin ser conscientes de ello", ante lo que ha ofrecido siete señales que pueden alertar de una prediabetes.

"La diabetes tipo 2 no suele aparecer de un día para otro", sino que "en la mayoría de los casos existe una fase previa, conocida como prediabetes, que puede prolongarse durante años sin provocar síntomas y que, sin embargo, ya está aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular, daño vascular y alteraciones metabólicas", ha indicado al respecto.

En este sentido, García Durruti ha explicado que esta etapa anterior a la diabetes "se produce cuando los niveles de glucosa en sangre son superiores a los considerados normales, pero todavía no alcanzan los valores diagnósticos de diabetes". "Muchas personas desconocen que la padecen porque, en la mayoría de los casos, no produce síntomas", ha insistido.

"Probablemente, no lo sabrá a menos que se haga un análisis de sangre", ha alertado en relación con este tipo de paciente, al tiempo que ha apuntado que "esta situación no es inocua". "Incluso antes de desarrollar diabetes, los niveles elevados de glucosa pueden provocar daño en los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo cardiovascular", ha incidido.

UNA SEÑAL ES EL AUMENTO DE LA GRASA ABDOMINAL

A su juicio, "existen factores que pueden ayudar a identificar a las personas con mayor riesgo" de prediabetes, como "el aumento de la grasa abdominal, el sedentarismo, la hipertensión arterial, las alteraciones del colesterol y los triglicéridos, los antecedentes familiares de diabetes o haber padecido diabetes gestacional".

"La acumulación de grasa abdominal es especialmente relevante porque favorece la resistencia a la insulina, uno de los mecanismos clave en el desarrollo de la prediabetes y la diabetes tipo 2", ha concretado esta especialista, quien ha agregado que, por ello, es recomendable "prestar especial atención a las personas mayores de 45 años con sobrepeso, así como a aquellas más jóvenes que presenten obesidad abdominal o antecedentes familiares de diabetes".

Tras afirmar que "una analítica rutinaria puede permitir detectar precozmente el problema" en ambos casos, ha afirmado que "muchas mujeres experimentan cambios metabólicos importantes a partir de los 40-45 años, coincidiendo con la perimenopausia y la menopausia". "La disminución de estrógenos favorece la pérdida de masa muscular y el aumento de grasa corporal, especialmente en la zona abdominal", ha apuntado, para añadir que ello "reduce el gasto energético y facilita tanto el aumento de peso como el desarrollo de alteraciones metabólicas".

IMPORTANCIA DEL EJERCICIO DE FUERZA

Ante todo ello, ha puesto de relieve la importancia de incorporar el ejercicio de fuerza de forma regular. "Mantener y aumentar la masa muscular es una de las herramientas más eficaces para proteger el metabolismo y reducir el riesgo de diabetes", ha declarado en este sentido, al tiempo que ha manifestado, por otra parte, que "a diferencia de lo que muchas personas creen, la prediabetes no supone una condena inevitable hacia la diabetes tipo 2".

"La buena noticia es que estamos a tiempo de actuar", ha subrayado, para añadir que "con pérdidas de peso de tan solo entre un 5 y un 10 por ciento", ya se observan "mejoras significativas en los niveles de glucosa y en otros factores de riesgo cardiovascular".

Por último, y tras indicar que, "junto a la pérdida de peso, la actividad física regular, el control de la tensión arterial, una alimentación adecuada y una buena gestión del estrés constituyen las principales herramientas para frenar la progresión de la enfermedad", ha señalado que "lo importante es no esperar a que aparezcan síntomas". "Un diagnóstico precoz permite intervenir antes de que se produzcan complicaciones y diseñar un plan personalizado para envejecer con una mejor salud metabólica", ha concluido García Durruti.