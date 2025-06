La paradoja del ejercicio: saludable sí, pero dependiendo del esfuerzo éste es el riesgo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aunque el ejercicio físico es uno de los pilares de la salud cardiovascular, también puede generar señales bioquímicas asociadas al daño cardíaco, como el aumento de troponina en sangre. Este fenómeno, observado incluso en atletas sanos, ha planteado interrogantes sobre su origen y su posible relación con riesgos futuros para el corazón.

¿QUÉ ES LA TROPONINA?

La troponina es una proteína que se libera en el torrente sanguíneo cuando el músculo cardíaco sufre daño. Es uno de los biomarcadores más sensibles y específicos para diagnosticar un infarto de miocardio, razón por la cual su medición en sangre es una práctica habitual en urgencias cardiológicas.

Sin embargo, estudios recientes han demostrado que los niveles de troponina también pueden elevarse después de un ejercicio físico intenso, incluso en personas sanas, lo que ha generado dudas sobre el significado clínico de estos aumentos y su posible relación con microlesiones cardíacas o una menor tolerancia del corazón al esfuerzo extremo.

UN BIOMARCADOR QUE TAMBIÉN SUBE CON EL EJERCICIO

Hacer ejercicio es saludable, pero también sobrecarga el corazón, debido a que, durante el esfuerzo físico, se libera troponina, un biomarcador que indica daño cardíaco, según un trabajo del Centro Médico de la Universidad de Radboud (Países Bajos), publicada en el 'Journal of the American College of Cardiology' (JACC).

Esta nueva investigación con mil atletas, muestra que los niveles elevados de troponina después del ejercicio no se deben a la aterosclerosis coronaria, lo que sugiere que la causa de los niveles elevados de troponina después del esfuerzo reside en otra causa.

Es una paradoja: el ejercicio regular es saludable y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero también somete al corazón a un estrés considerable. Tanto durante el esfuerzo físico como durante el daño cardíaco, se liberan sustancias señalizadoras, como la proteína troponina. Por eso, se revisan los niveles de troponina en sangre cuando se sospecha un infarto.

Los niveles de troponina en sangre también aumentan durante la actividad física intensa. Sin embargo, la cantidad de troponina liberada después del ejercicio varía de una persona a otra. Los investigadores de Radboudumc realizaron previamente una investigación con participantes de las Marchas de los Cuatro Días de Nimega.

Esta demostró que quienes realizaban caminatas de larga distancia con niveles altos de troponina después de la sesión de ejercicio tenían mayor probabilidad de sufrir un infarto, un derrame cerebral o muerte prematura en los años posteriores que quienes presentaban niveles bajos de troponina.

EL ESTUDIO CON MIL ATLETAS DESCARTA LA ARTERIOSCLEROSIS

En el nuevo estudio, los investigadores se propusieron determinar la causa de los niveles elevados de troponina en atletas. Examinaron a un grupo de más de mil ciclistas, caminantes y corredores para determinar si los participantes con niveles muy altos de troponina tenían mayor probabilidad de padecer aterosclerosis coronaria.

El primer autor, Sylvan Janssen, explica: "Medimos los niveles de troponina de todos los atletas, tanto antes como después del evento deportivo. A continuación, comparamos la salud cardíaca de los atletas con los niveles más altos con la de aquellos con los niveles más bajos. En ambos grupos, utilizamos tomografías computarizadas para visualizar las arterias coronarias".

No se observaron diferencias entre los dos grupos: el grupo con los niveles más altos de troponina presentó la misma cantidad de problemas en las arterias coronarias que el grupo con los niveles más bajos. Según el investigador principal, Thijs Eijsvogels, "la aterosclerosis coronaria no produce niveles elevados de troponina en sangre".

Tras la finalización de esta investigación a gran escala, se ha descartado el estudio TREAT, una hipótesis sobre los niveles elevados de troponina tras el ejercicio. "Al menos ahora sabemos qué no causa los niveles elevados de troponina", puntualiza Eijsvogels. Ahora que los vasos sanguíneos ya no se consideran la causa, Eijsvogels quiere analizar el músculo cardíaco en sí. "El esfuerzo intenso daña el músculo cardíaco; eso ya se sabe. Así que quizás sea ahí donde deberíamos buscar la causa".

POSIBLES FUGAS CARDÍACAS, NUEVA HIPÓTESIS EN ESTUDIO

Investigaciones previas demostraron que las células del músculo cardíaco en corredores de maratón pueden presentar fugas, lo que permite que pequeñas moléculas como las troponinas se filtren al torrente sanguíneo. Los atletas con cardiopatías en fase inicial podrían tener menor capacidad para soportar la tensión del ejercicio intenso, lo que resulta en una mayor fuga y, por consiguiente, en niveles más altos de troponina en sangre.

Los mil participantes del estudio continuarán siendo monitoreados durante años para comprender mejor la relación entre los niveles elevados de troponina después del ejercicio y el riesgo de problemas cardíacos, y para facilitar la detección temprana.