Que no te engañen: cuánto debemos caminar al día para mantenernos saludables

MADRID, 29 Mar. (EDIZIONES) -

En diciembre de 2024 vio la luz el último Estudio de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP) 'I Radiografía del Autocuidado de la Salud en España' y en el que caminar representa siempre una de las tres primeras opciones por las que se decantan los españoles para cuidarse y estar saludables.

En concreto, ante la pregunta sobre la clase de ejercicio que realizan los españoles semanalmente, un 65,7% elige caminar como primera opción, un 30,2% ir al gimnasio, y un 17,9% bicicleta.

Además, en el caso de los hombres, un 65,3% elige caminar, un 25,8% ir al gimnasio, y un 23,6% bicicleta. En de las mujeres, un 66,2% escoge caminar como primera opción, un 34,7% ir al gimnasio y un 13,5% senderismo.

Si nos fijamos por grupos de edad, y desde los 18 hasta los 71 años y más, caminar se encuentra igualmente en el top 3 de preferencias de los españoles para cuidarse. ¿Cuánto debemos caminar entonces para lograr este objetivo?

CAMINA TODO LO QUE PUEDAS SIEMPRE

Entrevistamos en Europa Press Salud Infosalus al portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS), al doctor Óscar Boggio, quien zanja esta pregunta muy rápidamente: camina lo que puedas siempre para mejorar tu salud cardiovascular.

"Para mejorar la salud cardiovascular hay que mantenerse activo, evitar el sedentarismo, mantener una alimentación saludable, reducir el consumo de sal, de alimentos procesados y de carnes rojas, no fumar, no beber alcohol (y si lo haces, reducir su consumo), controlar la tensión arterial, reducir tu exposición a la contaminación ambiental, mantener una red familiar, amical y social, entre otros", asevera.

Caminar es una forma para mantenerse activo, según destaca, y contribuye a la salud cardiovascular. Si bien existen estudios que "cuantifican" el número de pasos donde se observa una reducción de riesgo cardiovascular, tal y como reconoce el doctor Boggio, estos varían y advierte de que estos no miden de manera precisa su efecto directo en nosotros (según lo que fumas, lo que comes, lo que bebes, tu sexo, tu raza, tu edad, tu peso, donde vives, etc.) ya que son mediciones medias en grupos de personas que luego se extrapolan a otras personas con un valor de certeza específico (intervalo de confianza).

Por otro lado, sostiene que ofrecer un número de pasos al día no es fácil porque después hay que transformarlo a un valor de pasos en tu vida diaria. "Por ejemplo, si esta semana das, de lunes a domingo, respectivamente, 4.000, 2.000, 6.000, 1.000, 8.000, 2.000, 500 pasos al día, pero la próxima semana con números distintos, y así cada semana, de cada mes, de cada año, ¿cómo determinas si estás haciendo "bien" o "mal" para tu salud cardiovascular en tu propia situación personal?", se pregunta este experto en medicina preventiva.

Y si agregas el resto de factores que afectan a tu salud cardiovascular, como el alcohol que bebiste, lo que fumaste (si fumas), el tiempo sedentario, los pisos que subiste, lo que bailaste, lo que corriste, el estrés laboral (si trabajas), y sumado a todo lo que comiste, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, el cálculo del número de pasos al día que necesitas para mejorar tu salud cardiovascular se complica muchísimo.

Por lo tanto, considera que focalizar que la salud cardiovascular es determinada por un número de pasos que das al día no es práctico. "El mensaje es: 'Mantente activo. Muévete y evita el sedentarismo, según tus posibilidades'", insiste este experto de la SEMPSPGS.

¿Y LOS FAMOSOS 10.000 PASOS DIARIOS?

Con ello, le preguntamos por los famosos 10.000 pasos al día, sobre si estos tienen base científica o, por el contrario, y dadas sus conclusiones, es un número arbitrario. Sostiene este experto que la cifra, precisamente, "fue derivada de una campaña de marketing a mediados de los 60, realizada por una empresa japonesa que produjo el primer podómetro".

Es más, ¿cómo es la mejor manera de caminar para estar más sanos? Vuelve a reiterar el doctor Boggio que lo importante es mantenerse activo, y caminar. Y si se puede, mejor, a paso ligero porque activa más el sistema circulatorio. "Pero lo ligero para unos puede ser lo despacio para otros. Por lo tanto, mantente activo según tus capacidades", añade.

También indica que el caminar reduce el riesgo de demencia, aumenta la probabilidad de vivir más años, mejora la flexibilidad, así como la estabilidad, el metabolismo, y es beneficioso para tus huesos y músculos así como para tu salud mental.

"Pero para poder caminar debes tener sitios dónde hacerlo. Por lo que también es importante coordinar con las autoridades de tu comunidad para tener y conocer estos lugares", asevera el portavoz de esta sociedad científica.

CAMINAR TODO LO QUE SE PUEDA; CUANTO MÁS, MEJOR

Aquí este experto en medicina preventiva mantiene que el tiempo de sedentarismo y de caminata no siguen normas contables, ni tampoco el 'debe' ni el 'haber': "Ni considera normas financieras donde el 'crédito' de tu tiempo sedentario lo 'debitas' caminando, ajustado al valor de un 'bio-euribor', hasta alcanzar un 'balance positivo'. El cuerpo humano no funciona así. Para mejorar o mantener tu salud cardiovascular, dentro de otras cosas, hay que reducir el sedentarismo y mantenerse activo, dentro de tus capacidades".

Es más, resalta que caminar es la herramienta dentro de otras para controlar o reducir el peso pero dentro de un 'pack', por lo que caminar por sí solo para bajar de peso tendrá poco efecto: "Caminar es beneficioso si tienes exceso de peso o no. Para perder peso, según tu estado de salud y quitando el contexto en el que vives, requerirá que mejores tu alimentación, evitar alimentos procesados, evitar el alcohol, realizar actividad física, evitar el sedentarismo, etc.".

Por lo tanto, el portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria incide en la importancia de caminar, dado que es beneficioso para nuestra salud cardiovascular. "Mantente activo, y mientras más, mejor. Sin complicarte en contar los pasos que das, ni el peso en tu salud, ni convertirlo a los pisos que subes o bajas. Sé activo, sin contar pasos, pesos o pisos. Sin contar, sólo andar. Así, beneficiará a tu salud cardiovascular, respiratoria, ósea, muscular, articular, endocrina, neurológica, renal, mental; a toda tu salud, en general. Sin sumas ni restas", concluye el doctor Boggio.