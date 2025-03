Ni contar pasos ni tomar el pulso, esta es la mejor forma de evaluar tu salud cardiovascular

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Variables como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno proporcionan información clave sobre el estado fisiológico de una persona. A la hora de hablar de la salud cardiovascula, los pasos y la frecuencia cardíaca están estrechamente relacionados porque ambos reflejan el nivel de actividad física y la respuesta del sistema cardiovascular.

Hasta ahora ambos por separado han servido para hacernos una idea de la salud cardiaca, sobre todo gracias a los avances tecnológicos, dispositivos como relojes inteligentes, monitores portátiles y aplicaciones móviles han facilitado la medición continua permitiendo una gestión más proactiva de la salud.

Sin embargo, investigadores de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago (EEUU) han dado un paso más al analizar los datos, no por separado, si no en su conjunto, para descubir la que puede ser la mejor forma de evaluar la salud cardiovascular.

Así, la principal conclusion de su estudio es que dividir la frecuencia cardíaca diaria promedio por el número de pasos dados por día proporciona un indicador más confiable de la aptitud cardiovascular de una persona en comparación con la frecuencia cardíaca o el conteo de pasos solos.

UN NUEVO INDICADOR DE APTITUD CARDIOVASCULAR

"La métrica que desarrollamos analiza cómo responde el corazón al ejercicio, más que el ejercicio en sí", señala Zhanlin Chen, estudiante de medicina de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago y autor principal del estudio, que ha sido presentado en la Sesión Científica Anual del Colegio Americano de Cardiología.

"Es una métrica más significativa porque aborda la cuestión fundamental de capturar la capacidad del corazón para adaptarse al estrés, a medida que la actividad física fluctúa a lo largo del día. Nuestra métrica es un primer intento de capturar esto con un dispositivo portátil", explica.

Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en Estados Unidos. Si bien varias pruebas de detección pueden brindar una alerta temprana del riesgo de enfermedades cardíacas, muchas personas no se someten a las pruebas recomendadas. Los investigadores afirmaron que aprovechar la información recopilada por los relojes inteligentes podría ofrecer una nueva estrategia para identificar a las personas con mayor riesgo y animarlas a consultar con un médico sobre su salud cardíaca.

EL ESTUDIO MUESTRA LA RELACIÓN CON ENFERMEDADES DEL CORAZÓN

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de casi 7.000 adultos estadounidenses que proporcionaron información de su Fitbit y sus historiales médicos electrónicos al programa de investigación All of Us, un estudio prospectivo nacional financiado por los Institutos Nacionales de la Salud. En conjunto, los datos reflejaron 5,8 millones de días-persona y 51.000 millones de pasos totales.

Al calcular la relación entre la frecuencia cardíaca diaria promedio por paso (FCPPD) de los participantes y diversos resultados cardiovasculares, los datos mostraron que las personas con FCPPD elevada (en el percentil 25 superior) tenían aproximadamente el doble de probabilidades de padecer diabetes tipo 2, 1,7 veces más probabilidades de insuficiencia cardíaca, 1,6 veces más probabilidades de hipertensión arterial y 1,4 veces más probabilidades de aterosclerosis coronaria (acumulación de placa en las arterias del corazón), en comparación con las personas con FCPPD más baja. No se encontró relación entre la FCPPD y el riesgo de accidente cerebrovascular o infarto de miocardio.

Los resultados también mostraron que la DHRPS se asoció más fuertemente con el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares que la frecuencia cardíaca diaria o el conteo de pasos por sí solos. Además, en un subgrupo más pequeño de 21 participantes, la DHRPS se asoció más fuertemente con los equivalentes metabólicos máximos (MET) alcanzados en una prueba de esfuerzo en cinta rodante que la frecuencia cardíaca diaria o el conteo de pasos por sí solos.

RELOJES INTELIGENTES Y LA REVOLUCIÓN DEL MONITOREO CARDÍACO

Con base en los hallazgos, los investigadores sugieren que la DHRPS podría usarse como un indicador temprano de quiénes podrían beneficiarse de más pruebas de detección o acondicionamiento cardiovascular para mejorar el funcionamiento de su corazón. Según Chen, la métrica es tan simple que una persona podría calcularla por sí misma con base en los datos recopilados por un reloj inteligente, o podría integrarse en aplicaciones de relojes inteligentes.

Sin embargo, añadió que el estudio ofrece solo una validación inicial del enfoque DHRPS, y que el diseño transversal del estudio no permitió a los investigadores determinar cuándo se tomaron las mediciones de Fitbit en relación con el momento del diagnóstico de la enfermedad cardiovascular. En el futuro, los investigadores esperan realizar más estudios prospectivos con mayor resolución temporal, rastreando la DHRPS en minutos, en lugar de datos agregados de varios días.

Con un mayor refinamiento y validación, Chen señala que la DHRPS o una métrica similar podría finalmente incorporarse a la evaluación estándar del riesgo de enfermedad cardíaca que utilizan los médicos. "Los wearables son bien recibidos por el consumidor y se usan a lo largo del día, por lo que realmente ofrecen información minuto a minuto sobre la función cardíaca", concluye.