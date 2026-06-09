Ozempic y Wegovy se asocian a un 41% menos de riesgo de cáncer en personas con obesidad

Archivo - El uso extendido de Ozempic reabre el estigma del sobrepeso, según un estudio - UIC BARCELONA - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Millones de personas utilizan ya estos medicamentos para perder peso. Ahora, una nueva investigación aporta datos sobre un posible efecto adicional que podría cambiar la forma de entender su impacto sobre la salud.

Un estudio realizado en el Hospital Houston Methodist en Houston (Estados Unidos) con más de 229.000 adultos obesos sin diabetes ha demostrado que los fármacos para bajar de peso están asociados con un menor riesgo de padecer cánceres relacionados con la obesidad.

Publicado en la revista oncológica 'Annals of Oncology', este estudio es el primero en investigar la relación entre los agonistas del receptor de GLP-1 y la incidencia de cánceres relacionados con la obesidad en personas obesas (índice de masa corporal de 30 o más) que no padecen diabetes. Estos pacientes suelen ser más jóvenes que aquellos que sí tienen diabetes.

La investigación reveló que los agonistas del receptor de GLP-1 (AR-GLP-1), como la semaglutida (nombres comerciales: Ozempic, Wegovy) y la tirzepatida (nombres comerciales: Mounjaro y Zepbound), se asociaron con una disminución del 41% en el riesgo general de desarrollar cáncer entre los pacientes no diabéticos que utilizaron estos fármacos para el control del peso, en comparación con aquellos que solo recurrieron a la dieta y el ejercicio.

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Trece tipos de cáncer se han relacionado con la obesidad, conocidos como cánceres asociados a la obesidad; entre ellos se incluyen los cánceres de endometrio, mama, intestino, riñón, páncreas, tiroides, ovario, esófago, estómago, hígado y vesícula biliar, así como el mieloma múltiple y el meningioma. Estos cánceres representan aproximadamente el 40% de los cánceres diagnosticados en países de altos ingresos, y su incidencia está aumentando rápidamente entre los adultos jóvenes.

"Nuestro estudio reveló que, durante un seguimiento promedio de dos años, el uso de agonistas del receptor de GLP-1 se asoció con una incidencia significativamente menor de cánceres directamente relacionados con el exceso de peso corporal", afirma Aparna Kamat, autora principal del estudio y directora de la División de Oncología Ginecológica del Hospital Houston Methodist en Houston (EEUU).

El riesgo general de cáncer se redujo en un 41% y observamos reducciones aún mayores en ciertos subgrupos, incluidos los hombres, donde el riesgo disminuyó en casi un 70%. Entre los cánceres ginecológicos, se registró una reducción del 58% en la incidencia de cáncer de endometrio, una de las neoplasias malignas más estrechamente vinculadas a la obesidad.

La reducción del riesgo de cáncer relacionado con la obesidad entre los pacientes blancos fue de aproximadamente un 50%, pero esta reducción no se observó entre los pacientes negros. Esto puede reflejar otras causas, como el acceso a la atención médica, perfiles de riesgo diferentes y otras diferencias biológicas.

"También estudiamos las diferentes formulaciones de agonistas del receptor de GLP-1 y descubrimos que, si bien todas ellas reducían la incidencia de cánceres relacionados con la obesidad, la mayor reducción se observó entre los usuarios de tirzepatida."

Los agonistas del receptor de GLP-1 (AR-GLP-1) se desarrollaron inicialmente para tratar la diabetes, pero rápidamente se han convertido en los medicamentos más utilizados para la pérdida de peso. En Estados Unidos, el uso de AR-GLP-1 entre adultos obesos no diabéticos aumentó de aproximadamente 21 000 pacientes en 2019 a más de 174.000 en 2023.

"Ya contábamos con evidencia que sugería que estos fármacos podrían reducir el riesgo de cáncer en pacientes diabéticos, pero la mayoría de las personas que actualmente toman agonistas del receptor de GLP-1 para bajar de peso no tienen diabetes. Son pacientes obesos más jóvenes y representan una población completamente diferente", agrega Kamat.

"Queríamos investigar si estos medicamentos afectarían el riesgo de cánceres asociados a la obesidad en esta población específica de pacientes, que constituye la mayoría de los usuarios de agonistas del receptor de GLP-1 en el país; nadie había estudiado esto antes", afirma.

Los agonistas del receptor de GLP-1 ya están transformando la forma en que tratamos la obesidad. Este análisis de más de 229.000 pacientes nos indica que su impacto podría ir más allá y transformar nuestra manera de concebir la prevención del cáncer.

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Los investigadores analizaron los registros de 229.467 pacientes obesos no diabéticos, procedentes de una base de datos nacional (TriNetX) que abarca a 113 millones de pacientes estadounidenses. Entre diciembre de 2014 y junio de 2025, 86.422 pacientes (38%) recibieron recetas de agonistas del receptor de GLP-1 (semaglutida o tirzepatida) y 143.045 (62%) recibieron asesoramiento sobre dieta y ejercicio. Se les realizó un seguimiento hasta que se les diagnosticó cáncer, fallecieron, se perdió el seguimiento o durante dos años después de su primera prescripción de los fármacos o del asesoramiento sobre dieta y ejercicio. La edad media de los pacientes era de 47 años.

Tras emparejar cuidadosamente a los pacientes con artritis reumatoide inducida por GLP-1 con los pacientes que seguían una dieta y un programa de ejercicio, para garantizar una comparación justa entre los dos grupos y emular las condiciones de un ensayo controlado aleatorio, se obtuvo un total de 161.796 pacientes, con 80.899 pacientes en cada grupo.

El segundo autor del estudio, el profesor Pedro Ramírez, jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Houston Methodist, afirma: "Nuestro estudio sugiere que los agonistas del receptor de GLP-1 podrían tener beneficios que van más allá del control del peso".

Cabe destacar que, si bien los hallazgos no demuestran que los fármacos GLP-1 prevengan directamente el cáncer, proporcionan evidencia preliminar que merece un estudio más profundo en ensayos clínicos a largo plazo.

Los investigadores señalan que sus hallazgos requieren más investigación, especialmente dado que el período de seguimiento fue de tan solo dos años. Mientras tanto, tanto médicos como pacientes deberían considerar el beneficio potencial de la prevención del cáncer al hablar sobre el uso de agonistas del receptor de GLP-1.

"Nuestros hallazgos no demuestran causalidad, y la reducción del riesgo de cáncer aún no debería ser una razón suficiente para prescribir agonistas del receptor de GLP-1. Sin embargo, para los pacientes obesos no diabéticos que ya son candidatos a estos medicamentos, nuestros datos proporcionan una razón adicional y potencialmente importante para entablar esa conversación", finaliza Kamat.