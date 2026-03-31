Oncólogos y pacientes de cáncer colorrectal defienden la prevención en el Día Mundial de la enfermedad

Los oncólogos Elena Élez e Íñigo Martínez y los presidentes de las asociaciones Almia, Pilar Fernández, y EuropaColon España, Luis Miguel de la Fuente - DAVID OLLER - EUROPA PRESS

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Oncólogos y pacientes han coincidido este martes, Día Mundial contra el Cáncer de Colon, en que la prevención es el gran objetivo ante la enfermedad, sobre todo reforzando el cribado y la detección precoz, ya que en algunos casos se llega a diagnosticar cuando ya hay metástasis.

Un Encuentro Informativo de Europa Press junto a Takeda ha reunido a los oncólogos Elena Élez (Hospital Vall d'Hebron de Barcelona) e Íñigo Martínez (Hospital Ramón y Cajal de Madrid) y a los presidentes de dos asociaciones de pacientes: Luis Miguel de la Fuente (EuropaColon España)y Pilar Fernández (Almia).

Los cánceres más diagnosticados este año en España serán colon y recto (más de 44.000 nuevos casos): unos 26.400 en hombres (el segundo más diagnosticado, tras el de próstata) y unos 17.600 en mujeres (el segundo, después del de mama), según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Élez ha dicho que es una enfermedad altamente frecuente pero es optimista: "La buena noticia es que lo diagnosticamos más pero en etapas más precoces, con lo que los índices de curación son también muy altos".

Ha priorizado la prevención "desde etapas muy tempranas", teniendo en cuenta un aumento de casos entre adultos jóvenes, además de reforzar la colaboración entre disciplinas, y ha destacado tener en cuenta el exposoma: todos los factores a los que está expuesta una persona desde la concepción y durante su vida.

Martínez ha coincidido en eso y ha constatado el miedo de muchas personas tanto a las pruebas como a los resultados, pero eso "te puede salvar", porque hay gente reacia a los tests, en parte porque no tiene síntomas, pero este cáncer existe y es muy prevalente.

También es optimista porque, aunque se diagnostique como enfermedad avanzada, muchas veces se puede optar a terapias curativas, con tratamiento sistémico y después cirugía de metástasis: "Esto ha contribuido enormemente a la supervivencia; incluso, en algunos casos, a tasas de supervivencia muy prolongadas, libres de enfermedad".

CONCIENCIAR E INFORMAR

De la Fuente (EuropaColon España) ha destacado la concienciación sobre este cáncer, para que sensibilice tanto como el de mama, por ejemplo, y se comprenda la trascendencia de un test de sangre en heces y una colonoscopia: "A lo mejor el cáncer de colon es más 'sucio'; no es la mama. ¿Tiene que ver todo con eso?", ha lamentado.

Fernández (Almia) ha pedido que la prevención vaya unida a campañas de divulgación mediática, más allá del trabajo de entidades como la suya; ha defendido también el apoyo psicosocial, la equidad territorial y el acceso a la innovación.

LA CALIDAD DE VIDA

También ha celebrado que se esté priorizando al paciente y su calidad de vida, mientras se sigue trabajando por mejorar los tratamientos: "Muchas veces preferimos vivir menos años pero con un poquito de dignidad y de autonomía".

Además Fernández se ha referido a los pacientes con metástasis, para quienes el tratamiento es de por vida, y van acumulando toxicidad y efectos secundarios: por eso ha destacado que los cuidados paliativos "no son al final de la vida, son durante toda la enfermedad, para control de síntomas y efectos secundarios".

LOS MAYORES Y LOS JÓVENES

La doctora Élez ha dicho que el cribado entre 50 y 69 años "está funcionando"; sobre la posibilidad de ampliarlo a mayores de 69, considera que tiene sentido porque la esperanza de vida está aumentando.

Respecto a los jóvenes, está aumentando mundialmente la incidencia de este cáncer en menores de 50: Élez y Martínez no lo vinculan en España a malos hábitos de salud (como obesidad o sedentarismo) sino más bien a que los jóvenes tienen diagnóstico tardío: por eso Élez ha pedido "estar atento a los síntomas y, si hay algún cambio, no autodiagnosticar: consultar a un profesional".

El doctor Martínez ha insistido en la necesidad de implicar a la población sí incluida en planes de cribado, ya que hay gente que no participa: ha afirmado que quizá el sector sanitario no sabe llegar a ellos, y ha defendido que el sobre que llega a sus casas planteando el cribado ya incluya el kit de la prueba de sangre en heces: "Si pones facilidades, más gente lo va a hacer".

De la Fuente ha insistido en la equidad para los pacientes en toda España en el acceso al cribado y a las colonoscopias derivadas, y ha deseado que las autonomías alcancen un índice de participación del 65%, "que son las directrices que indica la Comunidad Europea para que los programas de cribado sean eficientes".