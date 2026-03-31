Experto destaca el papel de la alimentación y el estilo de vida saludable en la prevención del cáncer de colon

Archivo - Modelo de colon. - QUIRÓNSALUD - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El especialista en Aparato Digestivo de Olympia Quirónsalud, el doctor Ismael El Hajra Martínez, ha destacado el papel que juegan la alimentación y el estilo de vida en la prevención del cáncer de colon, por lo que ha aconsejado seguir una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y fibras, reducir carnes rojas y procesadas, evitar alcohol y tabaco, y hacer ejercicio físico.

El cáncer colorrectal es el que se diagnostica con más frecuencia en España; este año, se prevén más de 44.000 nuevos casos. También sigue siendo una causa importante de muerte por cáncer, situándose en torno a los 15.000 fallecimientos al año. Sin embargo, los expertos insisten en que es uno de los más prevenibles y con mejor pronóstico cuando se detecta en fases iniciales.

Los especialistas de Olympia Quirónsalud han detallado que la edad, los antecedentes familiares, ciertos síndromes hereditarias y las enfermedades inflamatorias intestinales son factores de riesgo de cáncer de colon no modificables, pero han enfatizado que se puede trabajar en otros como el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo o la dieta, que incluyen directamente en el desarrollo de la enfermedad.

"El cáncer de colon se puede prevenir y, en muchos casos, también detectar a tiempo. Por eso, además de mantener hábitos de vida saludables, es fundamental participar en los programas de cribado y consultar ante cualquier síntoma. No hay que normalizar las señales de alarma ni dejarlas pasar, porque actuar a tiempo puede cambiar completamente el pronóstico", han señalado.

CRIBADO PARA DIAGNOSTICAR Y PREVENIR

El especialista del Aparato Digestivo de Olympia Quirónsalud Guillermo A. Arthur Gómez ha destacado que el cribado no solo permite diagnosticar el cáncer en fases iniciales, cuando las posibilidades de curación son mayores, sino también prevenirlo al detectar y extirpar pólipos precancerosos antes de que evolucionen.

En España, estos programas están dirigidos a hombres y mujeres a partir de los 50 años y se basan en la realización de una prueba de sangre oculta en heces cada dos años, seguido de colonoscopia en caso de resultado positivo.

El doctor El Hajra ha comentado que el inicio de las pruebas se debe adelantar, en función de un seguimiento individualizado, en el caso de antecedentes familiares, síndromes hereditarios, antecedentes personales de pólipos, cáncer colorrectal o enfermedad inflamatoria intestinal.

Según ha advertido, uno de los principales desafíos sigue siendo la detección tardía, en gran parte por desconocimiento o miedo a consultar. "Este tumor puede no dar síntomas en fases iniciales, pero hay señales de alarma que no deben ignorarse", ha señalado precisando que entre ellas están la presencia de sangre en las heces, cambios persistentes en el ritmo intestinal, dolor abdominal, sensación de evacuación incompleta, pérdida de peso no explicada o anemia y cansancio sin causa aparente.

Por otra parte, ha puesto en valor la evolución que ha experimentado el abordaje de este cáncer en los últimos años, de forma que en la actualidad se puede tratar de forma mucho más personalizada. "Disponemos de herramientas diagnósticas más precisas y tratamientos adaptados a las características moleculares de cada tumor, lo que ha permitido incorporar terapias dirigidas e inmunoterapia en determinados pacientes", ha explicado.