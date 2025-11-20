Oncólogos alertan del aumento de la incidencia de cáncer de páncreas en España con 10.338 casos nuevos en 2025

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan) han alertado del incremento la incidencia de cáncer de páncreas tanto en hombres como en mujeres en España, con una 10.338 casos nuevos en 2025; en concreto, ha pasado de 16,0 a 21,7 casos en hombres y de 10,8 a 16,4 en mujeres, lo que supone una subida anual del 1,5% y del 2,0% respectivamente.

Así, se estima que 5.055 mujeres y 5.283 hombres serán diagnosticados de esta patología, lo que sitúa al cáncer de páncreas como el 5.º cáncer más frecuente en el primer caso y el 8.º, en el segundo. Por edades, se estima que el grupo con mayor incidencia es el de 50 a 69 años con un 37,7%, seguido del de 80 años o más con un 29,6%, casi empatado con el de 70 a 79 años con un 29,5%. Por último, se sitúa el de 0 a 49 años con un 3,2%.

Respecto a la mortalidad cabe destacar que en 2022 se contabilizaron 7.973 defunciones (16 por cada 100.000 personas/año), 4.006 en hombres y 3.976 en mujeres. Estas cifras sitúan al cáncer de páncreas en el 4.º lugar como el cáncer más mortal tanto en hombres como en mujeres.

Además, se observa que, en los hombres, la tasa ha crecido un 0,7% de forma anual entre 2004 y 2022 mientras en las mujeres el crecimiento ha sido aún mayor, de un 1,5% anual. Por edades son los mayores de 80 años los que tienen la cifra más alta de defunciones, un 33,9%, frente al grupo de 50 a 69 años, con un 32,3%, el de 70 a 79 años, con un 30,6% y el de 0 a 49, con un 3,2%.

Por último, se puede observar que la supervivencia a los cinco años del diagnóstico en este tipo de cáncer, según los últimos datos que se manejan (2013-2017), es mayor en las mujeres (12,1%) que en los hombres (10,3%).

EL TABAQUISMO ES EL MAYOR FACTOR DE RIESGO DEL CÁNCER DE PÁNCREAS

Coincidiendo con el Día Mundial de esta patología que se celebra este jueves, Redecan y la SEOM recuerdan que el tabaquismo es el factor de riesgo mejor conocido del cáncer de páncreas, que el riesgo de padecer este cáncer se duplica e incluso triplica en los fumadores y que el abandono del hábito tabáquico provoca una disminución de ese riesgo.

La obesidad, el déficit de ejercicio físico, el consumo elevado de grasas saturadas y el bajo consumo de frutas y verduras también se han asociado al cáncer de páncreas. Algunos estudios han observado una asociación entre el consumo de alcohol y el cáncer de páncreas. Seguir algunas pautas de estilo de vida saludable como no fumar, seguir una dieta mediterránea con más frutas y verduras y menos azúcares y grasas, hacer ejercicio, evitar tener sobrepeso y reducir el consumo de alcohol pueden ayudarte a reducir el riesgo.

Esta información, que viene acompañada de una infografía, es fruto del convenio de colaboración firmado en 2018 por con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de la prevención primaria en cáncer. En ella, ha colaborado también el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).