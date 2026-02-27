No basta con los fármacos GLP-1: el hábito que multiplica la protección del corazón en diabetes tipo 2

Archivo - 'Ozempic' inyección para controlar los niveles de azúcar en la sangre - IMYSKIN/ ISTOCK - Archivo

Las personas con diabetes tipo 2 (DT2) presentan un riesgo significativamente menor de mala salud cardiovascular al usar un agonista del receptor de GLP-1 (ARGLP-1) en combinación con hábitos de vida saludables, según un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard y el Departamento de Asuntos de Veteranos del Sistema de Salud de Boston (Estados Unidos).

ASÍ COMBINARON HÁBITOS Y PINCHAZOS GLP-1 EN CASI 100.000 PERSONAS

Este estudio es la primera investigación de cohorte a gran escala que examina los efectos combinados de los hábitos saludables y los ARGLP-1 en la salud cardíaca, demostrando que ambas estrategias son complementarias, en lugar de sustitutivas, para mejorar los resultados cardiovasculares en pacientes con diabetes. El estudio se publica en 'The Lancet Diabetes & Endocrinology'.

"Nuestros hallazgos subrayan que, incluso en la era de la farmacoterapia GLP-1 altamente efectiva, los hábitos de estilo de vida siguen siendo fundamentales para el control de la diabetes y la reducción del riesgo cardiovascular y pueden amplificar sustancialmente los beneficios de los medicamentos modernos", afirma el autor correspondiente Frank Hu, profesor de Nutrición y Epidemiología y presidente del Departamento de Nutrición.

Los investigadores examinaron los hábitos de estilo de vida, el uso de ARGLP-1 y los resultados de salud cardiovascular de más de 98.000 adultos que viven con diabetes tipo 2 y sin ninguna enfermedad cardiovascular previa, utilizando datos del Programa del Millón de Veteranos del Departamento de Asuntos de Veteranos de 2011 a 2023. Los hábitos de vida saludables que los investigadores consideraron fueron dieta saludable, ejercicio regular, no fumar, sueño reparador, consumo mínimo de alcohol, buen manejo del estrés, conexión social y apoyo, y ningún trastorno por uso de opioides.

Los eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE) que consideraron fueron accidente cerebrovascular no mortal, infarto de miocardio o muerte cardiovascular. Más de 13.000 de los participantes del estudio usaron un AR GLP-1. Al analizar la relación entre el estilo de vida, los AR GLP-1 y la salud cardíaca, los investigadores controlaron posibles factores de confusión demográficos y relacionados con la salud.

QUÉ GANA EL CORAZÓN CUANDO NO DELEGAS TODO EN EL FÁRMACO

El estudio revela que mantener un estilo de vida saludable y usar un AR GLP-1 redujo significativamente el riesgo de MACE. Quienes usaron un AR GLP-1 y mantuvieron entre seis y ocho hábitos saludables tuvieron un riesgo un 43% menor que quienes no lo usaron y mantuvieron tres o menos de estos hábitos. El estudio también reveló que los hábitos saludables y el uso de AR GLP-1 beneficiaron de forma independiente la salud cardíaca. Quienes mantuvieron los ocho hábitos saludables tuvieron un riesgo un 60% menor que quienes mantuvieron uno o menos, y quienes usaron un AR GLP-1 tuvieron un riesgo un 16% menor que quienes no lo mantuvieron.

Desde una perspectiva de salud pública, los resultados subrayan la importancia continua de las inversiones y políticas a nivel poblacional para promover una dieta saludable, la actividad física, el sueño, el manejo del estrés y la conexión social, incluso en la era moderna de los medicamentos. A medida que se expanden las nuevas terapias, las intervenciones escalables en el estilo de vida siguen siendo esenciales para reducir la carga general de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas.

Los investigadores señalan que el estudio presenta algunas limitaciones. Los resultados se basaron en datos observacionales, lo que significa que era posible que existieran factores de confusión residuales debidos al nivel socioeconómico y otros factores, aunque estas variables se tuvieron en cuenta en el análisis. Además, la población del estudio estaba compuesta principalmente por veteranos varones blancos, lo que podría limitar la generalización de los resultados, aunque los hallazgos generales fueron consistentes entre diferentes grupos raciales y étnicos, así como entre hombres y mujeres.