Más allá de la inflamación: la depresión también es causa (no solo consecuencia) de la artritis reumatoide

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MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación de la Universidad Semmelweis (Hungría) ha concluido que no solo la inflamación, sino también los trastornos del sueño, la depresión, la obesidad y el tabaquismo pueden contribuir a la persistencia de los síntomas de la artritis reumatoide, y propone un modelo que puede ayudar a identificar y tratar a tiempo las verdaderas causas de estos síntomas.

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunitario ataca las articulaciones, causando dolor, hinchazón y rigidez. La mayoría de los pacientes responden bien al tratamiento, pero entre el 6 % y el 28 % pertenecen al grupo de pacientes con artritis reumatoide de difícil tratamiento, ya que no logran una remisión duradera a pesar de la terapia.

Según publican los investigadores en 'Nature Reviews Rheumatology' y 'The Lancet Rheumatology', estos factores no solo pueden coexistir con la enfermedad, sino que también pueden contribuir a su mantenimiento.

Por ejemplo, el dolor y la depresión pueden reducir la actividad física, aumentar el peso corporal, empeorar el sueño y el estado de ánimo, todo lo cual puede repercutir en el dolor y el funcionamiento diario, creando un "círculo vicioso" difícil de romper.

Los investigadores no solo identificaron estos patrones, sino que también desarrollaron un nuevo modelo que podría mejorar el tratamiento de pacientes con casos difíciles. Con el enfoque terapéutico actual de "tratamiento por objetivos", se realiza un seguimiento regular del estado de los pacientes mediante indicadores medibles, y si el tratamiento no reduce la inflamación lo suficiente, se ajusta la terapia, por ejemplo, aumentando la dosis del medicamento o cambiando a otro fármaco. Sin embargo, según los investigadores, este enfoque puede funcionar no solo como terapia, sino también como una especie de "sistema de alerta temprana": puede indicar rápidamente cuándo los síntomas no se deben únicamente, o no se deben en absoluto, a la inflamación.

"Cuando los valores objetivo mejoran, pero el paciente sigue sufriendo dolor y fatiga, conviene reconsiderar el tratamiento. En estos casos, en lugar de prescribir automáticamente más medicamentos, los médicos deberían buscar la causa subyacente de los síntomas, ya sea el síndrome de dolor crónico, la depresión, los trastornos del sueño o la obesidad", explica el doctor György Nagy, jefe del Departamento de Reumatología e Inmunología de la Universidad Semmelweis. Los propios investigadores han observado que este enfoque puede mejorar los resultados en pacientes con casos difíciles de tratar y, en muchos casos, también puede influir positivamente en la relación médico-paciente.

El modelo propuesto por el equipo ha alcanzado un gran reconocimiento internacional: las publicaciones que introducen el concepto de enfermedad 'difícil de tratar' y la estrategia terapéutica asociada han sido citadas más de mil veces por otros investigadores. Además, esta definición se utiliza actualmente en todo el mundo, no solo en el contexto de la artritis reumatoide, sino también en relación con otras enfermedades.

Ahora el equipo ya está trabajando en los siguientes pasos: además de su propia investigación, planean unirse a proyectos que utilizarían inteligencia artificial para desarrollar terapias aún más efectivas para las personas con artritis reumatoide.

"Gracias al reconocimiento de patrones basado en IA, pudimos identificar subgrupos entre los pacientes y, con la ayuda de estos datos, pudimos crear estrategias de tratamiento más eficaces, casi personalizadas, para ellos", subraya la doctora Lilla Gunkl-Tóth, estudiante de doctorado en la Universidad Semmelweis y primera autora de las publicaciones.