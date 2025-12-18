Mario Alonso Puig: "Si entregamos nuestro criterio a la IA, perderemos lo que nos hace humanos"

Archivo - El doctor Mario Alonso Puig, médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo y formado en medicina mente-cuerpo en el Instituto Mente-Cuerpo de la Universidad de Harvard - ESPASA - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EDIZIONES) -

El médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo, así como experto en desarrollo personal Mario Alonso Puig alerta de que "hay cosas que la IA nunca podrá hacer", y advierte del riesgo de delegar en ella nuestra capacidad de pensar: "Por primera vez vemos caer el CI en jóvenes en Estados Unidos porque lo dan todo a la máquina".

En Vivir es un asunto urgente (Aguilar) defiende que la clave no es temer a la tecnología, que "suplirá algunas de nuestras funciones", sino aprender a potenciar lo que sólo el ser humano puede aportar, que son las cinco dimensiones que son tan "profundamente humanas": consciencia, fe, amor, sabiduría, y esperanza.

Así, sostiene que en algunas personas la IA genera miedo al pensar que ésta pueda llegar a dominar al ser humano, como se ve en las series y películas de ciencia ficción, pero que no hay que temerla, sino convertirla en una aliada del progreso.

LA IA, UNA PARTE DEL PROGRESO

"De alguna, la máquina o IA tomará muchas de las funciones del ser humano si éste no cuida algunas de las cosas que le definen como persona y antes hemos citado. Lo que estamos viendo con el desarrollo de la IA es absolutamente inimaginable, en el sentido de que aparecen nuevos desarrollos y capacidades que, por un lado, nos maravillan porque permiten hacer cosas en menos tiempo y de manera más efectiva; pero, por otro lado, generan en otras personas una sensación de angustia porque piensan que quedarán irrelevantes con la IA", advierte en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus.

Es más, defiende el doctor Puig que "hay cosas que la IA nunca podrá hacer", porque es una máquina de fabricación humana, mientras que el ser humano es una creación divina: "La IA podrá hacer cosas mejor que determinadas funciones del cerebro".

"Tenemos dos hemisferios y por ejemplo el derecho es el encargado, entre otras cosas, de saber entender los contextos, aquello que abre el umbral a una dimensión más profunda de la existencia y esto no lo puede hacer una máquina. Ahora bien, si el ser humano deja de cuidar estas cosas, y no somos amables y afables unos con otros, si no somos compasivos o empáticos, la máquina aunque finja ser empática ya lo hará mejor que el ser humano", afirma.

LAS FUNCIONES QUE LA IA NO PUEDE HACER

Por eso, este experto en desarrollo personal hace hincapié en que si el ser humano no sabe potenciar lo que nos hace realmente humanos llegará un momento en el que la IA desarrollará ciertas capacidades que, aunque no sean realmente humanas, sí serán mejor que algo de lo que no hay.

"La IA puede simular funciones de la mente, y algunas las hará mejor pero lo que no puede hacer son funciones del espíritu porque lo fabricado y lo creado son dos cosas diferentes. Para nada debe haber un enfrentamiento, sino que cada uno debe conocer lo mejor que puede poner sobre la mesa. Si yo puedo resolver un problema más rápido con la IA porque puede acceder de forma inmediata a millones de datos de información, ¿por qué tengo que combatir con eso?", se pregunta Puig.

Ahora bien, sí avisa de que si a la IA le damos nuestro criterio a la hora de tomar decisiones, a la hora de enfocar también determinados desafíos, al final diremos que la IA nos ha quitado esta capacidad, pero es que nosotros ya se la habíamos concedido previamente. "La IA aprovechará ese hueco por que tú le has dejado", subraya.

Aquí es donde destaca que, por ejemplo, estudios recientes elaborados en Estados Unidos han demostrado que el cociente intelectual de muchos jóvenes ha descendido porque precisamente hacen esto con la IA, delegan todo en ella.

LA IA, COMO ALIADA EN NUESTRAS TAREAS, NO COMO SUSTITUTA

Igualmente, habla de otros trabajos científicos que han visto que la IA puede ser una herramienta muy útil si las personas la emplean como un elemento colaborativo, donde se establece un dialogo y donde, por ejemplo, la persona le hace una pregunta y la IA, a su vez, le invita a pensar con mayor profundidad en esa pregunta.

"Si existe un debate donde la IA y la persona colaboran para encontrar la mejor solución al problema, lo más seguro es que la capacidad de la persona aumente. Pero si este ser humano, en lugar de interactuar con la IA para buscar la mejor solución, si le da la oportunidad a la IA de resolver el problema se pierde esa capacidad en el ser humano", manifiesta Mario Alonso Puig.

Cree que la vía más correcta es ver a la IA como una "magnífica colaboradora" en nuestros proyectos y no como un rival o como un ente tecnológico a nuestro servicio para que haga lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer.

"La IA es algo que está transformando la sociedad, la forma de vivir, y si nos consideramos la especie inteligente, 'homo sapiens', tenemos que saber aprovechar este recurso para nuestro beneficio, potenciar nuestras capacidades, y no negar su existencia, ni enfrentarnos a esta nueva tecnología puntera, o sencillamente negar que esto tiene que tener un espacio en nuestra vida", concluye este experto.