¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la IA en la sanidad? ¿cómo puede afectar al médico? ¿y al paciente?

MADRID, 8 Nov. (EDIZIONES) -

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando nuestra sociedad. Son numerosas sus aplicaciones, y es ya prometedora en el campo de la Medicina. Se ha visto que puede llegar donde el profesional sanitario no puede, o complementar y facilitar su trabajo; pero nunca sustituirle, eso sí. Son numerosos también los retos a los que hoy en día se enfrenta la IA en este ámbito. Vamos a conocerlos.

Para ello entrevistamos en Infosalus a Lara Lloret Iglesias, científica titular en el Instituto de Física de Cantabria, doctora en Física de Partículas, quien precisamente acaba de publicar '¿Qué sabemos de? Inteligencia artificial y medicina' (CSIC-Catarata), junto a la investigadora predoctoral FPU Miriam Cobo Cano. Se trata de un manual en el que aporta una visión general sobre la aplicación de la IA al campo de la medicina, y que también responde a los diferentes retos a los que hoy en día ésta se enfrenta.

Comenzamos nuestra charla pidiéndole que nos explique en qué consiste la inteligencia artificial, todavía desconocida para muchos: "Es la capacidad que tienen las máquinas para hacer tareas que son propias de la inteligencia humana". A su juicio, es muy importante en este sentido hacer hincapié en las palabras 'hacer tareas' porque, según precisa, la IA no es una inteligencia general, como sí lo es la humana a la que se le dan bien diferentes campos al mismo tiempo, sino que esta inteligencia artificial es capaz de hacer tareas concretas, y además hacer cada una muy bien.

"No hay inteligencias generales en IA. En el caso del hombre puede pensar más allá y hacer varias cosas a la vez. A un ser humano se le puede dar muy bien el mirar radiografías de tórax, y al mismo tiempo jugar al ajedrez y al tenis, y hacer todo bien; esto no es así en la IA a la que se le da muy bien una cosa en concreto, pero si la sacas de esa tarea no sabe cómo abordarla", manifiesta.

NO VA A DESPLAZAR AL PROFESIONAL SANITARIO

Uno de los principales temores que ronda en la actualidad sobre el desarrollo de esta disciplina científica en el campo de la Medicina es que ésta pueda llegar a sustituir a los humanos, al profesional sanitario, en el desempeño de sus labores como tal.

"Creo que lo va a desplazar hacia otras cosas, nunca lo eliminará, porque estos sistemas aprenden ahora mismo, por cómo están concebidos, del personal sanitario y de su experiencia. La IA, a veces, aporta algo nuevo o ve algo más allá. La esperanza es que el sanitario se pueda dedicar a cosas de más alto nivel, incluso a destinar más tiempo para estar con el paciente", afirma esta experta.

Es más, ve a la inteligencia artificial como a una herramienta, como tantas otras que hay en el día a día, y que han aligerado ciertas tareas rutinarias; sólo que, según precisa, en algunos casos la IA "puede aportar algo", "un valor añadido a la experiencia del médico".

UNA REVOLUCIÓN EN EL DIAGNÓSTICO Y LA IMAGEN

Dice que está suponiendo una revolución en numerosos campos dentro de la Medicina y cuenta, por ejemplo, el caso de la protonterapia y cómo la IA está ayudando al profesional sanitario a la hora de segmentar las zonas a radiar a los pacientes planificando las dosis. "Esto tardaba días y ahora sólo minutos, aparte de aportar una asistencia tecnológica visual. La IA se está implantado en muchas herramientas que ayudan a que el médico haga el trabajo igual que antes pero más rápido", puntualiza.

En el campo del diagnóstico dice que, académicamente, está cada vez más desarrollada, si bien considera que "aún falta el salto para que lo utilice el médico en el día a día", y por ejemplo pueda emplearse para hacer cribados automáticos.

"El futuro va de ser capaces de predecir con antelación ciertas enfermedades y de detectar con precisión enfermedades que ya se han desarrollado. Hay un par de centros sanitarios en el mundo donde el diagnóstico por IA ya es posible con la retinopatía diabética y el melanoma", sostiene Lloret. Considera así que "el potencial en el campo diagnóstico de la IA es gigantesco", cree que sobre todo en la imagen.

EN EL PRONÓSTICO TAMBIÉN APORTA VALOR

Más allá del diagnóstico, apunta esta científica que la IA aportará valor a los pronósticos de las diferentes enfermedades y se desarrollarán sistemas gracias a esta disciplina científica que sean capaces de decir con una probabilidad muy exacta cómo va a evolucionar cierta patología, al tiempo que favorecerá una medicina personalizada, individualizada según las necesidades y características del paciente, donde la IA usará datos con imágenes, y conseguirá un pronóstico "súper fiable", que permitirá planificar mejor los tratamientos.

"La IA en Medicina va a permitir el ser capaz de combinar la genómica y la proteómica, con la imagen médica, y hacer todo más personalizado. Se podrán generar fármacos y diferentes moléculas que sean viables y hagan lo que queremos. En un trabajo que llevaba mucho tiempo ahora se puede hacer en horas. En la parte administrativa ayudará a la hora de hacer triajes, en la gestión desde el punto de vista burocrático", agrega.

CUÁLES SON SUS DESAFÍOS

Entre sus posibles desafíos, Lara Lloret apunta a la interpretabilidad del sistema, es decir, por ejemplo en el campo de las imágenes, la IA compara radiografías de tórax de personas sanas, con otras de pacientes con neumonía, para predecir que alguien está enfermo o no pero, ¿en qué se fija para determinarlo?, ¿se fija en lo correcto?

Cuenta que, antiguamente, el informático tenía que escribir a mano dónde fijarse, y la IA automatizaba estas reglas. "Los sistemas son un poco 'caja negra', en el sentido de que no es fácil saber por qué la IA toma una decisión u otra. Debemos entender por qué se fija en determinados aspectos al tomar las decisiones. Esto algo muy necesario en Medicina, y ver si esto es correcto o no, si se fija en lo correcto, para saber si el sistema está sesgado o no, pero también para poder entender el propio sistema", añade la investigadora del CSIC.