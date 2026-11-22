Archivo - Grupo de jóvenes vapeando. - MEDIAPHOTOS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación internacional sobre tendencias sociales ha revelado que fumar se está volviendo más aceptable socialmente, mientras que el rechazo al vapeo va en aumento.

La investigación, liderada por la Universidad de Queensland (Austalia), estudió las tendencias de tabaquismo y vapeo entre casi 20.000 adultos que fumaban a diario en Australia, Canadá, Inglaterra y Estados Unidos, y descubrió que el vapeo se ha vuelto menos aceptado socialmente que el tabaquismo.

El doctor Giang Vu, del Centro Nacional de Investigación sobre el Consumo de Sustancias en Jóvenes de la Universidad de Queensland, explica que para la estudio examinaron las tendencias entre 2016 y 2022 y encontraron resultados similares en los cuatro países a pesar de las diferentes regulaciones sobre el vapeo.

"Estas tendencias fueron, en general, similares independientemente de las políticas sobre tabaquismo o vapeo --señala el doctor Vu--. Las opiniones en torno a ambos productos han evolucionado en direcciones opuestas: las normas antitabaco se han debilitado, mientras que las normas contra el vapeo se han fortalecido".

Según alerta, "este patrón es preocupante desde el punto de vista de la salud. Las normas sociales están relacionadas con el hecho de que la gente deje de fumar o empiece a vapear, por lo que estos cambios son importantes para la salud pública. Si bien el vapeo no es inofensivo, presenta menos riesgos para la salud que fumar", indica.

"Una disminución del rechazo al tabaquismo puede reducir la motivación para dejar de fumar entre las personas con mayor riesgo --prosigue--. El creciente rechazo al vapeo podría disuadir a los fumadores de optar por una alternativa menos dañina".

El doctor Vu señala que las políticas nacionales sobre tabaco y vapeo operan dentro de un "entorno informativo global" y que las actitudes pueden verse influenciadas por la cobertura mediática y eventos como la pandemia de COVID-19 y un brote de lesiones pulmonares en Estados Unidos en 2019 relacionado con el uso de cigarrillos electrónicos o productos de vapeo.

"Los resultados señalan la necesidad de una comunicación en salud pública que transmita los riesgos tanto del tabaquismo como del vapeo de forma transparente y precisa --afirma--. Esto permitiría a las personas que fuman tomar decisiones informadas, al tiempo que se sigue protegiendo a los jóvenes que nunca han fumado".

La investigación, publicada en la revista 'Nicotine and Tobacco Research', examinó datos de las encuestas internacionales sobre tabaquismo y vapeo realizadas en cuatro países para el control del tabaco.

El Dr. Vu precisa que era importante tener en cuenta que el estudio describe cambios en las actitudes y percepciones a lo largo del tiempo, pero no medía el abandono o el cambio de productos ni establecía una relación de causa y efecto.