SEMERGEN advierte que el vapeo y tabaco combinados disparan el riesgo de cáncer de pulmón en menores de 50 años

Archivo - Cáncer de pulmón. - DA-KUK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha advertido de que el consumo combinado de vapeo y tabaco, conocido como consumo dual, dispara el riesgo de padecer cáncer de pulmón en personas menores de 50 años.

Con motivo del Día Internacional del Cáncer de Pulmón, que se conmemora este martes, SEMERGEN ha puesto el foco en la amenaza silenciosa que suponen los vapers, advirtiendo de que su consumo expone al tejido pulmonar a sustancias potencialmente cancerígenas.

En este sentido, diferentes investigaciones clínicas confirman que los cigarrillos electrónicos aceleran el reloj biológico de la enfermedad y el impacto es aún mayor para quienes combinan estos dispositivos con el tabaco convencional.

En concreto, un estudio publicado en 'Frontiers in Oncology' señala que, entre los menores de 50 años el consumo combinado de tabaco y cigarrillos electrónicos se asocia con una probabilidad de presentar adenocarcinoma de pulmón 3,7 veces superior a la de quienes únicamente fuman tabaco.

El cáncer de pulmón es el tumor con mayor mortalidad en España y, en 2025, causó 23.479 fallecimientos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) estiman que este año se diagnosticarán 34.908 nuevos casos.

SEMERGEN ha explicado que la incidencia se está estabilizando, aunque con diferencias entre sexos. Mientras que en los hombres se observan signos de descenso, entre las mujeres se ha producido un incremento exponencial en las últimas décadas, como consecuencia de su incorporación masiva al hábito tabáquico a partir de los años 70 y 80.

Como ha recordado el coordinador del Grupo de Trabajo de Tabaquismo de SEMERGEN, Raúl de Simón, "el tabaco es el responsable directo de entre el 85 y el 90 por ciento de los casos de cáncer de pulmón".

PROGRAMA DE CRIBADO

En este contexto, la sociedad científica ha instado a las autoridades sanitarias a reforzar la prevención y transformar el abordaje del tabaquismo, así como a impulsar la detección precoz del cáncer de pulmón desde Atención Primaria, a través de un programa nacional de cribado mediante tomografía computarizada de baja dosis para fumadores y exfumadores de larga duración.

SEMERGEN ha destacado que los médicos de Familia tienen una posición estratégica para identificar de forma temprana a la población de riesgo, aunque ha apuntado que la ausencia de síntomas en fases iniciales complica la detección precoz.

"Cuando los pacientes acuden a consulta manifestando signos de alarma, como tos persistente, dolor torácico, disnea o pérdida de peso inexplicable, la enfermedad suele encontrarse ya en estadios avanzados o metastásicos", ha señalado el miembro del Grupo de Trabajo de Tabaquismo de SEMERGEN José Luis Díaz-Maroto Muñoz.

Los profesionales han enfatizado que este tumor es uno de los más prevenibles si se adoptan hábitos de vida saludables. Por ello, han recomendado mantener una dieta saludable, realizar actividad física con regularidad y evitar el consumo de tabaco, hábitos que permitirían reducir hasta en un 30 por ciento la mortalidad global por cáncer.

En paralelo, han subrayado la necesidad de vigilar otros factores de riesgo ambientales como la exposición al radón residencial, la contaminación atmosférica urbana y determinados carcinógenos industriales.