¿Es malo fumar de vez en cuando? Los riesgos del tabaco que los fumadores sociales suelen minimizar

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MADRID, 16 Nov. (EDIZIONES) -

'Solo fumo cuando salgo' o 'un cigarrillo de vez en cuando no hace daño' son frases habituales entre quienes se consideran fumadores sociales. Sin embargo, consumir tabaco de forma ocasional también implica exponerse a sustancias que perjudican la salud.

Aunque el riesgo suele ser menor que con un consumo habitual, este no desaparece, y fumar menos no lo reduce siempre de manera proporcional. La evidencia científica cuestiona esa sensación de seguridad, y recuerda que abandonar por completo el tabaco aporta beneficios también a quienes fuman poco.

A los 20 minutos de dejar de fumar la frecuencia cardiaca y la presión arterial empiezan a descender, sin que pueda garantizarse su normalización en todas las personas. La OMS sitúa aproximadamente a los diez años la reducción del riesgo de cáncer de pulmón a la mitad respecto a quien continúa fumando.

Entrevistamos en Europa Press Salud Infosalus a la médico de familia Ana Pérez Ballesta (@anamidoctora), quien acaba de publicar 'Doctora, una pregunta' (Larousse), un manual en el que, entre otros puntos, trata las ventajas sobre dejar de fumar.

Subraya preguntada por los fumadores sociales que todo parte del tabaco, un tóxico, por lo que "la cantidad más segura es cero con los tóxicos". "Si se es un fumador social se fuma menos, y por ello se tiene un menor riesgo que alguien que fuma todos los días. Pero aunque te fumes solo un cigarro cuando sales a cenar esto no te quita el riesgo de tener un cáncer de laringe o de pulmón, que están principalmente relacionados con el consumo de tabaco y con fumar. El riesgo es menor, pero sigue siendo perjudicial para la salud ese tabaco ocasional", advierte esta experta.

LOS BENEFICIOS DE DEJAR DE FUMAR

Apuesta así por dejar de fumar y recuerda los principales beneficios que el cese tabáquico aporta a nuestra salud, de acuerdo con la OMS:

A los 20 minutos: Disminuyen la frecuencia cardiaca y la presión arterial.

A las 12 horas: El nivel de monóxido de carbono en la sangre desciende hasta valores normales.

Entre las 2 y las 12 semanas: Mejora la circulación y aumenta la función pulmonar.

Entre el primer y el noveno mes: Descienden la tos y la dificultad para respirar.

Al año: El riesgo de enfermedad coronaria es aproximadamente la mitad que el de una persona que sigue fumando.

Entre los 5 y los 15 años: El riesgo de ictus se reduce hasta equipararse al de una persona no fumadora.

A los 10 años: El riesgo de cáncer de pulmón se reduce aproximadamente a la mitad respecto al de una persona que sigue fumando; también es menor el riesgo de cáncer de boca, de garganta, de esófago, de vejiga, de cuello uterino, y de páncreas.

A los 15 años: El riesgo de enfermedad coronaria se equipara al de una persona no fumadora.

"Cada día sin fumar es un día más Enel que le regalas a tu cuerpo la oportunidad de seguir reparando el daño al que lo has sometido. (...) El tabaco es el responsable de uno de cada cinco cánceres y de una de cada tres muertes por cáncer, y puede provocarlo en casi cualquier parte del cuerpo. Los fumadores fallecen de media diez años antes que los no fumadores", concluye la doctora Pérez Ballesta.