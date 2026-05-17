Consumo conjunto de cannabis y tabaco: la combinación que dispara el riesgo de trastornos psicóticos

Archivo - Mujer encendiendo un porro. - OLENA BONDARENKO/ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio multicéntrico liderado por la Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos) ha descubierto que el consumo conjunto de cannabis y tabaco aumenta el riesgo de desarrollar trastornos psicóticos como la esquizofrenia entre las personas consideradas de alto riesgo.

"Descubrimos que el consumo simultáneo de cannabis y tabaco se asociaba con un riesgo casi tres veces mayor de desarrollar psicosis en personas que ya estaban en riesgo --subraya la doctora Heather Ward, profesora adjunta de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento y directora de Investigación en Neuromodulación en Vanderbilt Health--. Hay evidencia que sugiere que el consumo conjunto de tabaco y cannabis puede tener efectos sinérgicos en el cerebro".

Los investigadores analizaron datos de más de 1.000 participantes del Estudio Longitudinal del Pródromo Norteamericano, que realiza un seguimiento de personas con "alto riesgo clínico" de psicosis. Estas personas suelen experimentar síntomas leves o iniciales, pero aún no han desarrollado un trastorno psicótico completo.

"La prevalencia del consumo de cannabis y tabaco, conocido como consumo simultáneo, ha ido en aumento en la población general durante las últimas décadas, mientras que el consumo exclusivo de tabaco ha disminuido y el consumo exclusivo de cannabis ha ido en aumento, pero se sabe poco sobre el consumo simultáneo de cannabis y tabaco en adolescentes con riesgo de psicosis", explica la doctora Ward lider de estudio, publicado en la revista 'Nature Mental Health'.

Los patrones de consumo de sustancias (solo tabaco, solo cannabis, consumo simultáneo, otras sustancias y ausencia de consumo de sustancias) se evaluaron durante un período de dos años en 734 individuos con alto riesgo clínico de psicosis y 278 controles sanos.

“Las personas con psicosis son mucho más propensas a consumir cannabis y tabaco que la población general. Debido a su elevado consumo de cannabis y tabaco, también se ven afectadas de manera desproporcionada por las consecuencias negativas de su consumo --asegura Ward

Según Ward, en las personas con psicosis, el consumo de tabaco se asocia con una disminución de la esperanza de vida de 20 años en comparación con la población general, lo cual es atribuible a las consecuencias médicas del consumo de tabaco, como enfermedades cardiovasculares, infartos, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón.

“Se estima que entre el 25% y el 50% de las personas que experimentan su primer episodio de psicosis consumen cannabis --prosigue--. El consumo de cannabis se asocia con síntomas psicóticos más graves, una respuesta deficiente al tratamiento y hospitalizaciones psiquiátricas. Incluso existen indicios de que el consumo de cannabis puede provocar psicosis en personas que ya presentan factores de riesgo".

Según indica, el consumo de tabaco y cannabis por separado tiene consecuencias devastadoras para las personas con psicosis, por lo que quisieron comprobar si las personas que consumen cannabis y tabaco simultáneamente presentaban síntomas psiquiátricos más graves y si tenían un mayor riesgo de desarrollar psicosis.

ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y EPISODIOS PSICÓTICOS

El estudio halló que el consumo regular de cannabis o tabaco estaba relacionado con la ansiedad, la depresión y episodios psicóticos precoces. Sin embargo, quienes consumían cannabis y tabaco simultáneamente no presentaban síntomas a corto plazo más graves que quienes consumían solo uno de ellos.

La mayor diferencia se hizo evidente con el tiempo. Quienes consumían cannabis en grandes cantidades y tabaco en pequeñas cantidades tenían casi tres veces más probabilidades de desarrollar psicosis en comparación con quienes no consumían ninguna de las dos sustancias.

Los resultados ponen de manifiesto la preocupación por el consumo simultáneo de sustancias, una tendencia creciente que hasta ahora ha sido poco estudiada. En este estudio, los investigadores definieron el consumo simultáneo como "el uso de sustancias al mismo tiempo, en la misma ocasión o dentro de un período de tiempo determinado en el que sus efectos pueden superponerse".

“Fumar tabaco y cannabis simultáneamente aumenta la absorción de THC, el componente psicoactivo del cannabis --explica--. Es posible que el consumo simultáneo contribuya al desarrollo de la psicosis. Sin embargo, también es posible que las personas que de todos modos van a desarrollar psicosis tengan una predisposición subyacente al consumo de cannabis y tabaco".

Antes estos resultados, Ward asegura que es importante que tanto los pacientes como los médicos sepan que el consumo simultáneo de cannabis y tabaco es un factor de riesgo para la psicosis. El siguiente paso es replicar este hallazgo en otros grupos de personas con riesgo de psicosis, y "comprobar si dejar de consumir cannabis y tabaco reduce el riesgo de desarrollar un trastorno psicótico", concluye Ward.