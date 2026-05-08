Expertos en salud mental piden "romper el mito" del cannabis como sustancia terapéutica y de informar a la población

Archivo - Primer plano de pastillas recetadas con cannabis medicinal y papel recetado - LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR (SED) - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

En los últimos años se ha observado un incremento en las preparaciones de cannabis de uno de sus componentes, el THC (Delta-9-tetrahidrocannabinol), que es el que parece inducir la patología mental, por lo que la Sociedad Española de Patología Dual ha pedido "romper el mito" del cannabis como sustancia terapéutica y de informar a la población.

"Claro que determinados sujetos pueden beneficiarse de un efecto terapéutico de los derivados del cannabis, como ocurre con todas las drogas, porque todas tienen potenciales efectos terapéuticos, pero también todas las drogas, incluido el cannabis, son peligrosas cuando se utilizan de manera recreativa", ha señalado el doctor Rafael Maldonado, catedrático y profesor de Farmacología de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

El experto ha destacado un estudio publicado en 'The Lancet' en 2007 que ya mostró que el consumo de cannabis se relacionaba con un incremento del 40 por ciento del riesgo de psicosis; y el consumo problemático con un riesgo un 100 por cienro superior. Esto es lo que se conoce como patología dual, la confluencia en una misma persona de un trastorno por consumo de cannabis y un trastorno mental como la psicosis.

De hecho, se estima que alrededor del 35 por ciento de los primeros episodios psicóticos en Occidente se producen en personas que presentan un trastorno por uso de cannabis (TUC) que había precedido a la psicosis. "El primer año tras la comercialización, en Ontario (Canadá) hubo un aumento del 30 por ciento de los casos de psicosis por consumo de marihuana, pero si nos vamos a la población joven, de 18 a 24 años, el incremento fue del 60 por ciento", ha argumentado.

También se incrementa el consumo entre las mujeres tras el cambio de regulación Otro de los cambios observados en los países que han experimentado cambios en la regulación del cannabis se da a nivel de género. Tradicionalmente, como ocurre con casi todas las drogas, ha existido una brecha de género, donde se ha observado que los hombres consumen más. Sin embargo, tras los cambios de regulación lo que se ha observado es una disminución de esa brecha.

Y, como ha señalado el doctor Rafael Maldonado, no precisamente porque los hombres consuman menos, sino porque las mujeres consumen más. "Un dato muy llamativo y que me parece muy importante es el incremento del consumo observado en Estados Unidos entre mujeres embarazadas, así como de los casos de trastorno por uso de cannabis. Son mujeres que pueden llegar al cannabis creyendo en el mito del efecto terapéutico, pero se olvidan en los efectos deletéreos", ha afirmado.

Además, ha añadido, estudios realizados en Montevideo, la capital de Uruguay, también han observado un incremento desde el cambio de regulación en lo referente a la siniestralidad de vehículos asociada al consumo de cannabis. "En Estados Unidos empieza a haber datos que apuntan en la misma dirección. Así que antes de cualquier cambio de regulación, igual que se hacen unas campañas muy buenas para evitar el consumo de alcohol al volante, se tendrían que hacer campañas para evitar conducir bajo los efectos del cannabis", ha concluido.