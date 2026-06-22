Las cefaleas por calor no existe, pero el calor sí afecta a tu migraña

Archivo - El 45% De Mujeres Con Migraña Tiene Ansiedad Y Hasta Un 44% Sufre Depresión - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de la Unidad de Cefaleas del Hospital Quirónsalud San José, la doctora Lucía Vidorreta Ballesteros, afirma que el calor del verano puede empeorar las cefaleas y migrañas, aunque rara vez es la causa directa del dolor, por tanto el calor sí influye, pero no siempre de forma directa.

"En realidad, el aumento de las cefaleas durante los meses estivales se debe a una combinación de factores ambientales y fisiológicos, muchos de ellos modificables", lo más frecuente es que el calor "actúe como desencadenante" de otros procesos que favorecen la aparición de cefaleas, afirma Vidorreta.

A pesar de que se habla de "cefaleas por calor", la evidencia científica por tanto indica que las altas temperaturas rara vez son la causa directa del dolor; de hecho, uno de los mecanismos más importantes es la deshidratación, así como la exposición a una luz solar intensa. "Pasar varias horas bajo un sol intenso o en ambientes muy luminosos puede favorecer la aparición de una crisis", señala.

La humedad también parece desempeñar un papel importante. Algunos estudios han observado una asociación entre los cambios de humedad ambiental y un aumento de los episodios de migraña. Asimismo, las variaciones de la presión atmosférica, frecuentes durante tormentas de verano o cambios bruscos de tiempo, son uno de los desencadenantes meteorológicos mejor conocidos. A ello se suman otros factores típicos de las vacaciones: alteraciones del sueño, cambios en los horarios de las comidas, consumo de alcohol, viajes largos o una mayor exposición al esfuerzo físico en condiciones de calor.

¿CÓMO PREVENIR LOS DOLORES DE CABEZA EN VERANO?

Las personas con migraña previa son las que parecen mostrar una mayor sensibilidad a los cambios ambientales propios del verano. "Muchos pacientes con migraña observan un empeoramiento de sus síntomas durante los meses más calurosos y después de una exposición prolongada al sol", explica la experta.

Para prevenir su aparición, los expertos recomiendan adoptar algunas medidas sencillas para reducir el riesgo: Mantener una hidratación adecuada durante todo el día, sin esperar a tener sed; aumentar la ingesta de líquidos durante las jornadas especialmente calurosas o cuando se realiza ejercicio físico; evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día; y utilizar gafas de sol, sombrero o gorra cuando se permanezca al aire libre.

Además, recomienda buscar espacios frescos o climatizados durante las olas de calor; mantener horarios regulares de sueño y comidas; limitar el consumo de alcohol, que favorece la deshidratación, así como las comidas copiosas o procesadas; y reducir la intensidad del ejercicio físico cuando las temperaturas sean muy elevadas.

En personas con migraña, llevar un registro de los posibles desencadenantes puede ayudar a identificar qué factores estivales tienen más influencia en cada caso. Y, aunque la mayoría de las cefaleas relacionadas con el calor son leves y mejoran con hidratación y descanso, es importante buscar atención médica si el dolor aparece acompañado de fiebre alta, confusión, alteraciones del habla, pérdida de consciencia o síntomas de golpe de calor.