Las consecuencias de las altas temperaturas al volante: "Pueden provocar un síncope vasovagal"

MÉRIDA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La enfermera y profesora de la Universidad de Extremadura Aurora Herrero ha advertido de que las altas temperaturas en el interior de los vehículos pueden tener efectos directos sobre la salud del conductor y llegar a provocar un síncope vasovagal al volante.

"El calor puede provocar un síncope vasovagal al volante", ha señalado, explicando que este fenómeno se produce por una "gran vasodilatación en todo el organismo" que puede derivar en una pérdida de conocimiento.

En ese momento, según ha indicado, el conductor deja de controlar el vehículo, lo que supone un riesgo elevado de accidente, ya que el coche puede continuar su marcha sin control.

Aurora Herrero ha detallado que entre los síntomas previos al golpe de calor se encuentran el acaloramiento, dolor de cabeza, malestar general y una sensación intensa de calor, que puede ir acompañada de escalofríos como mecanismo del organismo para intentar regular la temperatura.

Cuando el cuerpo no es capaz de compensar estas condiciones, ha advertido, se puede producir la pérdida de conocimiento e incluso, en los casos más graves, situaciones de riesgo vital si la exposición al calor es prolongada.

Para prevenir estos episodios, recomienda ventilar el vehículo antes de entrar si ha estado expuesto al sol, poner en marcha el aire acondicionado para reducir la temperatura interior y mantener una correcta hidratación durante los desplazamientos, bebiendo agua de forma frecuente y en pequeñas cantidades.

Asimismo, aconseja utilizar ropa ligera y transpirable, así como proteger la cabeza, y recuerda que el calor también puede provocar somnolencia y pérdida de atención al volante, por lo que es fundamental extremar la precaución en los viajes durante episodios de altas temperaturas.

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