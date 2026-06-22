Experto aconseja no administrar bebidas azucaradas ante un golpe de calor ya que aumentan la deshidratación

El doctor Julian Ruiz Baixauli - HOSPITAL VITHAS VALENCIA 9 DE OCTUBRE

VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los expertos recomiendan, ante un golpe de calor, llamar de manera urgente a los servicios médicos y mientras llegan acostar a la persona con los pies elevados, cerca de un lugar fresco y ventilado, aflojarle la ropa, darle de beber agua si presenta buen nivel de conciencia y no vomita a tragos pequeños y de forma lenta, ponerle paños o sabanas mojadas en agua fría alrededor del cuerpo. Pero no administrar bebidas azucaradas ya que pueden aumentar la deshidratación ni medicamentos para bajar la temperatura, según señala el grupo Vithas en un comunicado.

Así, lo ha señalado el doctor Julian Ruiz Baixauli, responsable de la unidad de medicina interna del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, que ha explicado que los síntomas de los golpes de calor son cansancio, dolores musculares, dolor de cabeza, náuseas, hipotensión y en algunos casos, pérdida del conocimiento.

Esto se debe principalmente a que el organismo no es capaz de controlar la temperatura corporal y se produce un aumento de esta o hipertermia. La mayoría son situaciones leves, pero la hipertermia grave o golpe de calor puede ser peligrosa y llevar a la muerte. Los golpes de calor afectan especialmente a los colectivos más vulnerables: ancianos, niños o enfermos crónicos.

Los indicadores que pueden alertar de que la persona está sufriendo un golpe de calor como son la fiebre superior a 39 grados; cambios en el estado mental o comportamiento, como confusión, agitación y balbuceo; piel caliente, roja y seca o sudoración excesiva; náuseas y vómitos; piel enrojecida; pulso acelerado o respiración rápida. Esta sintomatología indica que el sistema termorregulador no funciona y que la persona está en peligro.

El doctor Ruiz ha aconsejado una serie de pautas para evitar llegar a esta situación como mantenerse hidratado con agua, aunque no se tenga sed, evitar salir a la calle en las horas de más calor y vestirse con colores claros.

"No hay que olvidar, -comenta el especialista-, llevar la cabeza cubierta con un sombrero o gorra; evitar el ejercicio físico en las horas centrales del día al aire libre; comer ligero para evitar digestiones pesadas; evitar el alcohol que facilita la deshidratación y no ducharse con agua muy fría porque después de ducharnos se produce una vasoconstricción sanguínea y después una vasodilatación, lo que produce una mayor sensación de calor".

CONDUCIR CON UN CALOR EXTREMO

La conducción bajo unas condiciones de calor extremo es más peligrosa que con una temperatura normal. La temperatura ideal para conducir se sitúa entre los 19 y los 24ºC y hacerlo a temperaturas más altas puede provocar fatiga, somnolencia o aumento del tiempo de reacción ante una situación apurada. Tal como explica el doctor Ruiz, "la prevención es clave para la seguridad".

Por ello, se debe revisar el coche antes de salir y ventilarlo bien; hidratarse con agua, ya que un conductor deshidratado comete los mismos errores que una persona que tiene un nivel de alcohol en sangre de 0,8 g/l, así como descansar siempre que lo necesite, pero como mínimo cada dos horas.

Y una vez se para, intentar aparcar a la sombra, realizar ejercicios de estiramiento y no dejar nunca a personas mayores, niños o animales en el coche". Respecto a las comidas, "realizar comidas ligeras y frescas que eviten que aparezca la somnolencia por una digestión pesada y utilizar ropa adecuada".