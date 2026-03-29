El cambio de hora desajusta tu reloj interno: así afecta el horario de verano a tu salud

Archivo - Cambio de hora. - BAONA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 Mar. (EDIZIONES) -

El desfase horario que se produce habitualmente con el jet lag igualmente suele suceder con el cambio horario. Precisamente, en la madrugada de este domingo nos pasamos al horario de verano, de manera que tendremos más horas de luz a lo largo del día. No obstante, se trata de una medida que ya han sido varias las instituciones no sólo nacionales, sino también a nivel europeo e internacional que han pedido su modificación.

"Resulta que vamos a tener dos horas de diferencia con respecto a la zona central de Greenwich con el horario de verano, de forma que empezaremos a tener luz durante más horas del día y hasta las 10 de la noche. Lo que ocurre es que nuestro organismo recibe luz hasta altas horas de la noche, y nos bloquea entonces la producción de melatonina; con lo cual producimos menos melatonina, no tenemos sueño, dormiremos más tarde y alteraremos el sueño que tenemos", afirma durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus uno de los mayores investigadores en melatonina, el doctor Darío Acuña.

Este catedrático emérito de Fisiología de la Universidad de Granada y codirector del Instituto Internacional de la Melatonina subraya, con motivo de la reciente publicación de 'La melatonina te ilumina' (Vergara), recuerda que la idea del cambio horario nació tras la Primera Guerra Mundial y la inició Alemania, un cambio que en España se produjo a partir de 1940. "En nuestro país vamos desfasados del tiempo UTC+2horas en verano, y UTC+1 hora en invierno, excepto Canarias y Portugal que siempre tienen una hora menos.

Nos cuenta, además, el doctor Acuña que en 2019 precisamente el fue uno de los expertos que acudió a una reunión en el Comité de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo, por este asunto, y en calidad de experto en Biomedicina, y para hablar de los efectos nocivos del cambio horario para la salud humana.

Señala que otro experto en energía habló de ahorro energético y la duda se disipó tras esa reunión rápidamente: "El experto en ahorro reiteró que con el cambio horario no se ha ahorraba ni un solo euro. Demostró con datos fehacientes que prácticamente no se ha ahorrado un solo euro desde el cambio horario, echando por tierra la falacia que se mantiene en la mayoría de los países de la UE del ahorro energético. Sin embargo, el cambio horario sí que afecta a la salud humana, con muchísimas publicaciones científicas detrás que así lo corroboran".

EFECTOS SOBRE LA SALUD DEL CAMBIO HORARIO

Por ejemplo, este experto apunta que el cambio horario altera nuestra capacidad de atención, de deducir determinados problemas, afecta a la capacidad de memoria durante unos cuantos días, y "que es lo que ocurre con el jet lag si no tomamos melatonina, hasta que se readapta el organismo", precisa.

Pero, además, sostiene que como es un "cambio agudo", y en el que cambiamos la cantidad de luz que recibimos, esto también altera el reloj biológico de cada uno. "Existe un alto riesgo de desarrollar enfermedades de todo tipo con el cambio horario. Ahora en verano las publicaciones hablan de un aumento de hasta un 20% de los eventos cardiovasculares en mujeres, sobre todo de infartos", apunta Acuña.

Y, según prosigue, estos datos que presentó en la Comisión Europea sirvieron para que se dictaminara ya desde entonces el que acabar con el cambio horario "porque no tiene ningún sentido" y estamos en 2026 seguimos igual. El problema, tal y como admite este doctor, es que la CE hace recomendaciones, pero no obliga a nadie, a ningún país a adoptar dicha medida.

EL HORARIO IDEAL PARA LA SALUD DE LOS ESPAÑOLES

Por eso, insiste este experto en que desde el punto de vista biológico, el horario de invierno es el mejor para la salud humana: "Si mantenemos el horario de verano tendremos luz hasta las 9-10 de la noche, pero si mantenemos el horario de invierno la tendremos hasta las 8 de la tarde nos ahorraremos dos horas de exceso de luz por la tarde noche que es lo que altera a nuestro organismo".

Con ello, insiste en que cuanto más se alarga la luz del sol por la noche, más se inhibe la producción de melatonina y más se retrasa el inicio del sueño, lo que da lugar a una reducción del número total de horas de sueño, y los consiguientes problemas que ello produce.