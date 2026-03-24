Cálculos renales: los cambios en tu dieta que pueden evitar que vuelvan (y qué tratamientos sí ayudan)

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MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Quienes han sufrido cálculos renales saben que el dolor no se olvida fácilmente. Por eso, evitar que vuelvan se convierte en una prioridad para miles de personas que buscan soluciones más allá de los tratamientos habituales.

En los últimos años, la atención ha empezado a centrarse en los hábitos diarios, especialmente en la alimentación. Ahora, una nueva revisión científica pone sobre la mesa hasta qué punto pequeños cambios en la dieta podrían influir en algo tan temido como la reaparición de estas molestias.

LOS CAMBIOS MÁS SENCILLOS QUE PODRÍAN AYUDARTE

Una revisión sistemática de 31 estudios, realizada por los investigadores del Centro de Práctica Basada en la Evidencia RTI-Universidad de Carolina del Norte (Estados Unidos), revela que los cambios en la dieta, como aumentar la ingesta de líquidos y seguir una dieta baja en sal y proteínas, pueden ayudar a prevenir la nefrolitiasis recurrente o la formación de cálculos renales.

Además, varios medicamentos, incluidos los diuréticos tiazídicos, la terapia alcalina y el alopurinol, también pueden ser útiles. No se encontró evidencia sobre la utilidad de las pruebas de imagen de vigilancia. Los hallazgos se publican en 'Annals of Internal Medicine'.

Los investigadores se propusieron evaluar la evidencia disponible sobre los beneficios y los riesgos de la dieta, la terapia farmacológica y las pruebas de imagen para la prevención de la recurrencia de cálculos renales.

QUÉ HÁBITOS Y TRATAMIENTOS ESTÁN EN EL PUNTO DE MIRA

Identificaron y revisaron 31 estudios clínicos que involucraron a adultos no embarazadas y a un pequeño número de niños.

Descubrieron que una mayor ingesta de agua; dietas con niveles normales a altos de calcio pero bajos en sodio y proteína animal; y ciertos medicamentos como las tiazidas, la terapia alcalina y el alopurinol pueden reducir la recurrencia de cálculos en adultos con cálculos de oxalato de calcio o fosfato de calcio, aunque la evidencia fue generalmente limitada.

Ningún estudio evaluó las pruebas de imagen como herramienta de prevención, y los datos sobre niños fueron escasos. En general, la revisión concluye que, si bien varios enfoques pueden proporcionar al menos un pequeño beneficio, se necesita más investigación para confirmar la efectividad de algunas intervenciones y aclarar los posibles riesgos.